Βίντεο - ντοκουμέντο και φωτογραφίες από τη στιγμή που ο φερόμενος ως πατέρας του νεογνού πετάει το βρέφος στα σκουπίδια στην περιοχή της Βραυρώνας, φέρνει στη δημοσιότητα ο skai.gr.

Την τραγική αυτή στιγμή κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr ο κατηγορούμενος θα μεταβεί σήμερα στον εισαγγελέα κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία καθώς ο ιατροδικαστής από μια πρώτη εξέταση που έκανε στο νεογνό άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τη στιγμή που γεννήθηκε να ζούσε και να πέθανε αφότου ο πατέρας το έβαλε σε μια σακούλα για να το πετάξει.

Ο πατέρας μιλώντας στην αστυνομία υποστήριξε ότι το νεογνό γεννήθηκε νεκρό και στη συνέχεια το πέταξε διότι όπως είπε φοβήθηκε ότι θα τον κατηγορήσουν επειδή ο ίδιος και η σύζυγός του είναι από το Νεπάλ.

«Το παιδί δεν το σκότωσα, γεννήθηκε νεκρό. Το πέταξα γιατί φοβήθηκα ότι θα κατηγορηθώ για φόνο. Φοβήθηκα δεν ήξερα τι να κάνω» είπε στις Αρχές.

Όσο για το χτύπημα που είχε στο κεφάλι το νεογνό υποστήριξε πως θα προκλήθηκε όταν το πέταξε.

Η μητέρα του νεογνού συνεχίζει να νοσηλεύεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα.

