Από τις 9:30 έως τις 16:30 θα πραγματοποιούνται αύριο Τετάρτη 1η Μαΐου 2024 τα δρομολόγια στις Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό λόγω συμμετοχής σωματείων εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.
Παράλληλα, από τις 09:00 ως τις 21:00 θα κινηθεί το Τραμ.
Κλειστός ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα»
Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα παραμείνει κλειστός αύριο την Τετάρτη 1η Μαΐου από τις 9:30 το πρωί και μέχρι νεοτέρας. Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.
