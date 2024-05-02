Το Ιράν διώκει δημοσιογράφους μετά τις αποκαλύψεις για τη Νίκα Σακαράμι

Το δικαστικό σώμα του Ιράν εξήγγειλε κατηγορίες εναντίον «ορισμένων δημοσιογράφων και ακτιβιστών» μετά τη δημοσίευση μιας αναφοράς του BBC που ισχυριζόταν ότι άνδρες που εργάζονταν για τις δυνάμεις ασφαλείας επιτέθηκαν σεξουαλικά και σκότωσαν τη Νίκα Σακαραμί, μια 16χρονη διαδηλώτρια.

Το πρακτορείο ειδήσεων Mizan που κατευθύνεται άμεσα από το δικαστικό σώμα περιέγραψε την έρευνα του BBC για τον θάνατο της Νίκα Σακαραμί,το 2022 ως «ψεύτικη και γεμάτη λάθη».

Συνοψίζει πως δεν έγινε ταυτοποίηση των ατόμων που φέρεται να ευθύνονται για τη «διατάραξη της ψυχολογικής ασφάλειας της κοινωνίας».

Ωστόσο, δύο Ιρανοί δημοσιογράφοι που σχολίασαν την έκθεση στο Διαδίκτυο είπαν ότι οι στοχοποιήθηκαν από εισαγγελείς οι οποίοι έχουν ξεκινήσει έρευνες εναντίον τους.

Ένας από αυτούς, ο Μοχάμεντ Πάρσι, έγραψε στο Twitter/X ότι η Εισαγγελία της Τεχεράνης τον κάλεσε για δημοσίευση ενός «άρθρου σχετικά με τη Νίκα Σακαραμί, και τις λεπτομέρειες της δολοφονίας της».

Η δεύτερη, η Marzieh Mahmoodi, δημοσίευσε ότι «ούτε οι κατηγορίες ούτε οι λεπτομέρειες είναι γνωστές».

Την Τετάρτη, ο υπουργός Εσωτερικών Ahmad Vahidi απέρριψε τα ευρήματα της έρευνας του BBC χαρακτηρίζοντας τα συνωμοσία των εχθρών του Ιράν, και έγινε ο πρώτος αξιωματούχος που σχολίασε δημόσια την υπόθεση.

«Οι εχθροί και τα μέσα ενημέρωσης τους έχουν καταφύγει σε ψευδείς και εξωπραγματικές αναφορές για να πραγματοποιήσουν ψυχολογικές επιχειρήσεις», είπε σε δημοσιογράφους έξω από μια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Vahidi ισχυρίστηκε ότι αποτελεί «μια προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή» από τις τρέχουσες φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ καθώς και από την επίθεση με πυραύλους και drone του Ιράν στο Ισραήλ τον περασμένο μήνα.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από το BBC σχετικά με τις δηλώσεις αυτές.

Η 16χρονη Νίκα Σακαραμί, που βρήκε τραγικό θάνατο στα χέρια των ιρανικών αρχών, είναι ένα ακόμα σύμβολο της ιρανικής εξέγερσης μαζί με τη Μασχά Αμινί.

Η εξαφάνιση και ο θάνατος της Νίκα Σακαράμι πήρε μεγάλες διαστάσεις ενώ η φωτογραφία της έγινε συνώνυμη με τον αγώνα των γυναικών στο Ιράν

Η εξαφάνιση και ο θάνατος της Νίκα Σακαράμι πήρε μεγάλες διαστάσεις ενώ η φωτογραφία της έγινε συνώνυμη με τον αγώνα των γυναικών στο Ιράν για περισσότερες ελευθερίες.

Καθώς οι διαδηλώσεις στους δρόμους εξαπλώθηκαν σε όλο το Ιράν το φθινόπωρο του 2022, το όνομά της αποτέλεσε σύνθημα από τα εξαγριωμένα πλήθη που διαδήλωναν κατά των αυστηρών κανόνων της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής Χιτζαμπ.

Στην περίπτωση της Νίκα, η οικογένειά της βρήκε το σώμα της σε νεκροτομείο πάνω από μία εβδομάδα αφότου εξαφανίστηκε από μια διαμαρτυρία. Ωστόσο, οι αρχές του Ιράν αρνήθηκαν ότι ο θάνατος της Νίκα συνδέεται με τη διαδήλωση και, αφού διεξήγαγαν τη δική τους έρευνα, είπαν ότι αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με εμπιστευτικό έγγραφο ωστόσο, που φέρει την επισήμανση "Άκρως εμπιστευτικό", για την υπόθεσή της διεξήχθη ακρόαση που πραγματοποιήθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Σε αυτό το έγγραφο περιλαμβάνονται τα ονόματα των δολοφόνων της και των ανώτερων διοικητών που προσπάθησαν να κρύψουν την αλήθεια.

Περιέχει ανησυχητικές λεπτομέρειες γεγονότων που έλαβαν χώρα στο πίσω μέρος ενός βαν στο οποίο οι δυνάμεις ασφαλείας κρατούσαν τη Νίκα.

Στη διάρκεια της κράτησής της, ένας από τους άνδρες την κακοποίησε ενώ καθόταν πάνω της παρά το γεγονός ότι ήταν δεμένη με χειροπέδες και εκείνη αντιστεκόταν. Στη συνέχεια η κοπέλα δέχθηκε χτυπήματα με ρόπαλα, αποκαλύπτει το BBC.

Τουλάχιστον 551 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια του κινήματος Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία του Ιράν, οι περισσότεροι από τους οποίους από πυροβολισμούς, σύμφωνα με αποστολή του ΟΗΕ.

Οι διαδηλώσεις υποχώρησαν μετά από λίγους μήνες λόγω της αιματηρής καταστολής από τις δυνάμεις ασφαλείας.

