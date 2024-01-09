Στάση αναμονής για το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία τηρεί η Εκκλησία, όπως τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Ο κ. Ιερώνυμος, όπως και οι υπόλοιποι ιεράρχες, θέλουν να δουν τι ακριβώς θα προβλέπεται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.



«Ακούμε τόσα πολλά που είμαστε όλοι μπερδεμένοι…. Κάποιος θα μιλήσει από την Πολιτεία, περιμένουμε να ακούσουμε ποια είναι η γραμμή που θα ακολουθηθεί και θα πάρουμε και εμείς μετά θέση» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Open.



Ερωτηθείς αν θα μιλήσει με τον πρωθυπουργό o Αρχιεπίσκοπος είπε ότι «όλα είναι ανοιχτά».



Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, αύριο Τετάρτη σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει στην ΕΡΤ.



Πηγή: skai.gr

