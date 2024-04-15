

Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι θα χτυπήσει ξανά με περισσότερη δύναμη, εάν το Ισραήλ ή οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντήσουν στην άνευ προηγουμένου επίθεση, που εξαπέλυσε το Ιράν το βράδυ του Σαββάτου.



Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Εδώ και δύο 24ωρα έχει ξημερώσει μία νέα Μέση Ανατολή όπου όλα κρέμονται από μία κλωστή.

Το Ιράν έσβησε και την τελευταία κόκκινη γραμμή και για πρώτη φορά αντέδρασε, εξαπολύοντας απευθείας επίθεση με τουλάχιστον 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά της ισραηλινής επικράτειας.O σιωπηλός πόλεμος που διεξαγόταν ανάμεσα σε δύο παραδοσιακά ορκισμένους εχθρούς έλαβε τέλος όταν η Τεχεράνη έκανε πράξη τις απειλές της και προχώρησε στα αντίποινα που ορκίστηκε εναντίον του. Αιτία, το χτύπημα πουκαι εξαιτίας του οποίου δύο υψηλόβαθμοι διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, εξοντώθηκαν.Από την πρώτη στιγμή το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ εκλαμβάνοντας το πλήγμα ως επίθεση σε δικό του έδαφος. Το Ισραήλ δεν σχολίασε το πλήγμα και η διεθνής κοινότητα άρχισε να μετρά αντίστροφα για το πότε, το πώς και εάν η Τεχεράνη θα κάνει τελικά πράξη όσα διεμήνυε. Χρειάστηκαν να περάσουν 13 ημέρες ώστε η απάντηση στα σχετικά αυτά ερωτήματα να βρεθεί.Εντός δύο ωρών οι πρώτες σειρήνες στην Ιερουσαλήμ ήταν πλέον γεγονός ώσπου το μπαράζ από τις εκρήξεις των αναχαιτίσεων του Σιδερένιου Θόλου άρχισε να καλύπτει τα πάντα. Με τη συνδρομή των Αμερικανών, των Βρετανών, των Γάλλων αλλά και της γειτονικής του Ισραήλ, Ιορδανίας οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) κατάφεραν να αναχαιτίσουν τις εισερχόμενες απειλές.Η ιρανική πλευρά από τις πρώτες ώρες της επίθεσης άφησε να εννοηθεί ότι αυτά είναι τα αντίποινα της Τεχεράνης ενώ, ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση που υπάρξει επίθεση του Ισραήλ εναντίον ιρανικού εδάφους τότε η απάντησή της θα είναι σφοδρότερη από εκείνη του Σαββάτου.Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, αναβάλλει το ταξίδι του στο Ντέλαγουαερ και επιστρέφει άρον-άρον πίσω στον Λευκό Οίκο προκειμένου να διαβουλευθεί με τους αξιωματούχους του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.Από την αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου ο Αμερικανός πρόεδρος παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό την ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ. Αργά τα ξημερώματα της Κυριακής επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.Η θέση της Ουάσιγκτον είναι σαφής. Από τη μία το μήνυμα στήριξης προς την άμυνα του Ισραήλ και από την άλλη η προειδοποίηση πως η κυβέρνηση Μπάιντεν θα εναντιωθεί σε οποιαδήποτε επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν.Η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να αποφύγει μία περαιτέρω καταστροφική, όπως την χαρακτηρίζει, κλιμάκωση.Η ανάρτηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην πλατφόρμα Χ, πρώην Twitter, αποτυπώνει με πέντε μόλις λέξεις πως η επόμενη ημέρα για το Ισραήλ είναι διαφορετική.τόνισε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και προετοιμάστηκε για το προγραμματισμένο για το μεσημέρι Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου το Ισραήλ όφειλε να ζυγίσει τις επιλογές του.Χρειάστηκαν ώρες συνεδρίασης αλλά, απόφαση δεν υπήρξε ενώ, τα ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης μετέδιδαν πως δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα συνεδρίαση χωρίς να αναφέρουν ημερομηνία διεξαγωγής της.Το Τελ Αβίβ έχει προειδοποιήσει ότι «η αναμέτρηση με το Ιράν δεν έχει τελειώσει» και η διπλωματία παίρνει ξανά τη σκυτάλη με την Ομάδα των 7 πιο αναπτυγμένων χωρών αποφασίζει να κινηθεί σε κοινή γραμμή καταδικάζοντας την επίθεση της Τεχεράνης και επαναλαμβάνοντας την πλήρη υποστήριξη στην ασφάλεια του Ισραήλ.Λίγες ώρες μετά θα αρχίσει και η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα του Ισραήλ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεϊν Αμιραμπντολαχιάν, συνομιλεί τηλεφωνικά με ομολόγους του. Κάποιοι εξ αυτών καταδικάζουν την επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη ενώ, άλλοι καλούν σε αυτοσυγκράτηση.Ωστόσο, μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες το - επί δύο εβδομάδες – πιο επίμονο από ποτέ ερώτημα «τι θα κάνει τελικά το Ιράν;»Θα ακούσει τους γείτονές του στην περιοχή επιλέγοντας τη «στρατηγική της υπομονής»; Θα αποφύγει, δηλαδή, να επιτεθεί απευθείας κατά του Ιράν και να επιλέξει ως στόχους τους αντιπροσώπους του όπως για παράδειγμα της Χεζμπολάχ στον Λίβανο; Ή, όπως επίσης γράφει το βρετανικό BBC,στοχεύοντας τις βάσεις πυραύλων από τις οποίες εξαπολύθηκε η επίθεση του Ιράν το περασμένο Σάββατο;Το βρετανικό δίκτυο σημειώνει πως αν και η εν λόγω επιλογή συνιστά επίσης κλιμάκωση, αφού σε αυτή την περίπτωση το Ισραήλ επιτίθεται απευθείας για 1η φορά κατά του Ιράν, υπογραμμίζει ως επιλογή και το τρίτο, χειρότερο,Και η στιγμή που και αυτά τα ερωτήματα θα λάβουν απαντήσεις πλησιάζει.

