Τη θέση του νατουραλιζέ της Εθνικής Σλοβενίας θα πάρει ο Τζος Νίμπο, αφού πήρε το διαβατήριο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «sports.walla.co.il». Ο ψηλός της Μακάμπι Τελ Αβίβ θα πάρει την θέση των Μάικ Τόμπει και Τζόρνταν Μόργκαν, που έπαιρνε την θέση του πρώτου όταν δεν ήταν διαθέσιμος.



Ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα playoff της Euroleague, βρισκόταν σε συζητήσεις και με το Ισραήλ, ωστόσο η κόντρα της Ομοσπονδίας με την FIBA είχε ως αποτέλεσμα να προτιμηθεί ο Καντίμ Κάρινγκτον της Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Η παρέα τουθα έχει στο πλευρό της τον Νίμπο στο, που θα διεξαχθεί στοαπό τις 2 μέχρι τις 7 Ιουλίου και είναι πολύ πιθανό να έρθουν αντιμέτωποι με την

