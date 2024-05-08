Φορτσάρουν ενόψει Ολυμπιακού στην ΑΕΚ

Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, για την 9η αγωνιστική των playoffs της Super League, στρέφουν πλέον την προσοχή τους άπαντες στην ΑΕΚ.

Οι στιγμές χαλάρωσης, λόγω και των διακοπών για τις ημέρες του Πάσχα, τελείωσαν και πλέον οι «κιτρινόμαυροι» ασχολούνται με τα δύο εναπομείναντα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι στο Φάληρο είναι το πλέον σημαντικό για τον «Δικέφαλο», αφού με μία νίκη βάζει τέλος στις ελπίδες των Πειραιωτών για τον τίτλο αλλά και του ΠΑΟΚ που έχει και εκείνος τις δικές του – μαθηματικές - πιθανότητες.

Άπαντες στην ΑΕΚ έχουν κάνει focus στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τον Ματίας Αλμέιδα να μην υπολογίζει τον τιμωρημένο Λάζαρο Ρότα και τον τραυματία Ζίνι, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση. Εκτός, όμως, παραμένει και ο Μουκουντί, που συνεχίζει την προσπάθεια να τεθεί στη διάθεση του Αργεντινού τεχνικού για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι στην «Ένωση» αντιμετωπίζουν ως… τελικό το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη και ο Αλμέιδα θα δουλέψει και το ψυχολογικό κομμάτι, ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη για αυτή την αναμέτρηση.

