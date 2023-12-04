Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας

Με την θετική ψήφο της ΝΔ υπερψηφίσθηκε στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας - Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών.

Το νομοσχέδιο καταψήφισαν επί της αρχής το ΚΚΕ και η Νίκη, ενώ επιφυλάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση, "Σπαρτιάτες" και Πλεύση Ελευθερίας.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ολοκληρώνοντας και την κατ' άρθρων συζήτηση του νομοσχεδίου στην επιτροπή, μεταξύ άλλων τόνισε πως «η νομοθέτηση αυτή αφορά την πρόληψη και την Πολιτική Προστασία, τα δάση μας, τις δασικές πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και πως η κρατική μηχανή θα οργανωθεί καλύτερα έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις κρίσιμες καταστάσεις». Είναι ένα νομοσχέδιο που υπερβαίνει κομματικές αντιπαραθέσεις. Υπογράμμισε πως δουλειά του υπουργείου είναι να βρίσκει τρόπους να τρέξουν οι διαγωνισμοί του «ΑΙΓΙΣ» και να φέρει μέσα, ανθρώπινο δυναμικό και νέα τεχνολογία στις υπηρεσίες, προκειμένου να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, ανυπέρβλητες κρίσεις στο μέλλον, γι' αυτό και δεν χωράει καμία κομματική αντιπαράθεση, επεσήμανε.



Σχετικά με την ενεργοποίηση της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και το ΕΣΧΕΔΙΚ, ανέφερε πως είναι ένας νέος θεσμός που αφορά τη συμμετοχή όλων αυτών των επιστημών, σε μια ad hoc, πολύ μικρή και ευέλικτη επιτροπή, έτσι ώστε μαζί με τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να μπορούν γρήγορα και ακόμη και με «ZOOM», όπου και αν βρίσκονται, μέσα από το κινητό τους, να εκτιμούν γρήγορα μια κατάσταση και να μας δίνουν μια πρώτη εισήγηση. Η δυνατότητα της διυπουργικής επιτροπής, είπε ο υπουργός, είναι σημαντική για να τίθεται σε ετοιμότητα η κρατική μηχανή και να μην χάνεται χρόνος. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε δήμους και Περιφέρειες να λειτουργήσουν πιο άμεσα και γρήγορα, να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες να ενδυναμωθεί η κουλτούρα της συνεργατικότητας.

Ειδικά για το 112, ο υπουργός ανέφερε πως αναβαθμίζεται και ως software και ως hardware, για να γίνεται και πιο εξειδικευμένο Δηλαδή, «να μπορεί να έχει ειδικές ζώνες μέσα σε μια Περιφέρεια, να μπορεί να στέλνει το μήνυμα αποκλειστικά εκεί που θεωρούμε. Να είναι πιο δραστικό». Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε και στην μεγάλη σημασία που έχει, το υπουργείο να μπορεί να εποπτεύει τους καθαρισμούς των ρεμάτων. Εστίασε στην σημασία της συνεργασίας με τους δασάρχες κα τους δασεργάτες.

Απαντώντας σε αιτιάσεις βουλευτών αλλά και φορέων σχετικά με την υπαγωγή της ΕΜΥ από το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας στο υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προαστασίας, διευκρίνισε πως «δεν υπάρχει καμία κατάτμησή της. Υπάρχει πλήρης διασφάλιση των εσόδων. Η ΕΜΥ διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα, τη συμμετοχή σε διεθνείς φορείς, σε επιστημονικούς οργανισμούς και κάθε συναφή επιστημονική, ερευνητική ή πάσης φύσεως δραστηριότητα κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Η εκπροσώπηση της ΕΜΥ σε διεθνείς φορείς, επιστημονικούς οργανισμούς, συλλογικά όργανα, διατηρείται χωρίς να θίγεται, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια, διαπίστωση». Θα ισχύσουν οι ίδιες κανονιστικές διατάξεις για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους ένστολους, ομοίως θα ισχύει και στην Πολιτική Προστασία. Τα ίδια μισθολογικά και λοιπά δικαιώματα που είχαν. Στην επιχειρησιακή της λειτουργία, φυσικά και δεν θα παρεμβαίνει η πολιτική ηγεσία της Πολιτικής Προστασίας. Για την υπαγωγή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο υπουργός σημείωσε ότι το Αστεροσκοπείο ότι «υπάγεται στη ΓΓΕΚ, σε ό,τι έχει να κάνει με όλα τα θέματα επιστημονικής συνάφειάς του». Αποσαφήνισε πως καμία διάθεση δεν υπάρχει, κανένας φορέας να τραυματιστεί ή να μη μπορέσει να λειτουργήσει επιστημονικά. Ο υπουργός ανέφερε πως αυτό που θέλουμε και αφορά την άμεση πρόγνωση και την εισήγηση για την κρίση, είναι να κάθονται όλοι στο ίδιο τραπέζι για να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια, επιστημονικά.

