ΝΔ: Αύριο Δευτέρα η παρουσίαση του ψηφοδελτίου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα 15 Απριλίου, στις 18:30, θα παρουσιάσει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, στο Ωδείο Αθηνών.
Πηγή: skai.gr
- Προκριματικές ΣΥΡΙΖΑ: Τη Δευτέρα τα αποτελέσματα για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές - Συμμετείχαν περίπου 60.000 μέλη
- Μητσοτάκης: Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ και προτρέπουμε όλες τις πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση
- ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση του Ιράν - Οι εκτιμήσεις για την αντίδραση του Ισραήλ
