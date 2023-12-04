Λογαριασμός
Εκτός «γραμμής των 11» για τα κόκκινα δάνεια ο Φερχάτ Οσκιούρ - Οι 10 ψήφισαν «παρών» και ο ένας καταψήφισε όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ

Οι 10 από τους 11 διαφοροποιήθηκαν από τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ

Φερχάτ Οζγκιούρ

Την πρώτη κοινοβουλευτική τους διαφοροποίηση με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, κατέγραψαν οι 10 από τους 11 βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα, και σήμερα αναμένεται να ανακοινώσουν το όνομα του νέου φορέα τους.

Ειδικότερα, κατά την σημερινή ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, που είχε ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε άρθρα του νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια, όλοι οι ανεξάρτητοι βουλευτές της «Ομάδας Αχτσιόγλου» και της «Ομπρέλας», δήλωσαν «παρών», με εξαίρεση τον μουσουλμάνο βουλευτή Φερχάτ Οσκιούρ που συντάχθηκε με τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και καταψήφισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

