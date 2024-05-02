Oικονομικό πακέτο στον Λίβανο για συγκράτηση προσφύγων

Ευρύ οικονομικό πακέτο στήριξης ανακοίνωσε η φον ντερ Λάιεν από τον Λίβανο μετά από τριμερή συνάντηση με τον Ν. Χριστοδουλίδη και τον Λιβανέζο πρωθυπουργό.Πακέτο οικονομικής στήριξης ενός δισεκατομμυρίου ευρώ προς τον Λίβανο ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τη Βηρυτό, όπου βρίσκεται μαζί με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Μιλώντας μετά από τριμερή συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι, η κ. φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι το οικονομικό πακέτο προς τον Λίβανο αποσκοπεί στην πολιτική και οικονομική ενδυνάμωση της χώρας, σημειώνοντας πως ο Λίβανος και ο λαός του μπορούν να βασίζονται στη διαρκή υποστήριξη της ΕΕ.



Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κύπρου, αφού υπενθύμισε ότι είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται τον Λίβανο τον τελευταίο μήνα, έκανε λόγο για ένα σημαντικό βήμα που θα βοηθήσει την χώρα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Η αναφορά Χριστοδουλίδη αφορά κυρίως το αίτημα της Κύπρου προς την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου για συγκράτηση σε λιβανικό έδαφος των πέραν του 1,5 εκατομμυρίου Σύρων προσφύγων που διαμένουν στην χώρα, καθώς το τελευταίο διάστημα η Κύπρος δέχεται αυξημένες ροές Σύρων προσφύγων που εγκαταλείπουν τον Λίβανο με βάρκες και προορισμό την Κύπρο.

Αμφιλεγόμενη διαχείριση

Η διαχείριση των αυξημένων ροών Σύρων προσφύγων από τον Λίβανο προς την Κύπρο βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στην κορυφή της εγχώριας πολιτικής ατζέντας. Στα μέσα Απριλίου η κυπριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε αναστολή της εξέτασης αιτήσεων ασύλου για όλα τα πρόσωπα με καταγωγή από την Συρία, ενώ την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν μεγάλες επιχειρήσεις με την συμμετοχή και σκάφους του πολεμικού ναυτικού για ανακοπή πλοιαρίων που κατευθύνονταν προς την Κύπρο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.