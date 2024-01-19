Βουλή: Στην Ολομέλεια η «σκυτάλη» για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές

Ολοκληρώθηκε, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, η δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών».

Επί της αρχής, «ναι» δηλώνουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. «Όχι» δηλώνουν ΚΚΕ και «Νίκη». Επιφύλαξη για την τελική στάση τους στην Ολομέλεια έχουν δηλώσει Ελληνική Λύση, «Σπαρτιάτες», Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης, πάντως, ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος, ζήτησε να καταγραφεί πως το κόμμα του θα καταψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο.

Στο ζήτημα που τίθεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή για το κατά πόσο, με την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές, τηρούνται οι επιταγές του Συντάγματος (άρθρο 51) για την αμεσότητα, τη μυστικότητα αλλά και την ταυτόχρονη διενέργεια των εκλογών, η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, είπε ότι το πεδίο εφαρμογής της συνταγματικής πρόβλεψης αφορά αποκλειστικά την εγχώρια νομική τάξη, αποκλειστικά την ανάδειξη εθνικών οργάνων, ενώ το νομοσχέδιο καθιερώνει την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές.

Στο ζήτημα που θέτει η αντιπολίτευση, για την ανάγκη να τεθούν περιορισμοί στην καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους εκλογείς εντός της επικράτειας, η κ. Κεραμέως για ακόμη μία φορά, αντέστρεψε το ερώτημα.

«Γιατί να βάλουμε περιορισμούς; Γιατί να πρέπει να προβλέψουμε κάθε πιθανή εκδοχή εκλογέα που θα μπορεί να ψηφίσει με επιστολική, που σίγουρα θα αφήσουμε κάποιους εκτός της νομοθετικής πρόβλεψης και εν τέλει αυτός ο κάποιος δεν θα μπορέσει να ψηφίσει; Θα σκεφτούμε όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων; Τους εργαζόμενους στα μέσα μεταφοράς; Τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία; Τους εργαζόμενους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης; Θα τους σκεφτούμε όλους; Γιατί να πάμε να τους περιορίσουμε; Εμείς πάμε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή, πάμε να διευκολύνουμε τους Έλληνες πολίτες να ψηφίσουν. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θεωρούμε μείζονος σημασίας, σε αυτή την προσπάθεια η οποία είναι υπερκομματική, είναι εθνική, είναι δημοκρατική, είναι μία προσπάθεια για την εμβάθυνση της δημοκρατίας, να μη βάλουμε φραγμούς παρά να διευκολύνουμε όποιον θέλει να τέλει να διευκολυνθεί», ανέφερε η κ. Κεραμέως και ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ότι το υπουργείο ήδη επεξεργάζεται τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από κόμματα και φορείς, για να τις ενσωματώσει στο νομοσχέδιο. Σε αυτό το κλίμα, το υπουργείο έχει αποφασίσει πολλές από τις «τεχνικές επισημάνσεις» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να ενσωματωθούν, όπως και προτάσεις από κόμματα και φορείς.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, μίλησε για τον τρόπο αλλαγής της κατανομής των εδρών. «Ας υποθέσουμε ότι στις ευρωεκλογές είχαμε τα αποτελέσματα του Μαϊου του 2023. Και ας υποθέσουμε ότι το δεύτερο κόμμα έπαιρνε το ποσοστό που πήρε τον Ιούνιο, δηλαδή 18%. Ξέρετε τι θα γινόταν; Η Ελληνική Λύση με 4,5% θα έπαιρνε τρεις έδρες και το ΚΚΕ με 7,5% θα έπαιρνε δύο έδρες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κόμμα με σχεδόν διπλάσιο ποσοστό να πάρει μία έδρα λιγότερη από το τέταρτο κόμμα», σημείωσε ο κ. Λιβάνιος. Σε σχέση, δε, με το όριο του 3%, είπε ότι είναι θέμα που «έχει εξαντληθεί στον δημόσιο διάλογο 31 χρόνια», και είναι απολύτως συμβατό με το δίκαιο και τον Κανονισμό της ΕΕ και θεωρείται ένα ικανό ποσοστό που συγκεντρώνει την επιδοκιμασία ενός κρίσιμου μέρους του εκλογικού Σώματος, προκειμένου να δικαιούται έδρα ένας συνδυασμός.

Το νομοσχέδιο για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και στα εθνικά δημοψηφίσματα θα εισαχθεί στην Ολομέλεια την προσεχή Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου, με προγραμματισμό να εξαντληθεί η συζήτησή του σε έως και τρεις συνεδριάσεις, αν απαιτηθεί και τρίτη ημέρα. Στη συζήτηση αναμένεται να λάβουν τον λόγο οι πολιτικοί αρχηγοί, με πιθανότερη ημέρα των παρεμβάσεών τους την προσεχή Τρίτη 23 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