Σχετικά με τις βάσεις της πολεμικής αεροπορίας και του στρατού που υπάρχουν στα νησιά μας και χρησιμοποιούνται για τις αεροδιακομιδές, δήλωσε κατηγορηματικά ότι αυτές, φυσικά και δεν καταργούνται και το πρόγραμμα «Θεοχαρόπουλος», έρχεται να προστεθεί σε αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, από την δική του πλευρά υπογράμμισε πως το νομοσχέδιο αυτό αποκαθιστά την ισόρροπη ανάπτυξη αυτών των δύο τομέων της πρόληψης και της καταστολής. Έχεται ακριβώς για να ενισχύσει τον τομέα της πρόληψης. Ο μηχανισμός επικαιροποιείται και διορθώνεται. Δεν έρχεται για να καταστρατηγήσει τις ελευθερίες των ΟΤΑ, ούτε να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την λειτουργία. Έρχεται να τους βοηθήσει, να συντονίσει τις δράσεις, είτε είναι για τη χρηματοδότηση, είτε είναι τους φορείς οι οποίοι θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί εν τέλει όλοι μαζί. Σχετικά με την υπαγωγή της ΕΜΥ και του αστεροσκοπείου στο υπουργείο, ο κ. Τουρνάς ανέφερε ότι αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλο τον κόσμο.



Οι τοποθετήσεις των προσκεκλημένων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων

Ο αντιπύραρχος και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, αναφερόμενος στις διατάξεις του νομοσχεδίου, είπε πως είναι επιτακτική ανάγκη το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος να είναι ενισχυμένο και να λειτουργεί παράλληλα με όλους τους συναρμόδιους φορείς του κράτους. Σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές, είπε πως είναι σημαντική η ενεργοποίηση της διάταξης για τον καθαρισμό των οικοπέδων ταυτόχρονα με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησής τους, σε συνδυασμό με τους απαραίτητους ελέγχους και σε συνάρτηση με τις προληπτικές διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών όπου αυτές επιβάλλονται. Επίσης, η σύσταση επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από καιρικά φαινόμενα και λοιπούς κινδύνους πολιτικής προστασίας, θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα της μείωσης των συνεπειών από όλους τους κινδύνους. Πρόσθεσε πως και η επιβεβλημένη παρουσία στο ΕΣΚΕΔΙΚ των φορέων που η αρμοδιότητά τους επιβάλΛει να συνδράμουν κατά περίπτωση, θα συμβάλει καθοριστικά και θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό όλα τα δυσάρεστα αποτελέσματα που αφήνουν πίσω οι φυσικές καταστροφές.



Θετική υπήρξε η αποτίμηση του νομοσχεδίου και από τον αντιπύραρχο και ταμία της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτόπουλο, ο οποίος σημείωσε πως οι δυσλειτουργίες του παρελθόντος και τα κενά που παρουσιάστηκαν το φετινό καλοκαίρι, θα μπορούσαν ενδεχομένως με ένα πιο ολιστικό σχέδιο προσέγγισης να αποφευχθούν. Ο πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Αντώνης Κουκουζάς, σχολίασε μεταξύ άλλων, πως με το νομοσχέδιο αυτό διαπιστώνεται ότι η πολιτεία έχει αντιληφθεί ότι θα πρέπει να τρέξει στα ζήτημα της πρόληψης και ετοιμότητας.



Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, Δημήτριος Σταθόπουλος, ανέφερε πως το νομοσχέδιο επιχειρεί να θεραπεύσει κάποια βασικά προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Πολιτικής Προστασίας, δημιουργεί και επικαιροποιεί δομές που ενισχύουν με εμφατικό τρόπο την κρατική παρέμβαση, για την αποτελεσματική προστασία του ελληνικού λαού, από τις φυσικές καταστροφές.



Ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Στυλιανός Πέπλης, ανέφερε ότι «το πολυνομοσχέδιο αυτό βλέπουμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί βοηθάει πάρα πολύ εμάς τους πυροσβέστες».

Ο γενικός διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Νομικών Θεμάτων του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ιωάννης Βρεττός, δήλωσε πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Επισήμανε πως η δημιουργία σντιπυρικών ζωνών εκατέρωθεν των ηλεκτρικών δικτύων που διέρχονται από δάση και δασικές εκτάσεις, είναι ένα μέτρο αναγκαίο για την προστασία των ηλεκτρικών δικτύων αφενός, αλλά, ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι ενισχύει σημαντικά την αντιπυρική προστασία των δασών, ώστε οι υποδομές ηλεκτρικών δικτύων να αποτελούν εργαλείο στη διάθεση της πολιτείας και να μπορούν να χρησιμοποιούνται για το σκοπό της πρόληψης. 'Αλλωστε, ο ΑΔΜΗΕ λαμβάνει ήδη πρωτοβουλία εγκατάστασης ενός έξυπνου συστήματος πυρανίχνευσης, αποτελούμενο από θερμικές κάμερες και αισθητήρες σε επιλεγμένα σημεία του συστήματος εντός των δασών.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, ανέφερε πως θεωρούμε ότι το όλο νομοσχέδιο κινείται προς τη θετική κατεύθυνση, βελτιώνει σημαντικές διαδικασίες οι οποίες υπήρχαν στον προηγούμενο νόμο. Εκτίμησε ότι στον όρο «Εθνική Πολιτική Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών» θα ήταν σωστότερο να αναφερόταν ο όρος της διακινδύνευσης. Πρότεινε να αναγραφεί ότι ο ΟΑΣΠ θα μπορεί να εκπονεί ετησίως πρόγραμμα εκπαίδευσης και ασκήσεις, καθώς δεν ασχολείται μόνο με τον σεισμικό κίνδυνο, αλλά με όλα τα υπόλοιπα συνοδά φαινόμενα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα κινδύνων. Σχετικά με τις επιτροπές εκτίμησης κινδύνου, ζήτησε να εξειδικευτούν οι τίτλοι. Επίσης ζήτησε ο όρος «επικινδυνότητα» να αντικατασταθεί με τον όρο «κίνδυνος» (δηλαδή το «hazard»). Τέλος, έθεσε και το θέμα του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Σεισμικών Κατασκευών, ζητώντας το προσωπικό και οι ερευνητές του να ενταχθούν σε μόνιμες οργανικές θέσεις, γιατί δεν μπορούν να εξελιχθούν.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Βλάσης Σιώμος, ανέφερε πως το νομοσχέδιο είναι στην απολύτως θετική κατεύθυνση. Κάλεσε να υπάρξει διαβούλευση με την ΚΕΔΕ όταν θα εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση για τον Εθνικό Μηχανισμό. Για την συγκρότηση των Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας ανέφερε πως αυτά δεν μπορεί να έχουν την ίδια μορφή οργάνωσης σε όλους τους δήμους της χώρας. Για τη σύνταξη των τοπικών σχεδίων κτλ., θα πρέπει μέσω της ΕΕΤΑΑ να υπάρξει ένα πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής. Για την δημιουργία των τοπικών κλιμακίων πολιτικής προστασίας ζήτησε να δοθεί προθεσμία 3 μηνών αντί για 30 ημερωών. Για κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να εκδίδεται μια δεύτερη ΚΥΑ που θα βασίζεται στην αναλυτική ΚΥΑ και θα κάνει μόνο χρήση των απαιτούμενων μέτρων κατά περίπτωση. Για την Επιτροπή Διενέργειας Ελέγχων, ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει καθορισμός αρμοδιοτήτων, χωρίς γκρίζες ζώνες. Χαρακτήρισε θετικό το Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας.

