ΝΔ: Αύριο Δευτέρα η παρουσίαση του ψηφοδελτίου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα 15 Απριλίου, στις 18:30, θα παρουσιάσει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, στο Ωδείο Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.