kataggelies@skai.gr: Μάστιγα οι απάτες από ηλεκτρονικά καταστήματα

Συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των καταγγελιών που δέχεται ο ΣΚΑΪ για τις απάτες μέσω διαδικτύου. Ακόμη ένας τηλεθεατής της εκπομπής «Δεκατιανοί», με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, έπεσε θύμα ηλεκτρονικής απάτης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως κατήγγειλε ο κ. Γιώργος Σωτηρόπουλος στην εκπομπή, είδε μία δελεαστική προσφορά μέσα στα κοινωνικά δίκτυα και παρήγγειλε 10 τεμάχια ρούχα επώνυμων εταιρειών. Όταν τα παρέλαβε μέσω αντικαταβολής, κατάλαβε από το βάρος τους ότι δεν ήταν αυτά που είχε παραγγείλει.

«Ενώ υπήρχε διεύθυνση, ΑΦΜ του αποστολέα, δεν απαντούσε κανείς όταν κάλεσα», ανέφερε ο κ. Γιώργος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.