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νικόλαος Παπαευσταθίου αναφερόμενος στις διατάξεις του νομοσχεδίου για τις αεροδιακομιδές, ανέφερε ότι ο μηχανισμός που δημιουργείται είναι στην σωστή κατεύθυνση. Παρατήρησε πως δίνεται έμφαση στην ορεινότητα, σημειώνοντας ότι το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για την νησιωτικότητα. Ανέφερε πως οι επιπλέον βάσεις οι οποίες δημιουργούνται, είναι προς όφελος του συστήματος των αεροδιακομιδών. Εκτίμησε ότι θα μπορέσει να δημιουργηθεί ένα αρτιότερο δίκτυο στις αεροδιακομιδές, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί. Το μέλος του γενικού συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου 'Αμεσης Βοήθειας (ΠΟΠ-ΕΚΑΒ) Εμμανουήλ Ροκαδάκης, τόνισε πως το νομοσχέδιο αυτό, με τα ελικόπτερα που προβλέπεται πως θα πετάνε, «θα σώσει πάρα-πάρα πολλές ζωές». Ήταν κάτι που έπρεπε να είχε γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια, να κάνει το ΕΚΑΒ πρωτογενείς αεροδιακομιδές, κάτι που δεν το έκανε. Εξέφρασε τον προβληματισμό του επειδή εμπλέκονται το ΓΕΕΘΑ, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, ότι από αυτό μπορεί να αποβεί ενάντια στην αμεσότητα της επέμβασης. Παρατήρησε ότι στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται η χρήση των βάσεων που υπάρχουν ήδη στα νησιά. Διαφώνησε με την εμπλοκή ιδιωτών διασωστών. Σημείωσε πως ένα σύγχρονο ΕΚΑΒ πρέπει να παρέχει προνοσοκομειακή φροντίδα παντού.



Σχετικά με την μεταφορά της ΕΜΥ από το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας στο υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ο ταξίαρχος και διοικητής της ΕΜΥ, Σπυρίδων Μπαρσάκης, υποστήριξε πως θα δημιουργηθούν προβλήματα, καθώς η υπυηρεσία αυτή στελεχώνεται από στρατιωτικό προσωπικό σε ποσοστό 80% και πολιτικό προσωπικό κατά 20%. Ζήτησε στο άρθρο 20 παράγραφος 5 να αντικατασταθεί ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης και της πλήρους αξιοποίησης της υπηρεσίας. Προϋπόθεση, τόνισε, για μια ΕΜΥ με δυνατότητες ισόρροπης ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, είναι να λειτουργεί ως ανεξάρτητη υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και υπαγωγή απευθείας στον υπουργό. Στο νομοσχέδιο ζήτησε να αναγραφεί πως η ΕΜΥ διατηρεί τις υποχρεώσεις της έναντι της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και τα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή μετεωρολογικής υποστήριξης, καθώς και ότι ο στρατιωτικός διευθυντής ασκεί την πλήρη επιχειρησιακή διοίκηση και έλεγχο όλων των περιφερειακών μετεωρολογικών κλιμακίων της υπηρεσίας, επί θεμάτων που σχετίζονται με την εθνική άμυνα.



Ο διευθυντής Β' Πρόγνωσης και Έρευνας της ΕΜΥ, Παναγιώτης Σκριμιζέας, ζήτησε να υπάρξει μια σαφή αναγραφή στο νομοσχέδιο, ότι οι μετεωρολογικοί σταθμοί και γραφεία θα λειτουργούν υπό τον ππλήρη έλεγχο της ΕΜΥ και όχι ότι θα χρησιμοποιούνται από την ΕΜΥ.



Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων της ΕΜΥ, Μαρία Καραπαναγιώτου, ανέφερε πως η μεταφορά της ΕΜΥ, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία εμπεριστατωμένη μελέτη, συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων και την ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Η ΕΜΥ είπε, είναι μια πολυσύνθετη υπηρεσία - και με την εφαρμογή του νομοσχεδίου θα κινδυνεύσουν οι πιστοποιήσεις που έχει σήμερα, ενώ με την υπαγωγή της υπηρεσίας στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, την άλλη μέρα, «οι τεχνικοί μας δεν θα μπορούν να πιστοποιήσουν κανένα μετεωρολογικό όργανο σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας».

