Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Θα μπορούσε να γίνει δημοψήφισμα για τα ομόφυλα ζευγάρια

Να γίνει δημοψήφισμα για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών πρότεινε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κατά την τελετή εγκαινίων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης.

Ερωτηθείς μεταξύ άλλων από δημοσιογράφους, για το γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια όπως επίσης και για την μυστική συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, ο Αρχιεπίσκοπος διευκρίνισε ότι η συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό ήταν για άλλο θέμα και ότι την επίσημη θέση της Εκκλησίας για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, θα την ακούσουμε την Τρίτη.

«Μεγαλοποιούν λίγο τα πράγματα. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έγιναν συζητήσεις, αλλά είχαν άλλο αντικείμενο. Η Εκκλησία θέλει να ανοιχτεί περισσότερο προς τον κόσμο και θέλει να συνεργαστεί με το κράτος, να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν και δεν βρίσκουν σπίτι και δεν μπορεί η οικογένεια να πληρώσει. Το δεύτερο, όλοι λέμε ότι δεν κάνουμε παιδιά…, δεν τους δίνουν σπίτια να μπούνε. Και εκεί να κάνει η Εκκλησία μια προσφορά και ακόμα περισσότερο τα νεαρά ζευγάρια τα οποία θέλουν να κάνουν οικογένεια και δεν μπορούν. Για αυτά συζητήσαμε».

Εξάλλου, για το επίκαιρο θέμα του γάμου των ομοφύλων, την τεκνοθεσία και τη στάση της Εκκλησίας είπε: «Γιατί να μη γίνει ένα Δημοψήφισμα; Δεν θα ήταν μια πρόταση και αυτή;», αλλά υπογράμμισε ότι η Ιεραρχία θα αποφασίσει για τη στάση της Εκκλησίας, η οποία οφείλει να ενημερώσει το ποίμνιο.

«Σε τέτοια θέματα δεν μπορεί να πάρει θέση μόνος του ο Αρχιεπίσκοπος, ούτε ο πρωθυπουργός», επισήμανε και πρόσθεσε: «Το ποίμνιο πρέπει να ενημερωθεί, να ξέρουμε τι ζητάμε και γιατί το ζητάμε και ποιος μας βάζει να το ζητάμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει ο κόσμος να καταλάβει και να δει πως τα παιδιά εκείνα που θα έρθουν δεν ξέρω πώς θα είναι, πώς θα ζήσουν σε μια οικογένεια που θα έχει δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες, πώς θα ξυπνάει το πρωί μέσα στο σπίτι και τι θα βλέπει γύρω του και μια κοινωνία που δημιουργείται καινούργια δεν την απορρίπτουμε, βλέπουμε τάσεις προς τα εκεί. Μια τέτοια κοινωνία έχει το δικαίωμα ο καθένας να τη διαστρέφει και να την κάνει όπως θέλει και οι άλλοι δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε ότι δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα; Είναι θέμα της κοινωνίας».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «η Εκκλησία δεν θα πάρει τα όπλα να κάνει οτιδήποτε. Αλλά έχει καθήκον να ενημερώσει τον κόσμο και ο καθένας από εμάς δεν πρέπει σε τέτοια θέματα μεγάλα να σκέπτεται τι θα πει η δεξιά, τι θα πει η αριστερά, τι θα πει η κεντρώα παράταξη, αλλά να σκέπτεται ποια κοινωνία θέλουμε και ποια οικογένεια. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο μας και αν ο κόσμος θέλει κατεύθυνση θα την πάρουμε, αλλά έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.