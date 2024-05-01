Αναστάτωση επικρατεί στην περιοχή του Τσιφούτ Καστέλι στον Δήμο Γόρτυνας μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης στην περιοχή, από το οποίο τραυματίστηκε ένας 23χρονος.

Όλα δείχνουν πως το αιματηρό επεισόδιο δεν ήταν απλώς μια προειδοποίηση, αλλά ότι οι δράστες ήθελαν νεκρό τον 23χρονο.

Οι δράστες με καλάσνικοφ «γάζωσαν» το αμάξι του νεαρού άνδρα, στο οποίο μάλιστα επέβαινε και ένας ανήλικος, ο οποίος κατάφερε και βγήκε σώος από το όχημα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και σφαίρες από πιστόλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει έντονο παρελθόν μεταξύ του 23χρονου και των δραστών με τις έρευνες της ΕΛΑΣ να εστιάζουν σε αντίστοιχο επεισόδιο που είχε σημειωθεί παλιότερα στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, ήταν 28 Μαρτίου του 2023 όταν ο 23χρονος και ο αδερφός του είχαν κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 42χρονου στα Πραιτόρια.

Ο δράστης μαζί με τον αδελφό του, είχαν στήσει ενέδρα στον άνδρα ο οποίος κινούνταν με 4Χ4. Περίμεναν καρτερικά κρυμμένοι σε ένα χωράφι με ελιές και μόλις το θύμα προσέγγισε το σημείο, πυροβόλησαν με καλάζνικοφ περίπου 8 φορές. Μια σφαίρα πέρασε μέσα στο αυτοκίνητο και παραλίγο να τραυματίσει τον άνδρα, όμως για καλή του τύχη αυτό δεν έγινε, καθώς κατάφερε να διαφύγει. Το περιστατικό είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, η κόντρα αυτή ξεκίνησε καιρό πριν για τα μάτια μιας γυναίκας.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 23χρονος δέχθηκε πυροβολισμούς από καλάσνικοφ και από πιστόλι, με αποτέλεσμα ο νεαρός άνδρας να τραυματιστεί.

Ο 23χρονος μετέβη στο Κέντρο Υγείας Χάρακα με τραύμα στην αριστερή ωμοπλάτη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με την ζωή του να μην βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες την ώρα του επεισοδίου υπήρχαν δύο οχήματα από την κάθε πλευρά, ενώ εξετάζεται εάν υπήρξε ανταλλαγή πυρών.

Στο αιματηρό αυτό επεισόδιο φέρεται να εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι δράστες ήταν τρεις.

Στο σημείο επικρατεί αναβρασμός ενώ έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 23χρονος έλαβε χθες Μ.Τρίτη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.