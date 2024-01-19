Υπάρχει απόλυτος σεβασμός της κυβέρνησης στην Εκκλησία, ακούμε όλες τις απόψεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Σκάι 100,3 σχολιάζοντας την περέμβαση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, κατά την οποία ο προκαθήμενος της ελλαδικής εκκλησίας προέκρινε λύση δημοψηφίσματος για το ζήτημα. Στη χώρα μας, είπε ο κ.Μαρινάκης, μιλώντας στους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο, τα ζητήματα δικαιωμάτων δεν λύνονται με δημοψηφίσματα. Η άποψη του λαού εκφράζεται μέσω των εκλογών, στην ατζέντα μας το θέμα ήταν ψηλά, στις προεγκλογικές μας δεσμεύσεις το συγκεκριμένο θέμα ήταν ψηλά, είπε.

Πιο αναλυτικά, ο κ.Μαρινάκης είπε: «Υπάρχει απόλυτος σεβασμός της κυβέρνηση στην εκκλησία.

Προφανώς και ακούμε με απόλυτο σεβασμό συνολικά τις απόψεις γιατί η συμβολή της είναι διαχρονική και ειδικά σε περιόδους κρίσεων αυτά τα χρόνια για τη στήριξη των πολιτών.

Από εκεί και πέρα.

Καταρχάς στη χώρα μας τα ζητήματα δικαιωμάτων δεν λύνονται με δημοψηφίσματα. Οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα

Η άποψη του ελληνικού λαού εκφράζεται στις εθνικές εκλογές που τα κόμματα κατεβαίνουν με τα προγράμματά τους και είτε εγκρίνονται είτε απορρίπτονται.

Το δικό μας εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία.

Στο δικό μας πρόγραμμα υπήρχε η ατζέντα για τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ +. Και προεκλογική δέσμευση είναι και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης με τον Αρχιεπίσκοπο.

Είναι ένα επιχείρημα που ακούμε και από άλλους, πως θα μεγαλώσουν τα παιδιά με δύο μαμάδες και μπαμπάδες.

Αυτή τη στιγμή μεγαλώνουν πολλά παιδιά με δύο μαμάδες και δύο μπαμπάδες και δεν σημαίνει ότι είναι a priori ακατάλληλοι δύο άνδρες ή ένα ετερόφυλο ζευγάρι.

Από το 1946 μπορούν να υιοθετήσουν ένας άνδρας και μια γυναίκα παιδί μόνοι και να συνάψει ένα σύμφωνο συμβίωσης και να το μεγαλώνουν μαζί (με άτομο του ίδιου φύλου). Αλλά δεν έχουν ρυθμιστεί τα δικαιώματα του παιδιού και μπορεί το παιδί να καταλήξει σε ένα ίδρυμα.

Πλέον θα ελέγχονται όπως και τα ετερόφυλα ζευγάρια και οι δύο υποψήφιοι για υιοθεσία αν είναι κατάλληλοι ενώ τώρα ελέγχεται στην πραγματικότητα μόνο ένας εκ των δύο

Άρα δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει. Ρυθμίζονται θέματα προς όφελος των παιδιών.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΩΣ;

Δεν μπορεί κανείς να υποδείξει στην εκκλησία αν θα μιλήσει και τι θα πει.

Έχει το δικαίωμα να εκφράσει τις απόψεις της.

Εμείς όμως είμαστε ξεκάθαροι. Με απόλυτο σεβασμό στην εκκλησία, υπάρχει η εκτελεστική εξουσία στη χώρα. Αυτή εισηγείται ένα νομοσχέδιο και είναι στην κρίση των βουλευτών αν θα το εγκρίνει. Και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ψηφιστεί.

Ο κ.Μαρινάκης πρόσθεσε ότι στη χώρα μας έχουν ήδη διαμορφωθεί οικογένειες με ομόφυλα ζευγάρια, ενώ το ζήτημα θα συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο υπουργικό συμβούλιο, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία της διαβούλευσης και εν τέλει της ψήφισης στις αρχές του Φεβρουαρίου από τη Βουλή.

Ιερώνυμος: Δημοψήφισμα για τα ομόφυλα ζευγάρια

Νωρίτερα, να γίνει δημοψήφισμα για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών είχε προτείνει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κατά την τελετή εγκαινίων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης.

Ερωτηθείς μεταξύ άλλων από δημοσιογράφους, για το γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια όπως επίσης και για την μυστική συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, ο Αρχιεπίσκοπος διευκρίνισε ότι η συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό ήταν για άλλο θέμα και ότι την επίσημη θέση της Εκκλησίας για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, θα την ακούσουμε την Τρίτη.

«Μεγαλοποιούν λίγο τα πράγματα. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έγιναν συζητήσεις, αλλά είχαν άλλο αντικείμενο. Η Εκκλησία θέλει να ανοιχτεί περισσότερο προς τον κόσμο και θέλει να συνεργαστεί με το κράτος, να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν και δεν βρίσκουν σπίτι και δεν μπορεί η οικογένεια να πληρώσει. Το δεύτερο, όλοι λέμε ότι δεν κάνουμε παιδιά…, δεν τους δίνουν σπίτια να μπούνε. Και εκεί να κάνει η Εκκλησία μια προσφορά και ακόμα περισσότερο τα νεαρά ζευγάρια τα οποία θέλουν να κάνουν οικογένεια και δεν μπορούν. Για αυτά συζητήσαμε».

Εξάλλου, για το επίκαιρο θέμα του γάμου των ομοφύλων, την τεκνοθεσία και τη στάση της Εκκλησίας είπε: «Γιατί να μη γίνει ένα Δημοψήφισμα; Δεν θα ήταν μια πρόταση και αυτή;», αλλά υπογράμμισε ότι η Ιεραρχία θα αποφασίσει για τη στάση της Εκκλησίας, η οποία οφείλει να ενημερώσει το ποίμνιο.

«Σε τέτοια θέματα δεν μπορεί να πάρει θέση μόνος του ο Αρχιεπίσκοπος, ούτε ο πρωθυπουργός», επισήμανε και πρόσθεσε: «Το ποίμνιο πρέπει να ενημερωθεί, να ξέρουμε τι ζητάμε και γιατί το ζητάμε και ποιος μας βάζει να το ζητάμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει ο κόσμος να καταλάβει και να δει πως τα παιδιά εκείνα που θα έρθουν δεν ξέρω πώς θα είναι, πώς θα ζήσουν σε μια οικογένεια που θα έχει δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες, πώς θα ξυπνάει το πρωί μέσα στο σπίτι και τι θα βλέπει γύρω του και μια κοινωνία που δημιουργείται καινούργια δεν την απορρίπτουμε, βλέπουμε τάσεις προς τα εκεί. Μια τέτοια κοινωνία έχει το δικαίωμα ο καθένας να τη διαστρέφει και να την κάνει όπως θέλει και οι άλλοι δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε ότι δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα; Είναι θέμα της κοινωνίας».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «η Εκκλησία δεν θα πάρει τα όπλα να κάνει οτιδήποτε. Αλλά έχει καθήκον να ενημερώσει τον κόσμο και ο καθένας από εμάς δεν πρέπει σε τέτοια θέματα μεγάλα να σκέπτεται τι θα πει η δεξιά, τι θα πει η αριστερά, τι θα πει η κεντρώα παράταξη, αλλά να σκέπτεται ποια κοινωνία θέλουμε και ποια οικογένεια. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο μας και αν ο κόσμος θέλει κατεύθυνση θα την πάρουμε, αλλά έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.