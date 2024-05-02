Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με κέρδη 0,26% - Στις 1.452,24 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση πριν τις αργίες του Πάσχα. Ενδοσυνεδριακά δοκίμασε να κινηθεί σε νέα υψηλά 13 ετών φθάνοντας έως και τα επίπεδα των 1.460 μονάδων. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η μετοχή της Εθνικής.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.452,24 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,26%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.460,29 μονάδες (+0,82%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 122,89 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.899.717 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+3,31%), της Coca Cola HBC (+1,45%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,40%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,54%), της Τιτάν (-1,51%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,19%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.746.825 και 5.695.487 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 17,74 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 14,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 63 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Optronics +9,92% και ΕΛΒΕ +6,28%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass -9,70% και Minerva -5,47%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 29.3000 -1,51%

ALPHA BANK: 1,5855 -0,44%

AEGEAN AIRLINES:12,6500 +0,40%

VIOHALCO: 5,8400 +0,69%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,5800 -1,19%

ΔΕΗ: 11,1600 -0,71%

COCA COLA HBC:30,8000 +1,45%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6000 -0,76%

ΕΛΠΕ: 8,3850 -0,53%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,8100 +3,31%

ΕΥΔΑΠ: 5,8000 +1,40%

EUROBANK:2,0200 +0,50%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,7500 -0,86%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8600 -0,44%

MOTOR OIL: 27,2200 +0,22%

JUMBO: 29,4800 +1,03%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,2000 αμετάβλητη

ΟΛΠ:24,7500 -0,20%

ΟΠΑΠ: 15,5000 -0,70%

ΟΤΕ: 14,0600 -1,54%

AUTOHELLAS:12,7800 -0,78%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7520 -0,21%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,8400 -0,50%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,33 00 +0,49%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