Για την μεταφορά του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Αριστείδης- Θωμάς Δοξιάδης, ανέφερε πως η πάγια θέση του ΕΣΕΤΕΚ είναι ότι όλοι οι φορείς του Δημοσίου που έχουν κύριο αντικείμενο την έρευνα, πρέπει να υπάγονται σε έναν εποπτεύοντα φορέα και αυτός τώρα είναι η γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Ο κατακερματισμός, είπε, του να υπάγονται μερικοί ερευνητικοί φορείς σε άλλα υπουργεία, οδηγεί σε περισσότερη γραφειοκρατία, σε σπατάλη πόρων και κυρίως οδηγεί σε χειρότερη διακυβέρνηση των φορέων. Υποστήριξε πως οι συντριπτικά περισσότερες δραστηριότητες και θεματικές του Αστεροσκοπείου, δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και πρόσθεσε πως η ανάγκη για καλή συνεργασία ανάμεσα στο υπουργείο και στο Αστεροσκοπείο είναι δεδομένη, αλλά αυτό δεν απαιτεί και την υπαγωγή του Αστεροσκοπείου στο υπουργείο: Μπορεί να γίνει με μνημόνια συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις. Εκτίμησε τέλος, πως η προγραμματιζόμενη μεταφορά του Αστεροσκοπείου στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, «θα μεγάλο λάθος για τον ερευνητικό ιστό της χώρας».



Ο πρόεδρος και διευθυντής του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Εμμανουήλ Πλειώδης, ανέφερε πως η υπαγωγή του Αστεροσκοπείου από τη γενική γραμματεία Καινοτομίας στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανεξάρτητα από τις όποιες καλές προθέσεις, θα είναι εξαιρετικά επιζήμια, τόσο για το Αστεροσκοπείο, όσο όμως και για τον επιδιωκόμενο σκοπό της επιστημονικής ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας. Ζήτησε την απόσυρση της διάταξαης και πρότεινε να ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ του Αστεροσκοπείου και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για να βρεθεί ο πιο δόκιμος τρόπος συνεργασίας.



Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, Μαρία Κωνσταντοπούλου, διαφώνησε από την αρχή με τη μεταφορά της γενικής γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας από το υπουργείο Παιδείας στο υπουργείο Ανάπτυξης, προειδοποιώντας για τα δυσμενή αποτελέσματα που θα προκύψουν και που θα οδηγήσουν τελικά αναπόφευκτα στον κατακερματισμό και στη βαθμιαία διάλυση του ερευνητικού ιστού. Υπογράμμισε πως η υπαγωγή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με επιστημονικά ή και διοικητικά επιχειρήματα, και είναι εντελώς αντίθετη με τις διεθνείς πρακτικές αξιοποίησης των ερευνητικών κέντρων και προς όφελος της προστασίας της κοινωνίας από φυσικές καταστροφές.



Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ερευνητών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Παναγιώτης Μπουμπής, είπε πως η γενική διαπίστωση είναι, ότι το εν λόγω νομοσχέδιο είναι προχειρογραμμένο για εμάς και θα είναι καταστροφικό για το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η υπαγωγή στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεν τεκμηριώνεται, ούτε αιτιολογείται, και γίνεται χωρίς μελέτη, σχεδιασμό, διαβούλευση και εποικοδομητικό διάλογο, με τη διοίκηση, τους επιστήμονες και το υπόλοιπο προσωπικό του Αστεροσκοπείου. Το αίτημα ορισμού εκπροσώπων στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μπορεί να ικανοποιηθεί χωρίς την υπαγωγή του Αστεροσκοπείου στο υπουργείο και τα υπόλοιπα να γίνουν με μνημόνια συνεργασίας ή προγραμματικές συμφωνίες τις οποίες ουδέποτε αρνήθηκε το Αστεροσκοπείο.



Αντίθετη στη διάταξη εμφανίστηκε και η πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου Προσωπικού Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Φιόρη - Αναστασία Μεταλληνού, όπως και ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων, Δημήτρης Κάσσης.

Η δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου νόμου στην επιτροπή, θα διεξαχθεί το πρωί της Τετάρτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

