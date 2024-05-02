Ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν τη Μεγάλη Πέμπτη οι 1.106 επιβάτες του πλοίου Power Jet το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Σύρος-Μύκονος-Νάξος-Σαντορίνη και απέπλευσε από τον Πειραιά.

Το πλοίο, με 31 άτομα πλήρωμα, αντιμετωπίζει μηχανική βλάβη σε μια εκ των τεσσάρων μηχανών, με αποτέλεσμα να έχει κατεβάσει κόμβους και να συνεχίζει την πορεία του με μειωμένη ταχύτητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Ναυτιλίας, το ​​πλοίο είχε εμφανίσει νωρίτερα έντονη κάπνα από τα φουγάρα του. Εκτός από την περιβαλλοντική παράβαση, για προληπτικούς λόγους το κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά έκανε έλεγχο για να ελέγξει επιτόπια αν υπάρχουν τυχόν ενδείξεις φωτιάς, καμένες λαμαρίνες. Ο έλεγχος δεν έδειξε κάτι."

Μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί βοήθεια και εκτελείται κανονικά το δρομολόγιο, ωστόσο λόγω της μειωμένης ταχύτητας εκτιμάται ότι θα καθυστερήσει αρκετά να φτάσει στους προορισμούς του.

Μαρτυρίες πάντως αναφέρουν ότι το πλοίο ξεκίνησε με πρόβλημα στις μηχανές του, εξ ου και ο μαύρος καπνός στο λιμάνι του Πειραιά όπου το λιμεναρχείο έκανε τον έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

