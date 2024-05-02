Στην ανάκληση συσκευασμένης σταφίδας από την αγορά προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων. Πρόκειται για τον προϊόν «ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΣΤΑΦΙΔΑ - FARMERS UNION MEDITERRANEAN DELICACIES 200 γρ.» (Ημερομηνία Λήξεως: 12/2024 και αριθμό παρτίδας, L 2308»), που παράγεται από την εταιρεία «Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών ΑΕΣ ΑΕ»

Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε διάφορα είδη Τροφίμων», προέβη σε δειγματοληψία του συγκεκριμένου τροφίμου.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α' Τμήμα της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους, της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε μη κανονικό και μη ασφαλές διότι στη συσκευασία του δεν αναγράφεται η ουσία θειώδη (ως SO2) η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Παράλληλα καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί την συγκεκριμένη παρτίδα του ανωτέρω προϊόντος και έχουν αλλεργία στην εν λόγω ουσία να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

