Της Πηνελόπης Γκάλιου

Ο "οδικός χάρτης" των ελληνικών κινήσεων στη διπλωματική σκακιέρα, μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, τέθηκε επί τάπητος της έκτακτης συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τη συμμετοχή και το Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος επέστρεψε εσπευσμένα από τις ΗΠΑ, λόγω των εξελίξεων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εκτιμήθηκαν και συζητήθηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κίνδυνοι που απορρέουν από τη νέα κλιμάκωση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμετακίνητη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης είναι η διατήρηση των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας της Αθήνας με το Τελ Αβίβ, με το κυβερνητικό επιτελείο να εκτιμά – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- πως προς το παρόν το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι το Ισραήλ να μην απαντήσει άμεσα με νέα κλιμάκωση και ανταπόδοση του χτυπήματος στο Ιράν, χωρίς ωστόσο κανείς να αποκλείει και το αντίθετο ενδεχόμενο το επόμενο διάστημα.



"Η πιο ισχυρή παραίνεση στους Ισραηλινούς είναι αυτή του Αμερικανού προέδρου, η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται να πιάνει τόπο. Μένει να δούμε για πόσο και τι θα διαμειφθεί στο παρασκήνιο για να είναι παρατεταμένη. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάποιος άμεσος οικονομικός αντίκτυπος, αλλά είμαστε σε αναμονή», ανέφερε κυβερνητική πηγή μετά το πέρας της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη συνεδρίαση επανέλαβε την καταδίκη της Ελλάδας για το χτύπημα του Ιράν, τονίζοντας πως "η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση εναντίον του Ισραήλ και τις απειλές για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια" ενώ σημείωσε το διαχρονικό ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ως σταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή, σημειώνοντας πώς "Η Ελλάδα, πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, υπογραμμίζει την ανάγκη αυτοσυγκράτησης από όλες τις πλευρές προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση".

Εγρήγορση και για τις οικονομικές συνέπειες της κλιμάκωσης

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να απασχολήσουν και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με την πρώτη επισκόπηση της κατάστασης να επιχειρείται ήδη από σήμερα, κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία σύσκεψη του οικονομικού επιτελείου, υπό τον Υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου να αναλυθούν και να εκτιμηθούν όλα τα σενάρια που προκύπτουν από την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, αλλά και το ενδεχόμενο της ανταπόδοσης της επίθεσης από το Τελ Αβίβ. Σε κάθε περίπτωση η προσοχή αναμένεται να στραφεί, σε πρώτη φάση, προς δύο κατευθύνσεις: τα καύσιμα και τον πληθωρισμό. Ήδη μία πρώτη εικόνα της αντίδρασης και των επιπτώσεων των διεθνών αγορών θα δοθεί από σήμερα με το άνοιγμα των χρηματιστηρίων της Ασίας και στη συνέχεια των ευρωπαϊκών και της Wall Street.

Τη δεδομένη στιγμή πρωτεύοντα ρόλο έχουν οι επιπτώσεις στις τιμές των υγρών καυσίμων και ο κίνδυνος οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να συνεχίσουν τις ανατιμήσεις. Κυβερνητική πηγή πάντως σημείωνε και προειδοποιούσε πως "η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να δεχτεί αναιτιολόγητες αυξήσεις, σε αποθέματα καυσίμων που έχουν ήδη τιμολογηθεί και φορολογηθεί".

