ΝΔ: Αύριο Δευτέρα η παρουσίαση του ψηφοδελτίου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η εκδήλωση για την παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18:30, στο Ωδείο Αθηνών

Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα 15 Απριλίου, στις 18:30, θα παρουσιάσει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, στο Ωδείο Αθηνών.

Νέα Δημοκρατία Κυριάκος Μητσοτάκης ευρωεκλογές
