Ομόφυλα ζευγάρια: Τρεις κινήσεις από την Εκκλησία ενόψει του νομοσχεδίου

Σε τρεις άξονες αναμένεται να κινηθεί η Εκκλησία, μετά την έκτακτη σύνοδο της Ιεραρχίας -του ανώτατου οργάνου της- που θα συνέλθει την ερχόμενη Τρίτη, 23 του μήνα για το θέμα του γάμου και της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Έχει προηγηθεί συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με τον πρωθυπουργό, σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές χθες το βράδυ.

Η Εκκλησία, ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr δεν φαίνεται να παρεκκλίνει από τις θέσεις της και το επόμενο διάστημα προσανατολίζεται στην έκδοση ανακοίνωσης στο οποίο θα δηλώνεται η κάθετη αντίθεσή της τόσο στο γάμο, όσο και στην τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Παράλληλα, η Ιεραρχία αναμένεται να αποστείλει επιστολή στους 300 βουλευτές που θα ενημερώνει για τη θέση της, ενώ η τρίτη κίνηση από την πλευρά της Ιεραρχίας αναμένεται να είναι η έκδοση φυλλαδίου το οποίο θα αναγνωσθεί σε όλoυς τους ναούς την ερχόμενη Κυριακή, 28 του μήνα. Πάντως, όπως έλεγαν εκκλησιαστικές πηγές στο skai.gr «ουδείς εκ των ιεραρχών δεν προκρίνει ή επιθυμεί λαοσυνάξεις» ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Σημειώνεται, όιτι στην ανακοίνωσή της για την έκτακτη σύνοδο της Ιεραρχίας, η Εκκλησία της Ελλάδος, αναφέρει: Συνέρχεται την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 9η πρωινή, σε έκτακτη Συνεδρία, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στο εν Αθήναις Συνοδικό Μέγαρο με μoναδικό θέμα συζητήσεως: «Εκκλησία και ‘’θέσπιση γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου’’».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.