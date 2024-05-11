Με αλλαγές στην ενδεκάδα ο Ολυμπιακός στην Τούμπα

Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, είναι από χθες σε πρώτο πλάνο για όλους στον Ολυμπιακό.

Σίγουρα άπαντες στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο πανηγύρισαν με την ψυχή τους την πρόκριση της ομάδας στον τελικό του Conference League, όμως η ομάδα έχει μπροστά της τρία παιχνίδια για να μπορέσει να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα.

Και αυτός είναι ένας στόχος που δεν έχει βγάλει ποτέ από την εξίσωση ο Μεντιλίμπαρ, από τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών.

Ακόμα και μετά την ισοπαλία με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Βάσκος τεχνικός εξέφρασε την πίστη για την κατάκτηση (και) του πρωταθλήματος.

Για αυτό τον λόγο μοιάζει με μονόδρομο η νίκη στο αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η σημερινή προπόνηση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφού θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Ιμπόρα και θα φανεί ποιος παίκτης θα καλύψει το κενό που υπάρχει στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Νοκ άουτ είναι σίγουρα ο Ορτέγκα και ο Ρίτσαρντς, ενώ ο Κίνι δεν είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Μένει να φανεί αν ο Μεντιλίμπαρ θα ξεκινήσει με τον νεαρό Αποστολόπουλο ως αριστερό μπακ ή θα πάει με κάποια άλλη εναλλακτική επιλογή.

Θέση στο αρχικό σχήμα, πάντως, διεκδικούν οι Βέζο, Όρτα, Ζέλσον, Ναβάρο, Μασούρας και Αλεξανδρόπουλος.

