Μητσοτάκης: Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ και προτρέπουμε όλες τις πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση

Οποιαδήποτε κλιμάκωση αποτελεί απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, ανέφερε ο πρωθυπουργός

Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στα αγγλικά στο διαδίκτυο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: 

«Καταδικάζω έντονα τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Οποιαδήποτε κλιμάκωση αποτελεί απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ και προτρέπουμε όλες τις πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση».

