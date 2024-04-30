Από τις 9:30 έως τις 16:30 θα πραγματοποιούνται αύριο Τετάρτη 1η Μαΐου 2024 τα δρομολόγια στις Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό λόγω συμμετοχής σωματείων εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Παράλληλα, από τις 09:00 ως τις 21:00 θα κινηθεί το Τραμ.

Κλειστός ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα»

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα παραμείνει κλειστός αύριο την Τετάρτη 1η Μαΐου από τις 9:30 το πρωί και μέχρι νεοτέρας. Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

