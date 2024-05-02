Η βολεϊμπολίστρια του Παναθηναϊκού Πέννυ Ρόγκα, ανακοίνωσε πως έχει καρκίνο στον λογαριασμό της στο Instagram, αλλά ταυτόχρονα έδειξε αποφασισμένη να κερδίσει και αυτόν τον αγώνα.

«Μέρα 1, η μάχη μόλις ξεκίνησε... Ψηλά το κεφάλι! Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές και τα σημαντικά λόγια που μου είπατε!» αναφέρει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης κάνοντας το σήμα της νίκης.

Hashtags της ανάρτησης είναι «μαχήτρια του καρκίνου, πολεμώντας και ας τον σκοτώσουμε».

H κορυφαία Ελληνίδα λίμπερο απουσίαζε από τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Ελλάδας ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, όπου οι «πράσινες» κατέκτησαν το τρόπαιο.

Πηγή: skai.gr

