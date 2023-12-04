Σκρέκας: Το επόμενο διάστημα νέα κίνητρα, για εξωστρεφή βιομηχανία- μεταποίηση

Το επόμενο διάστημα θα στηρίξουμε με νέα κίνητρα την εξωστρεφή βιομηχανία και μεταποίηση, που θα ενσωματώνει έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία και θα διασυνδέεται με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια. Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου GES2023.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «έχουν να γίνουν πολλά ακόμη, στον κλάδο κυκλικής οικονομίας» και πρόσθεσε ότι η βιομηχανία της Ελλάδας είναι σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη που θα φέρει θεσεις εργασίας και ευημερία.

Όπως είπε, «είναι μύθος ότι η Ελλάδα δεν παράγει. Παράγει, ίσως όχι σε μεγάλες ποσότητες, αλλά παράγει τα πάντα και στοχεύουμε να μπούμε με έμφαση στην παραγωγή πρώτων υλών, εξοπλισμού και μηχανημάτων για να απεξαρτηθούμε από τις εισαγωγές».

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη: «Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την Ελλάδα, καθώς έχει γίνει παράδειγμα προς μίμηση από μαύρο πρόβατο, αλλά ακόμη δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Χρειαζόμαστε πολλά χρόνια με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης».

Επιπλέον υπογράμμισε πως το να ακολουθεί και να ενσωματώνει μια εταιρεία, τους κανόνες ESG, αυτό την κάνει πιο ανταγωνιστική, καθώς ο καταναλωτής είναι διατεθημένος να αγοράσει από εταιρείες που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, Νικήτας Ποθουλάκης, υπογράμμισε την σημασία που δίνει η εταιρεία στα κριτήρια ESG, αλλά και στο κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής, με τη στήριξη και την εκπαίδευση των αγροτών.

Τα κριτήρια ESG, δηλαδή η βιώσιμη ανάπτυξη, μαζί με την ενσυναίσθηση των ίδιων των βιομηχανιών, αποτελούν τον πυρήνα των δράσεών τους που τις κάνουν να έρθουν κοντά στον καταναλωτή, όπως σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Δρ. Παναγιώτης Μούργος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας TEXAN ΑΒΕΕ, απένειμε τα εύσημα στην κυβέρνηση και στον υπουργό, διότι , όπως είπε, έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό επενδυτικό θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση στη χώρα μας. Υπογράμμισε ότι η κυκλική οικονομία προσφέρει πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες καλά αμειβόμενων πράσινων θέσεων εργασίας και υπενθύμισε ότι ήδη υλοποιείται η δέσμευση της Texan Envipco για τη δημιουργία 1.000 νέων πράσινων θέσεων εργασίας μέχρι το 2026.

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος στην Kleemann Ελλάς ΑΕ, Κωνσταντίνος Κουκούντζος, αναφέρθηκε στη σημασία που πρέπει να δίνει μία εταιρεία στην υιοθέτηση κριτηρίων ESG και πώς αυτά συνδυάζονται με στοχευμένη επέκταση της παραγωγικής δυνατότητας και εξοπλισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

