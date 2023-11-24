Αυγέρη στον ΣΚΑΪ: Από την πρώτη ημέρα αμφισβήτησαν την προεδρία Κασσελάκη

«Οι αποχωρήσαντες θα αντιμετωπίζονται ως ένας ανταγωνιστικός φορέας» είπε η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας τη στάση του κόμματος απέναντι στα στελέχη που έφυγαν από το κόμμα, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

«Η σύγκρουση είναι ξεκάθαρη. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Κάποιοι δεν ήθελαν να το καταλάβουν και να επικεντρώσουν την προσπάθεια αντιπολίτευσης απέναντι στις δεξιές πολιτικές. Για εμάς ήταν και παραμένει αυτός ο στόχος. Η πολιτική ήττα της κυβέρνησης».

Αναφορικά με την κριτική που ασκούν στον ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη που έφυγαν με το επιχείρημα ότι πλέον το κόμμα έχει αλλάξει χαρακτήρα ανέφερε ότι αυτά είναι σχόλια «είναι στελεχών άλλου φορέα».

Για τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το κόμμα στην τρίτη θέση «είπε ότι τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων είναι φωτογραφίες της στιγμής, είναι μια πορεία που έχει προγραφεί από την πρώτη στιγμή που εξελέγη ο κ. Κασσελάκης στην προεδρία του κόμματος» και πρόσθεσε «ποιος είναι ο πολιτικός λόγος που μέσα σε 60 μέρες έχει φύγει αριθμός στελεχών και κάνουν έναν άλλο φορέα. Ποια είναι τα κίνητρα;» και συνέχισε: «Όταν κάποιος θέλει να κάνει κριτική, την κάνει μέσα στο κόμμα του. Δόθηκαν ευκαιρίες. Μέσα σε 60 ημέρες συνεδρίασαν όλα τα όργανα».

Αναφορικά με τους χαρακτηρισμούς «αποστάτες και προδότες» είπε πως «η ιστορία θα δείξει. Κοιτάμε μπροστά».

Πηγή: skai.gr

