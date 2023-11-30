«Η αλήθεια είναι με το μέρος μας, απλά καμιά φορά η δικαίωση έχει τους δικούς της χρόνους», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά την τοποθέτησή του στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, την πρώτη που διεξάγεται μετά τη διάσπαση και την αποχώρηση των έντεκα βουλευτών.

Με αφορμή την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στην αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή, ο κ. Κασσελάκης σχολίασε πως η πραγματικότητα είναι, πως ο ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια αίθουσα είχε κάποτε 149 βουλευτές, μετά 145, μετά 86, μετά 71, μετά 47. «Με άλλα λόγια, χάσαμε το 68% της κοινοβουλευτικής μας δύναμης μέσα σε 9 χρόνια. Προφανώς μέσα σε 9 χρόνια αλλάζει η χώρα. Αλλάζει και η κοινωνία» είπε. «Δυστυχώς, το συμπέρασμα είναι ότι σταδιακά υπήρξε αποσύνδεση ΣΥΡΙΖΑ και κοινωνίας. Μία απόσταση πολιτικής πρότασης ΣΥΡΙΖΑ και κοινωνικών μεταβολών». Αυτή την πραγματικότητα καλείται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να την αναστρέψει, τόνισε.

Ο κ. Κασσελάκης παρότρυνε τους βουλευτές να μην ανησυχούν που «είμαστε πλέον 36», γιατί «η ηθική μας κοινοβουλευτική παρουσία είναι και θα είναι 47 βουλευτές, διότι αυτό επέλεξε ο ελληνικός λαός». Σχολίασε ότι ο λαός και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να συγχωρήσει σε αυτούς που αποχώρησαν, ότι «δεν σεβάστηκαν τον Κώδικα Δεοντολογίας που συνυπέγραψαν για να παραδώσουν τις έδρες τους», ότι «για μήνες δεν βγήκαν μια φορά στα κανάλια να κατηγορήσουν τις ύβρεις του συστήματος εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τώρα έχουν πιάσει στασίδι στα κανάλια εναντίον των ίδιων των ψηφοφόρων που τους ανέδειξαν σε βουλευτές», ότι «βάζουν τη φιλοδοξία πάνω από την κοινωνία».

Υποστήριξε ότι οι πολίτες θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «ένα ανοιχτό, αποδοτικό κοινωνικό κόμμα, που δε θα είναι δέσμιο σε κανένα μηχανισμό, για να βελτιώσει τη ζωή του και τη ζωή των παιδιών του». Σημείωσε ότι «αυτό το κόμμα είμαστε μόνο εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, σήμερα και για πάντα». «Είμαστε μεν συρρικνωμένοι», είπε, «αλλά είμαστε και πιο ενωμένοι από ποτέ, και με έναν λαό που περιμένει να ακούσει την εναλλακτική μας πρόταση, γιατί αυτό που ζει δεν του αξίζει και δεν του αρκεί».

Στην έναρξη της τοποθέτησής του, ο κ. Κασσελάκης ζήτησε και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Βασίλη Βασιλικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.