Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πήρε το Σλοβένικο διαβατήριο και θα βρεθεί στο ΣΕΦ για το Προολυμπιακό τουρνουά ο Νίμπο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Ισραήλ, ο Τζος Νίμπο πήρε το Σλοβένικο διαβατήριο και θα βρεθεί στο ΣΕΦ(2-7/7) για το Προολυμπιακό τουρνουά που διοργανώνει η Ελλάδα.

Nebo

Τη θέση του νατουραλιζέ της Εθνικής Σλοβενίας θα πάρει ο Τζος Νίμπο, αφού πήρε το διαβατήριο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «sports.walla.co.il». Ο ψηλός της Μακάμπι Τελ Αβίβ θα πάρει την θέση των Μάικ Τόμπει και Τζόρνταν Μόργκαν, που έπαιρνε την θέση του πρώτου όταν δεν ήταν διαθέσιμος.

Ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα playoff της Euroleague, βρισκόταν σε συζητήσεις και με το Ισραήλ, ωστόσο η κόντρα της Ομοσπονδίας με την FIBA είχε ως αποτέλεσμα να προτιμηθεί ο Καντίμ Κάρινγκτον της Χάποελ Ιερουσαλήμ.



Η παρέα του Λούκα Ντόντσιτς θα έχει στο πλευρό της τον Νίμπο στο Προολυμπιακό τουρνουά, που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ από τις 2 μέχρι τις 7 Ιουλίου και είναι πολύ πιθανό να έρθουν αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδος.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark