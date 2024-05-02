Σε ένα κόσμο με δύο μεγάλους πολέμους να βρίσκονται σε εξέλιξη, με την ενεργειακή κρίση να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και τις μεγάλες δυνάμεις να επαναπροσδιορίζουν θέσεις και πολιτικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να κινηθεί ταχύτατα, να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις της και να λάβει σημαντικές αποφάσεις, οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον της ίδιας και των πολιτών της. Υπό το συγκεκριμένο πρίσμα προσέγγισης, το ταξίδι του Κινέζου προέδρου Σι Τζιπίνγκ στην Ευρώπη, εκτιμάται ως κομβικής σημασίας, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της σε όλα τα επίπεδα με τον «γίγαντα» της Ασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Politico αποκαλύπτει «μυστικό δείπνο» ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν και τον Όλαφ Σολτς, προκειμένου να τεθεί επί τάπητος το θέμα των σχέσεων της ΕΕ με την Κίνα.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα συναντήσει τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Πέμπτης στο Παρίσι. Αντικείμενο της συζήτησής τους θα είναι οι σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα, ενόψει του ταξιδιού που θα πραγματοποιήσει ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Διακοπές με τη σύζυγό του στη Γαλλία ο Σολτς

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Σολτς και η σύζυγός του, Britta Ernst, βρίσκονται σε ολιγοήμερες διακοπές στη Γαλλική πρωτεύουσα, όπου θα συναντήσουν τον Μακρόν και τη σύζυγό του Μπριζίτ σε γαλλικό εστιατόριο.

Στη συνάντηση δεν θα παραβρεθεί κανένας σύμβουλος, ενώ έγινε προσπάθεια να μείνει κρυφή, όπως επιβεβαιώνουν ανώνυμες πηγές.

Οι δύο ηγέτες έχουν συγκρουστεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, ενώ τον Φεβρουάριο υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μετά την πρόταση του Γάλλου προέδρου να τεθεί στο τραπέζι της συζήτησης των Ευρωπαίων ηγετών το ενδεχόμενο αποστολής στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, απέναντι στη ρωσική δύναμη εισβολής.

Σχέσεις Κίνας-ΕΕ και ευρωπαϊκός στρατός στην ατζέντα

Όπως αναφέρουν οι ανώνυμες πηγές στο Politico, βασικό θέμα της συζήτησης στη συνάντηση του Γερμανού καγκελάριου με τον Γάλλο πρόεδρο, θα είναι η επίσκεψη του Κινέζου προέδρου, ο οποίος φτάνει στο Παρίσι την Κυριακή για τρεις ημέρες πριν μεταβεί στη Σερβία και την Ουγγαρία. Το δείπνο θα είναι μια ευκαιρία για τον Σολτς να ενημερώσει τον Μακρόν για τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο τον περασμένο μήνα.

Ο Σολτς και ο Μακρόν διαφωνούν επίσης σχετικά με την πιθανή επιβολή δασμών της ΕΕ στα επιδοτούμενα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, θέμα που έχει προκαλέσει μία ένταση στις σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα.

Η πρόταση Μακρόν σε Σολτς και Φον ντερ Λάιεν

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δείπνο ο Μακρόν θα προσπαθήσει να πείσει τον Γερμανό καγκελάριο να τον συνοδεύσει στη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ, μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Ένα άλλο θέμα που αναμένεται να συζητηθεί στο δείπνο, θα είναι η πολιτική της ΕΕ, ιδιαίτερα η άμυνα και η χρηματοδότησή της. Ο Μακρόν πιέζει έντονα για τα λεγόμενα αμυντικά ομόλογα -τα οποία υποστηρίζει σθεναρά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης-, τα οποία θα συνεπάγονταν την κοινή ευρωπαϊκή έκδοση χρέους για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών επενδύσεων. Ο Σολτς έχει μέχρι στιγμής απορρίψει την ιδέα, ωστόσο οι πιέσεις από πολλές πλευρές είναι έντονες και οι εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα -και ειδικότερα στην Ουκρανία- ραγδαίες.

