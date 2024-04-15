Του Χρυσόστομου Τσούφη



Ποτέ άλλοτε το Ιράν δεν είχε χτυπήσει απευθείας το Ισραήλ, πάντα το έκανε δια αντιπροσώπων είτε μέσω Λιβάνου είτε Υεμένης. Όταν το έκανε την Κυριακή τα ξημερώματα, ήταν σαν να «ξύπνησε» αγορές και αναλυτές που έως χθες επέλεγαν(;) να αγνοούν τον ορατό κατά τα λοιπά κίνδυνο.

Και μαζί με τις αγορές «ξύπνησαν» και κάποιοι από τους χειρότερους εφιάλτες τους που στη συγκεκριμένη περίπτωση παίρνουν τη μορφή της τριψήφιας τιμής στην τιμή του πετρελαίου. Το ότι οι αγορές αντιμετώπιζαν την Ιρανική απειλή ελαφρά τη καρδία δεν είναι υπερβολή. Σχεδόν όλοι οι αναλυτές σε μεγάλα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα αναφέρουν ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος δεν είχε αποτιμηθεί στις τιμές του πετρελαίου από τα τέλη Νοεμβρίου. Για την ακρίβεια από την τωρινή τιμή των 90$/βαρέλι, λείπουν 10$. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα 100$/βαρέλι.



Κάθε εμπλοκή του Ιράν σε τέτοιου είδους γεωπολιτικές εντάσεις ισοδυναμεί με κίνδυνο διαταραχής του εφοδιασμού. Όσο μεγαλύτερη η εμπλοκή τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος της διαταραχής και τόσο ψηλότερα και η τιμή του μαύρου χρυσού. Σύμφωνα με τις έως τώρα αναλύσεις τα κάποια από τα σενάρια κλιμάκωσης είναι τα εξής:

Το Ισραήλ να απαντήσει στοχεύοντας τις εξαγωγές του Ιρανικού πετρελαίου. Το Ιράν παράγει περίπου 3,2εκατ βαρέλια την ημέρα, οπότε και η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη

Διαταράσσονται γενικά οι οδοί τροφοδοσίας μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Εδώ η διαταραχή είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί την Ερυθρά Θάλασσα «αξιοποιεί» και η Ρωσία για να στέλνει το πετρέλαιο της στις αγορές της Ασίας.

Στο σενάριο του Αρμαγεδδώνα , το Ιράν κλείνει τα στενά του Ορμούζ από τα οποία περνά καθημερινά περί το 1/5 της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και το 1/3 αυτής του LNG. Σε αυτό σενάριο σύμφωνα με προσομοιώσεις το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει και τα 200$/βαρέλι

Αύξηση τιμών πετρελαίου σημαίνει και αύξηση τιμών καυσίμων. Στο ακραίο σενάριο, οι τιμές επιστρέφουν στο εφιαλτικό καλοκαίρι του 2022. Ήδη στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ο πρώην υπουργός αγροτικής Ανάπτυξης και καθηγητής Οικονομικών στο Παν/μιο Αθηνών Ναπολέων Μαραβέγιας εκτίμησε ότι η τιμή της βενζίνης σε περίπτωση κλιμάκωσης μπορεί να φτάσει και τα 2.40€/λίτρο.



Η «ανάφλεξη» των τιμών ενέργειας αναμένεται να επανατροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, πετώντας στα σκουπίδια τα σχέδια των κεντρικών τραπεζών για μείωση των επιτοκίων.



Σύμφωνα με την ανάλυσης της Allianz Bank, για κάθε αύξηση 10$ στην τιμή του πετρελαίου, ο πληθωρισμός στην Ευρώπη αυξάνεται κατά 1,2 μονάδες. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να υποχρεώσει την ΕΚΤ να μειώσει για παράδειγμα τα επιτόκια μία μόνο φορά φέτος και όχι 3, 4, ή 5 που περιμένει η αγορά. Κι αυτό θα αποτελέσει πλήγμα για την οικονομία της Ευρωζώνης που ήδη ασθμαίνει , περισσότερες από 10 χώρες πέρυσι αντιμετώπισαν ύφεση εξαιτίας και των υψηλών επιτοκίων.



Τα...πρώτα θύματα της Ιρανικής επίθεσης ήταν πάντως τα κρυπτονομίσματα των οποίων οι αγορές είναι ανοιχτές και το Σαββατοκύριακο. Οι δείκτες βάφτηκαν κόκκινοι με το bitcoin να χάνει ακόμη και 8%, το Ethereum 10,5% και το Solana περισσότερο από 22%.

