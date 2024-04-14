Περίπου 60.000 μέλη συμμετείχαν στις προκριματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή, μέσω των οποίων θα καταρτιστεί η λίστα των υποψήφιων ευρωβουλευτών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενόψει της 9ης Ιουνίου.
Τα αποτελέσματα, όπως ενημέρωσε η Κουμουνδούρου, θα ανακοινωθούν αύριο Δευτέρα.
Όπως έχει γνωστοποιηθεί, δεν θα ανακοινωθεί η σειρά κατάταξης των 35 υποψηφίων.
Πέντε υποψηφίους θα ανακοινώσει ο Στέφανος Κασσελάκης και μαζί με τους νυν ευρωβουλευτές Κώστα Αρβανίτη και Έλενα Κουντουρά θα συμπληρωθεί η λίστα των «42».
Η κεντρική εκδήλωση για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα την Παρασκευή.
