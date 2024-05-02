Τη Βαρβάκειο Αγορά στο κέντρο της Αθήνας επισκέφτηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, όπου συζήτησε με επαγγελματίες και πελάτες.

«Η αξιοκρατία λείπει στη χώρα μας, η ατιμωρησία κυριαρχεί» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατά τις συνομιλίες του, ενώ άκουσε τους επαγγελματίες να σημειώνουν πως η Βαρβάκειος «πρέπει να αναδειχθεί, να γνωρίσει ο κόσμος την Αγορά, γιατί πολύς κόσμος την έχει ξεχάσει, π.χ. με το (πασχαλινό) "καλάθι", που έστρεψε πολύ κόσμο στα σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες αλυσίδες».

«Η Βαρβάκειος πρέπει να μείνει ανοιχτή, γιατί αν θα φύγει η Αγορά από τη μέση, [η τιμή του αρνιού] από 10 που είναι σήμερα θα πάει 20 ευρώ τα επόμενα χρόνια. Γιατί εμείς κρατάμε τις τιμές, μόνο η Αγορά μπορεί να κρατήσει τις τιμές, κανένας άλλος», σημείωσαν ακόμα οι καταστηματάρχες, συζητώντας με τον Στέφανο Κασσελάκη που άκουσε με προσοχή τα αιτήματά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.