Ξεκίνησε το debate του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά

Του Αντώνη Αντζολέτου

Αν οι πρώην σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ επιδοθούν σε ένα παράλληλο «debate», όπως χθες τα βράδυ, όσα έγιναν στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος στις 11-12 Νοεμβρίου ενδεχομένως να επαναληφθούν και μάλιστα πολύ σύντομα. Η Ολομέλεια της Βουλής, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης θα αποτελέσουν το πεδίο στο οποίο θα αντιπαρατεθούν για το είδος της αντιπολίτευσης που θα ασκήσουν προς την κυβέρνηση.

Η πρώτη κοινοβουλευτική διαφοροποίηση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς καταγράφηκε κατά την ονομαστική ψηφοφορία του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των servicers και τον μηχανισμό προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών. Οι «11», αν και καταψήφισαν επί της αρχής το νομοσχέδιο εκφράζοντας την αντίθεση τους, δήλωσαν «παρών» (εκτός από τον Φ. Οζγκιούρ που ψήφισε «όχι») σε τρία από τα έξι άρθρα για τα οποία είχε ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία η αξιωματική αντιπολίτευση.

Πρόκειται για το άρθρο 7 που ενσωματώνει διάταξη ευρωπαϊκής οδηγίας και αφορά την δυνατότητα κατοχής χρηματικών ποσών. Το άρθρο 38 που τροποποιεί τον νόμο του 2018 για την λειτουργία των servicers και το άρθρο 40 για παρατάσεις αδειών λειτουργίας. Αυτή η διαφορετική τοποθέτηση ήταν αρκετή για να προκαλέσει το σχόλιο της Δώρας Αυγέρη στα social media και να εγκαινιάσει την κόντρα ανάμεσα στις δυο κοινοβουλευτικές ομάδες: «είναι απορίας άξιο».

Κατά τα άλλα τα «γεννητούρια» για τη «Νέα Αριστερά» χθες στο Σεράφειο συνοδεύτηκε από πολλά χαμόγελα, φωτογραφίσεις, πειράγματα, συζητήσεις και υποσχέσεις για μια καλή πορεία. Ο Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε πως «θέλουμε μια αριστερά στην κυβέρνηση. Δεν είμαστε δύναμη διαμαρτυρίας. Είμαστε δύναμη κοινωνικής διεκδίκησης. Αλλά είμαστε και δύναμη πολιτικής αλλαγής». Καρφώνοντας το τοξικό κλίμα των προηγούμενων ημερών επεσήμανε πως επιθυμούν να οικοδομήσουν μια αριστερά «που δεν εμπλέκεται σε τοξικούς καυγάδες στο διαδίκτυο, αλλά δίνει την ουσιαστική μάχη της ιδεολογικής αντιπαράθεσης μέσα στην κοινωνία... μακριά από αρχηγισμούς, ηγεμονισμούς, απόλυτες και μοναδικές αλήθειες», όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Δεν θα άφηνε αναπάντητη την πρώτη επίσημη των «11» ο Στέφανος Κασσελάκης που επέλεξε τον ALPHA για να δώσει την πρώτη του συνέντευξη σε βραδινό δελτίο ειδήσεων. Ακριβώς την ίδια ώρα που οι αποχωρήσαντες βουλευτές ανακοίνωναν το νέο τους εγχείρημα. «Το θέμα είναι ποιος θέλει να προσφέρει στον τόπο του. Ο τόπος έχει ανάγκη από μία μεγάλη προοδευτική παράταξη. Το μόνο κόμμα που μπορεί να συμπληρώσει αυτή την προσδοκία του κόσμου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπα, είμαστε προσηλωμένοι στο μέλλον, θα το δείτε στην πράξη», ήταν απάντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Την συνείδησή μου την έχω καθαρή», σημείωσε αναφερόμενος στις αποχωρήσεις των «11» από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Και επειδή όλοι λειτουργούν πλέον με ορίζοντα τις ευρωεκλογές και για τις δυο κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν υπαρξιακό χαρακτήρα ενδιαφέρον είχε η απάντηση του Στέφανου Κασσελάκη για το πώς θα επιλεγούν τα πρόσωπα που θα μπουν στη λίστα του κόμματος. «Η Έλενα Κουντουρά και ο Κώστας Αρβανίτης θα είναι προφανώς στο ψηφοδέλτιό μας. Είναι πολύ έμπειρα στελέχη, θα βοηθήσουν τους υπόλοιπους να γίνουν μία ομάδα. Οι υπόλοιποι θα αναδειχθούν από προκριματικά ψηφοδέλτια. Θα μπορέσουν να κάνουν αίτηση στο κόμμα και μετά να περάσουν από την κοινωνία και να δείξουν τη διάδραση με την κοινωνία. Τα μέλη του κόμματος θα επιλέξουν ποιοι θα είναι υποψήφιοι. Αυτό είναι βάση του καταστατικού μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη Βουλή ο Στέφανος Κασσελάκης απαντούσε σε όσους έφυγαν από την Κουμουνδούρου και λίγο πιο πέρα στην οδό Πειραιώς μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα έδινε το στίγμα της. Η «Ομπρέλα» σύσσωμη βρέθηκε στην παρουσίαση ανάμεσά τους οι Νίκος Βούτσης, Πάνος Σκουρλέτης, Νίκος Φίλης, Δημήτρης Βίτσας, Αννέτα Καββαδία, Μιχάλης Υδραίος, Πάνος Λάμπρου κ.α. Ο Αριστείδης Μπαλτάς και ο Γιώργος Σταθάκης ήταν από νωρίς στην εκδήλωση όπως και οι Νίκος Μπίστης, Μάκης Μπαλαούρας Κώστας Πουλάκης, Γιώργος Βαρεμένος, Δώρα Γιαννακάκη, Βασιλική Κατριβάνου, Θέμης Κοτσιφάκης, Ανδρέας Νεφελούδης και ο Νίκος Χρυσόγελος. Η ομάδα των «11» φαίνεται πως επιθυμεί με τη «Νέα Αριστερά» να ανεβάσει στροφές, καθώς μετά το τέλος της εκδήλωσης μοιράστηκε στους παρευρισκόμενους ειδική φόρμα προκειμένου να εγγραφούν στο νέο εγχείρημα.

Παρέμβαση Τσίπρα

Από την Ρώμη ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε για άλλη μια φορά πως όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ τον απασχολούν και τον δυσαρεστούν δείχνοντας πως η μάχη για την Αριστερά πρέπει να επικεντρωθεί προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. «Η πολυδιάσπαση και ο πολυκερματισμός των προοδευτικών δυνάμεων ανοίγουν το δρόμο για την εδραίωση των συντηρητικών δυνάμεων στη διακυβέρνηση, αλλά και για την εδραίωση της ηγεμονίας των ιδεών της Ακροδεξιάς στις ευρωπαϊκές κοινωνίες» τόνισε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για να προσθέσει με νόημα: «Οι μάχες που έχουμε μπροστά μας δεν είναι μόνο εκλογικές, αλλά πολιτικές και ιδεολογικές. Και θα είναι ολοένα και πιο δύσκολες όσο δεν κατανοούμε ότι ο εχθρός δεν βρίσκεται εντός των τειχών».

