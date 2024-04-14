Ολοκληρώθηκε πριν λίγο το έκτακτο ΚΥΣΕΑ το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρει πως στη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή μετά τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ και έγινε ανασκόπηση της κατάστασης ασφαλείας.

Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση εναντίον του Ισραήλ και τις απειλές για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Η Ελλάδα, πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, υπογραμμίζει την ανάγκη αυτοσυγκράτησης από όλες τις πλευρές προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αποφασίστηκε να υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας της Αθήνας με το Ισραήλ. Το κυβερνητικό επιτελείο φέρεται να εκτιμά ότι προς ώρας το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι να μην απαντήσει με άμεσο χτύπημα το Ισραήλ.

