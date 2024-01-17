Την ανάγκη "οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας να ασπαστούν τα καινούρια δόγματα, να αντιληφθούν τα καινούρια διδάγματα (πόλεμος στην Ουκρανία, η Γάζα, ο πόλεμος στον Καύκασο) και να προσαρμόσουν αναλόγως τις τακτικές τους και τα μέσα τα οποία διαθέτουν" επισήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

"Είναι δυνατόν δίπλα μας, γύρω μας, παντού, να υπάρχει μια επανάσταση κι εμείς να πηγαίνουμε απλώς με μια σειρά κανόνων τους οποίους έχουμε προδιαγράψει πολλά χρόνια πίσω;" διερωτήθηκε.

"Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίον σχεδιάζουμε, αντιλαμβανόμαστε και ετοιμαζόμαστε να αντιδράσουμε", ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η νέα ηγεσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων θα καταφερει να υλοποιήσει αυτή την προτεραιότητα που έχει χρονικό ορόσημο (σ.σ. των αλλαγών) το 2030.

Ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι τα F-35 θα αποκτηθούν από την Ελλάδα. "Όμως δεν φτάνουν τα F-35, πρέπει να υπάρξει μια συνολική αλλαγή τοπίου και αντίληψης", επανέλαβε.

Για το εξοπλιστικό πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού, ο κ. Δένδιας, αφού διευκρίνισε ότι "δεν είναι ρόλος του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας να κάνει ανακοινώσεις απόκτησης, μη απόκτησης, τροποποίησης απόκτησης" διαβεβαίωσε ότι "θα ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός του Πολεμικού μας Ναυτικού, αλλά η ολοκλήρωση αυτή θα λάβει υπόψιν τις νέες συνθήκες στην περιοχή και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις".



Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στις αλλαγές στον υφιστάμενο χρόνο θητείας του Έλληνα πολίτη που περιλαμβάνουν:

- τον χρόνο εκπαίδευσης "να αποκτά αυτές τις ικανότητες που του επιτρέπουν να επιβιώσει και να επιβάλει αν θέλετε, την ελληνική βούληση στο πεδίο της μάχης"

- την απόκτηση δεξιοτήτων και

- τις επανεκπαιδεύσεις: Σε πρώτη φάση, όπως είπε, η επανεκπαίδευση θα είναι σε εθελοντική βάση, "δε θα υποχρεώσουμε κανέναν. Είμαι σίγουρος όμως, ότι καταλαβαίνοντας τη συνταγματική τους αποστολή, η μεγάλη πλειοψηφία θα δεχτεί να επανεκπαιδευτεί, ώστε να έχουμε ένα στρατό εφεδρείας, ο οποίος να είναι έτοιμος να ενταχθεί στις αναδιοργανωμένες μονάδες μας και έτοιμος να υπηρετήσει την πατρίδα".



"Το φιλανδικό μοντέλο, είναι το μέλλον της θητείας για τον ελληνικό στρατό του 2030", ανέφερε περαιτέρω.

Ανησυχία για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Εξάλλου, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας εξέφρασε την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, τόσο στην Ερυθρά Θάλασα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Δήλωσε ότι η ελληνική φρεγάτα θα αποπλεύσει για την Ερυθρά Θάλασσα αφού έχει πλήρως προετοιμασθεί και ο ρόλος της εξαρτάται από τη συνολική δύναμη και την κατανομή των ρόλων. Επανέλαβε δε, ότι "δεν είναι μία φρεγάτα που μετέχει σε μια ξένη αποστολή. Είναι μία φρεγάτα που μετέχει στην προστασία των ζωτικών συμφερόντων της πατρίδας μας".

Για τη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ελπίδα για μια ταχεία αποκλιμάκωση, για μία ανακωχή και υπενθύμισε "την υποχρέωση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων των αμάχων. Όμως, ουδείς δικαιούται να ξεχάσει τη βάρβαρη επίθεση την οποία υπέστη το Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου".

Όσον αφορά στις τελευταίες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου περί "γαλάζιας πατρίδας" ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας παρατήρησε ότι "έχουμε δει μια αλλαγή ύφους και μια αλλαγή συμπεριφοράς από την τουρκική πλευρά και είναι απολύτως καλοδεχούμενη. Δεν έχουμε δει την παραμικρή αλλαγή θέσεων".

Σε σχετική ερώτηση δε, απάντησε ότι "δεν εμπιστευόμαστε (σ.σ. την άλλη πλευρά) παρακολουθούμε και αντιδράμε ανάλογα με το κλίμα το οποίο υπάρχει".

Oμόφυλα ζευγάρια

Τέλος, σε ερώτηση "για το επίμαχο νομοσχέδιο που λέγεται 'ομόφυλα ζευγάρια'" ο κ. Δένδιας παρατήρησε:

"Το να τοποθετηθώ καθαρά επί νομοσχεδίου το οποίο δεν έχω δει ακόμη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι μάλλον θα σήμαινε έλλειψη σοβαρότητας από την πλευρά μου. Από την άλλη βεβαίως, εγώ μετέχω στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μετέχω σε μια άλλη κυβέρνηση. Το τελευταίο πράγμα που μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου είναι να υποδείξω εγώ σε συναδέλφους τι πρέπει να κάνουν - και μάλιστα επί θεμάτων συνείδησης. Το νομοσχέδιο όταν γραφτεί και παρουσιαστεί, θα έχει, είναι βέβαιον, σαφές πολιτικό αποτύπωμα. Και το σαφές πολιτικό αποτύπωμα θα αποτελεί αντανάκλαση των προβλέψεων το οποίο το ίδιο το νομοθέτημα έχει μέσα στις διατάξεις του", κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

