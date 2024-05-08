Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι σε Ευρώπη και ΗΠΑ φαίνεται ότι εξαπατήθηκαν αφού μοιράστηκαν τα στοιχεία της κάρτας τους και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα με ένα τεράστιο δίκτυο e-shop καταστημάτων που έχουν ως έδρα τους την Κίνα.

Διεθνής έρευνα που πραγματοποίησαν οι εφημερίδες Guardian, Die Zeit και Le Monde αποκαλύπτει τη δράση αυτού που το βρετανικό Chartered Trading Standards Institute περιέγραψε ως μια από τις μεγαλύτερες απάτες του είδους της, με 76.000 ψεύτικες ιστοσελίδες e-shop που δημιουργήθηκαν.

Τα δεδομένα που εξετάστηκαν από δημοσιογράφους και ειδικούς πληροφορικής υποδηλώνουν ότι η επιχείρηση είναι εξαιρετικά οργανωμένη, τεχνικά έμπειρη – και συνεχίζεται.

Οι προγραμματιστές έχουν δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες πλαστά διαδικτυακά καταστήματα που προσφέρουν προϊόντα με έκπτωση από μεγάλες εταιρείες όπως Dior, Nike, Lacoste, Hugo Boss, Versace και Prada, καθώς και πολλές άλλες μάρκες υψηλής ποιότητας.

Παράλληλα, οι ιστότοποι περιλαμβάνουν την επιλογή διάφορων γλωσσών από τα αγγλικά έως τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα σουηδικά και τα ιταλικά, με σκοπό να παρασύρουν τους αγοραστές χωρίς να υποψιαστούν πως πρόκειται για απάτη. Ωστόσο, οι ιστότοποι δεν έχουν καμία σχέση με τις μάρκες που ισχυρίζονται ότι πωλούν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι καταναλωτές που μίλησαν για την εμπειρία τους δήλωσαν ότι δεν έλαβαν κανένα προϊόν.

Τα πρώτα fake καταστήματα στο διαδίκτυο φαίνεται να δημιουργήθηκαν το 2015. Πάνω από 1 εκατομμύριο «παραγγελίες» έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων. Δεν διεκπεραιώθηκαν όλες οι πληρωμές με επιτυχία, αλλά η ανάλυση δείχνει ότι ο όμιλος μπορεί να προσπάθησε να πάρει έως και 50 εκατομμύρια ευρώ (43 εκατομμύρια £) κατά τη διάρκεια της περιόδου. Πολλά καταστήματα έχουν εγκαταλειφθεί, αλλά το ένα τρίτο από αυτά –πάνω από 22.500– εξακολουθούν να λειτουργούν.

Μέχρι στιγμής, υπολογίζεται ότι 800.000 άτομα, σχεδόν όλοι στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, έχουν κοινές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με 476.000 από αυτούς να έχουν κοινά στοιχεία χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας, συμπεριλαμβανομένου του τριψήφιου αριθμού ασφαλείας τους. Όλοι παρέδωσαν επίσης τα ονόματά τους, τους αριθμούς τηλεφώνου, το email και τις ταχυδρομικές τους διευθύνσεις στο δίκτυο.

Η Katherine Hart, επικεφαλής αξιωματικός στο Chartered Trading Standards Institute, περιέγραψε την επιχείρηση ως «μία από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές απάτες ψεύτικων καταστημάτων που έχω δει». Και πρόσθεσε: «Συχνά αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν σε ομάδες σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, επομένως συγκεντρώνουν δεδομένα και μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον ανθρώπων αργότερα, καθιστώντας τους καταναλωτές πιο επιρρεπείς σε απόπειρες phishing».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.