Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στα αγγλικά στο διαδίκτυο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή:

«Καταδικάζω έντονα τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Οποιαδήποτε κλιμάκωση αποτελεί απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ και προτρέπουμε όλες τις πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση».

I strongly condemn the attacks launched by Iran against Israel. Αny escalation is a threat to regional stability and security. We stand with Israel and urge all sides to show restraint. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 14, 2024

Πηγή: skai.gr

