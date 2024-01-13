Ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα η συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, στον απόηχο της απόφασης και της ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του κ. Κασσελάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κοινές δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι οι «αρχές της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ συνάδουν με αυτές της Εκκλησίας», καθώς το κόμμα του, θέλει να είναι η φωνή των αδυνάμων και να στέκεται με αλληλεγγύη στο πλευρό τους.

Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είπε ότι αντάλλαξαν απόψεις για τα θέματα συνεργασίας της Εκκλησίας με την Πολιτείας.

Όσο για τη νομοθετική ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια, ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε επιφυλακτικός, για να προσθέσει ότι, όπως συμφώνησαν με τον κύριο Κασσελάκη, χρειάζεται να υπάρχει ένα κείμενο, ένας νόμος, για να το δούμε και να τοποθετηθούμε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις

Στέφανος Κασσελάκης: «Είχαμε μια εξαιρετική πρώτη συνάντηση με τον Μακαριώτατο. Συμφωνήσαμε να τα ξαναπούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από πλευράς μου, εξέφρασα ότι οι αξίες της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ συνάδουν πλήρως με τις αξίες της Εκκλησίας, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε φωνή στους αδύναμους. Να μπορέσουμε να προσφέρουμε αλληλεγγύη σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας και ειδικά σε αυτά τα οποία αισθάνονται κοινωνικό αποκλεισμό».

Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι «η Εκκλησία έχει ένα μεγάλο ρόλο να παίξει σε αυτήν την πορεία και ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα μπορεί να σταθεί με τον ακτιβισμό του στο πλευρό της κοινωνίας. Μιλήσαμε πάνω σε αυτό το πλαίσιο για τη συμφωνία μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Μακαριωτάτου το 2018. Μια καλή συμφωνία, η οποία δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε όσον αφορά στις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας. Θα είναι η πρόθεσή μας ως αξιωματική αντιπολίτευση να συνεχίσουμε να την προωθούμε και ίσως και μια μέρα ως κυβέρνηση να την υλοποιήσουμε».

Επίσης, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για την υποδοχή και δήλωσε πως θα είναι στη διάθεσή του «για να είμαστε χρήσιμοι στις σχέσεις μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας».

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε: «Ήταν μια συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων σε πράγματα τα οποία είναι γενικά. Μιλήσαμε για το έργο της Εκκλησίας, για την πορεία των συζητήσεων μέχρι τώρα Εκκλησίας και Πολιτείας. Επαινέσαμε τα καλά σημεία που υπάρχουν, ψέξαμε τα σημεία τα οποία, από πλευράς δικής μου, θέλουν ακόμη μελέτη και να προχωρήσουμε περισσότερο».

Εξάλλου, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος ανέφερε ότι η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και πως συμφώνησαν να τα ξαναπούνε και πρόσθεσε: «Αν πλανάται ένα ερώτημα που μερικοί θέλουν να έχουν μια απάντηση ως προς το θέμα του γάμου των ομοφύλων, εγώ να πω ότι είμαι επιφυλακτικός», για να προσθέσει ότι, όπως συμφώνησαν με τον αρχηγό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χρειάζεται να υπάρχει ένα κείμενο, ένας νόμος, «για να το δούμε και να τοποθετηθούμε».

Νωρίτερα, ο Αρχιεπίσκοπος καλωσόρισε τον Στέφανο Κασσελάκη, λέγοντάς του: «Σας παρακολουθώ».

«Τρέχω όσο περισσότερο μπορώ, για να υπάρχει ένας αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την Ομογένεια» φέρεται να ανταπάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης. «Είμαι περήφανος που εκπροσωπώ τον Ελληνισμό, την Ομογένεια ως αρχηγός πολιτικού κόμματος», συμπλήρωσε.

Ο κ. Κασσελάκης κατά τη διάρκεια των δηλώσεων τους μπροστά στις κάμερες τόνισε πως είναι μια πρωτόγνωρη συγκυρία να είναι πρόεδρος από την ομογένεια, προσθέτοντας πως τρέχει πολλά πρακτικά θέματα και είναι πολύ ωραίο το συναίσθημα και είναι χαρά του να προωθήσει τις θέσεις και τα ιδεώδη του Ελληνισμού.

Από την πλευρά του ο κ. Ιερώνυμος είπε ότι τον είδε στο Πατριαρχείο «που είναι η καρδιά όλων μας, ίσως και οι ελπίδες όλων μας» και «με ιδιαίτερη συγκίνηση παρακολούθησα την τελετή του Αγιασμού των υδάτων στο Φανάρι».

Επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον Πατριάρχη, ο οποίος του δήλωσε ότι ήταν πολύ ευχαριστημένος και αυτός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.