Μετά από μια νύχτα σφοδρότατων συγκρούσεων, η αμερικανική αστυνομία απομάκρυνε τελικά τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για τον πόλεμο στη Γάζα και τον καταυλισμό που είχαν δημιουργήσει έξω από το πανεπιστήμιο UCLA, ωστόσο η ένταση σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας παραμένει, θυμίζοντας τις φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά του πολέμου του Βιετνάμ στα τέλη του '60 και στις αρχές του ‘70.



Το μεγαλύτερο μέρος του καταυλισμού έχει πλέον αποσυναρμολογηθεί και οι τελευταίοι διαδηλωτές και καταληψίες συλλαμβάνονται και απομακρύνονται, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για 100 συλλήψεις.



Συλληφθέντες διαδηλωτές διακρίνονται με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη καθήμενοι στο πεζοδρόμιο πριν οι αστυνομικοί τους ψάξουν και τους βάλουν σε λεωφορεία.



Μια μικρότερη διαδήλωση συνεχίζεται λίγο πιο πέρα από το UCLA, προς το παρόν χωρίς προβλήματα, με εκατοντάδες αστυνομικούς να παραμένουν επί τόπου.



Οι αστυνομικοί περικύκλωσαν τον χώρο πριν τα ξημερώματα, αφαίρεσαν τα αυτοσχέδια οδοφράγματα και άρχισαν να διαλύουν αντίσκηνα.



Αρκετοί δυνατοί κρότοι ακούστηκαν τη νύχτα, καθώς ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών



Οι διαδηλωτές αποπειράθηκαν να εμποδίσουν την αστυνομική επιχείρηση, αλλά χωρίς επιτυχία.

Cops are shooting students at UCLA with less lethal munitions. They'd rather shoot kids than stop this genocide.pic.twitter.com/4RafQgTGZP — Alejandra Caraballo (@Esqueer_) May 2, 2024

Η ένταση παραμένει

Σημειώνεται όμως ότι σε πολλές άλλες πανεπιστημιουπόλεις στις ΗΠΑ σημειώνονται επίσης συγκρούσεις μεταξύ φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών και αστυνομίας και δεκάδες φοιτητές και καθηγητές έχουν συλληφθεί.



Πανεπιστήμιο Yale: η αστυνομία διέλυσε περίπου 200 διαδηλωτές χθες το βράδυ, συλλαμβάνοντας τέσσερα άτομα - δύο φοιτητές και δύο εξωπανεπιστημιακούς - σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου

UPDATE: Police have now seized the camp at UCLA and violently removed protesters. Numerous arrests have been made. Students are now standing on the steps of the college, continuing the protest, but no longer in the encampment. Last night, police were absent as violent Zionist… pic.twitter.com/q0EOEKi31v — red. (@redstreamnet) May 2, 2024



Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Πόρτλαντ: το Αστυνομικό Γραφείο του Πόρτλαντ έκλεισε πολλά οικοδομικά τετράγωνα γύρω από την πανεπιστημιούπολη καθώς ετοιμάζεται για να εκκαθαρίσει τους διαδηλωτές



Πανεπιστήμιο Stony Brook: 29 φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και άλλοι συνελήφθησαν στο Πανεπιστήμιο του Λονγκ Άιλαντ σύμφωνα με τοπική εφημερίδα



Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν: Η αστυνομία του Μάντισον κλήθηκε να διαλύσει τους διαδηλωτές την Τετάρτη και ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 34 άτομα - τέσσερα από τα οποία κρίθηκαν προφυλακιστέα

Police are shooting rubber bullets at UCLA student kids: "I can tell you from doing stories about rubber bullets, they are extremely painful. If they hit your leg, your arm, they could break your arm." pic.twitter.com/OX2piXMV7o — HalalFlow (@halalflow) May 2, 2024



Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ντάλας: η αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 17 άτομα και απομάκρυνε έναν καταυλισμό



Ορισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν καταλήξει σε συμβιβασμό με τους διαμαρτυρόμενους φοιτητές:



Πανεπιστήμιο του Βερμόντ: συμφώνησε να αποκαλύψει μια λίστα με τις επενδύσεις του, σύμφωνα με την Washington Post

Mass arrests happening in UCLA.

I'd say it's well deserved and about time these pro hamas thugs learned their lesson. pic.twitter.com/d2XOfX2Snm — Parmis💙💖🇮🇱 (@ParmisLJavan) May 2, 2024



Πανεπιστήμιο Northwestern: συμφώνησε να δημιουργήσει μια νέα συμβουλευτική επιτροπή με αντάλλαγμα την ειρηνική απομάκρυνση των σκηνών



Πανεπιστήμιο Brown: φοιτητές συμφώνησαν να απομακρύνουν τον καταυλισμό με αντάλλαγμα τη διεξαγωγή ψηφοφορίας σχετικά με το αν θα αναστείλει επενδύσεις από εταιρείες που χρηματοδοτούν τον στρατό του Ισραήλ

This isn't free speech at UCLA. This is vandalism and trespassing and it's against the law. pic.twitter.com/HrlN5vl65w — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) May 2, 2024

Τα επεισόδια

Ένταση επικράτησε γύρω στις 4 τα ξημερώματα τοπική ώρα στο UCLA με τους αστυνομικούς να εισβάλουν στην πανεπιστημιούπολη διαλύοντας τα αυτοσχέδια οδοφράγματα που είχαν στήσει νωρίτερα οι διαδηλωτές, ενώ παράλληλα προχώρησαν και σε συλλήψεις.

We wouldn't be seeing this chaos at UCLA if campus administration and law enforcement nipped this nonsense in the bud on day 1... for institutions of higher learning, they don't seem to learn. https://t.co/CWdtawAVQ9 — Milenka~ (@MilenaAmit) May 2, 2024

Η αστυνομία, που ενίσχυε συνεχώς την παρουσία της έξω από το πανεπιστήμιο τις τελευταίες ώρες, φορώντας κράνη, αντιασφυξιογόνες μάσκες και με ρόπαλα στα χέρια εισέβαλαν στον καταυλισμό που έχει στηθεί αφού κατάφερε να σπάσει τα οδοφράγματα που είχαν στηθεί από τους διαδηλωτές με τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το CNN. Περίπου 300 - 500 αστυνομικοί επιχειρούν στον καταυλισμό.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε νέες συλλήψεις.

Nice. But much too late. — christianhannover (@christianhannov) May 2, 2024

Οι αστυνομικοί μεταφέρουν τους κρατούμενους διαδηλωτές σε λεωφορεία που η αστυνομία έστησε σε ένα πάρκινγκ λίγο πιο έξω από την πανεπιστημιούπολη.

Ορισμένοι διαδηλωτές ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί τους πυροβολούν με λαστιχένιες σφαίρες ενώ παράλληλα εκτοξεύονται φωτοβολίδες.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε προειδοποιήσει τους διαδηλωτές να εκκενώσουν την πανεπιστημιούπολη.



