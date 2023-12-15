«Δεν θα επιτρέψουμε να αλλάξει η σύνθεση της κοινωνίας», ανέφερε σε συνέντευξή του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα ομόφυλα ζευγάρια και το δικαίωμα στην τεκνοθεσία.

«Η Εκκλησία πιστεύει στην ελευθερία του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε έναν άνθρωπο να ζήσει έτσι. Δεν θα του επιτρέψουμε όμως να μας αλλάξει τη σύνθεση της κοινωνίας. Εκεί είναι η διαφωνία. Έχετε ανθρώπινα δικαιώματα εσείς; Το παιδάκι αυτό θα έχει; Εσείς έχετε μια μαμά; Αυτό τι θα έχει; Θα έχει δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες. Την ελευθερία του ανθρώπου τη δέχομαι. Το να μου αλλάξει τον τρόπο ζωής δεν το επιτρέπω. Η τεκνοθεσία με ενοχλεί, όχι η συμβίωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ιερώνυμος στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε και στο πρόσφατο περιστατικό οπαδικής βίας, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού στου Ρέντη. «Πρέπει να πάμε πάνω στο πρόβλημα και να το λύσουμε. Θα ακολουθήσουν και χειρότερα πράγματα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την Παιδεία μας. Πηγαίνετε σήμερα σε ένα σχολείο και ρωτήστε τα παιδιά ποιος ήταν ο Κολοκοτρώνης… Απογύμνωσαν τα σχολεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, τονίζοντας πως: «Δεν πετύχαμε να φέρουμε τους νέους στην Εκκλησία».

Για τις νέες ταυτότητες

Όσον αφορά στις νέες ταυτότητες, ο Αρχιεπίσκοπος επισήμανε ότι και ο εκκλησιαστικός χώρος έχει τις δικές του ομάδες... Για τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν από ιερείς και μέλη της Εκκλησίας για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων ο κ. Ιερώνυμος είπε χαρακτηριστικά πως «εγώ έχω βγάλει νέα ταυτότητα», τονίζοντας ότι «και μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν ομάδες με πιο στενά μυαλά, όμως, όποιος δεν επιθυμεί να βρίσκεται σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια μπορεί να αποχωρήσει».

Η πρόταση για την εκκλησιαστική περιουσία

Ο Αρχιεπίσκοπος ρωτήθηκε και για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας για το οποίο είπε ότι «είναι μεγάλο» και επέκρινε την πολιτεία για «ασυνέπεια», επικαλούμενος το παράδειγμα της πρώην υπουργού Υγείας, Μίνας Γκάγκα, που του ζήτησε οικόπεδο στην Κατεχάκη για το μεγάλο νοσοκομείο της ανατολικής Αττικής.

«Εγώ της είπα, κυρία υπουργέ, σας το έχουμε δώσει εδώ και 20 χρόνια για δείτε το, 340 στρέμματα για να γίνει το νοσοκομείο της ανατολικής Αττικής. Έβαλα δύο όρους: σε μια 10ετία να το έχουν τελειώσει και το δεύτερο ένα ποσοστό από τα κρεβάτια θα παίρνουν ένα χαρτί από την εκκλησία για να μην πληρώνουν οι άποροι. Βγαίνει μια απόφαση του δικαστήριου ότι δεν μπαίνουμε στην ουσία γιατί δεν πληρώθηκε ο ΕΝΦΙΑ. Μου είπε ότι θα κινηθούμε, έτρεξε, έφυγε η κυρία Γκάγκα και το θέμα ξεχάστηκε», περιέγραψε ο κ. Ιερώνυμος.

Όταν, δε, ρωτήθηκε για το έργο της εκκλησίας όσον αφορά στην αντιμετώπιση της φτώχειας και της ακρίβειας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επανήλθε στο θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τι να την κάνουμε την περιουσία; Οικόπεδα δεν τρώει κανείς. Ένα κομμάτι έχει χαθεί. Ένα άλλο κομμάτι έχει ανέβει η αξία του. Με την πολιτεία και με άλλους να δημιουργήσουμε ένα φορέα αξοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας, με στόχο όχι να φάει η εκκλησία, αλλά την αξιοποίηση για να καλυφθούν οι ανάγκες του λαού μας. Ξεκινώ από τη φοιτητική στέγη. Η Μονή Πετράκη μπορεί να πει ότι φτιάχνω, δίνοντας περιουσία τέσσερις πολυκατοκίες ή δεν ξέρω πόσα διαμερίσματα για δωρεάν διαμονή φοιτητών από επαρχία. Ίσως είναι η ευκαιρία να το δούμε αυτό το θέμα. Θα το προτείνω αυτό το θέμα στη Σύνοδο», είπε με νόημα ο Αρχιεπίσκοπος.

Επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα

Ως επαινετή χαρακτήρισε την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Ελλάδα και τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, ο κ. Ιερώνυμος υπογράμμισε πως «δεν είμαι αφελής και φοβάμαι μήπως πίσω υπάρχει κάποια άλλη σκοπιμότητα από πλευράς Τουρκίας και μας επιβληθεί κάτι που δεν θέλουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπόθεση «Κιβωτός του Κόσμου»

Στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου και στον πατέρα Αντώνιο αναφέρθηκε, επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Όπως σημείωσε ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, είχε πει στον πατέρα Αντώνιο ότι «δεν είναι σωστή η πορεία του», πριν γίνουν οι καταγγελίες σε βάρος του. Ωστόσο όπως είπε αναμένει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. «Είναι παιδί μου, δεν μπορώ να τον καταδικάσω», πρόσθεσε.

