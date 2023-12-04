Κασσελάκης: Οι ελπίδες και οι αγωνίες του προοδευτικού κόσμου θα εκφραστούν από τον ΣΥΡΙΖΑ

"Είμαι προσηλωμένος να ενώσω τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο που αυτή την στιγμή αισθάνεται αγχωμένος με ένα κόμμα που θα είναι ευρύ και αξιοκρατικό", ανέφερε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ALPHA ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

"Το βασικό είναι παραμείνω Στέφανος για τον κόσμο γιατί εκλέχτηκα για να σπάσω αυγά", είπε ακόμη ο κ. Κασσελάκης και σημείωσε ότι "έχω αναλογιστεί το τι μεσολάβησε και οδήγησε στην διάσπαση. Ο γέγονε γέγονε, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να γίνει κόμμα των μελών, ένα κόμμα που να είναι ανοικτό και αξιοκρατικό. Τα όργανα θα υπάρχουν και θα παράγουν πολιτική, αλλά οι οργανώσεις των μελών θα πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν σε ένα κόμμα που τους αφουγκράζεται».

Σε ερώτηση για τις αποχωρήσεις είπε: "Υπάρχουν αποχωρήσεις υπάρχουν και εισροές και ο τόπος έχει ανάγκη από ένα κόμμα που θα είναι ανεξάρτητο και χωρίς χρέη στις τράπεζες. Εμείς είμαστε προσηλωμένοι στο μέλλον θα το δείτε στην πράξη".

Για την δήλωση Χαρίτση ότι "η αποχώρηση ήταν μονόδρομος" είπε ότι "την συνείδησή μου την έχω καθαρή, προσπάθησα να είμαι ενωτικός από την πρώτη μέρα. Οι ελπίδες και οι αγωνίες του προοδευτικού κόσμου θα εκφραστούν από τον ΣΥΡΙΖΑ". Για τα οικονομικά του κόμματος και τι παρέλαβε είπε ότι "είναι εσωτερικά ζητήματα, θα νοικοκυρέψουμε το κόμμα. Τα οικονομικά του κόμματος είναι καλύτερα από της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ".

Για τις δημοσκοπήσεις είπε: "Περάσαμε μία διάσπαση, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο χαμηλότερο σημείο, οι δημοσκοπήσεις το αντικατοπτρίζουν, έχουμε σχέδιο για την ανασυγκρότηση, θα το διαπιστώσει ο κόσμος".

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη:

ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Κύριε Πρόεδρε κατ' αρχάς ευχαριστώ πολύ γι' αυτή τη συζήτηση, δεν ξέρω αν το έχετε συνηθίσει και το Πρόεδρος ακόμη.

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Το έχω συνηθίσει, αλλά το βασικό είναι να παραμείνω Στέφανος για τον κόσμο. Διότι δεν εκλέχτηκα στη θέση στην οποία είμαι, όπως γνωρίζετε, για την πολιτική μου προϋπηρεσία, αλλά για την ανθρωπιά μου, για τη βούλησή μου να σπάσω αυγά και αυτό ακριβώς θα συνεχίσω να κάνω. Άρα και Πρόεδρος και Στέφανος, και τα δύο είναι το ίδιο για εμένα.

ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Πρόεδρος Στέφανος λοιπόν! Αυτή την ώρα που μιλάμε, εδώ στο κέντρο της Αθήνας οι 11 αποχωρήσαντες από τον ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζουν το νέο φορέα, κόμμα, όνομα κοινοβουλευτικής ομάδας, θα δούμε πώς θα το πουν ακριβώς. Επισημοποιείται στην ουσία η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Έχουν γίνει πολλά. Έχουμε περάσει πολλά. Ο κόσμος και ειδικά ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί, τι έχει γίνει και μπορεί μόνος του να βγάλει τα συμπεράσματά του. Είμαι ειλικρινά προσηλωμένος στο να ενώσω τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο που σε μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή αισθάνεται αγχωμένος με αυτά τα οποία γίνονται. Και είναι η μόνη μου προτεραιότητα και θέλω να το πετύχουμε αυτό με ένα κόμμα το οποίο θα είναι ευρύ, αλλά συγχρόνως και πάρα πολύ αξιοκρατικό.

ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Έχετε σκεφτεί στον ελεύθερο χρόνο σας αν υπήρξαν κάποιοι χειρισμοί που μπορούσαν να έχουν γίνει αλλιώς αυτό το διάστημα για να μην φτάσουμε στη διάσπαση; Αν δηλαδή υπάρχουν πράγματα που κι εσείς έπρεπε να έχετε χειριστεί διαφορετικά ή νομοτελειακά πιστεύετε θα φτάναμε εδώ;

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Προφανώς έχω αναλογιστεί και τις αποφάσεις μου και τις προθέσεις των άλλων, αλλά συγχρόνως κ. Σρόιτερ αναλογίζομαι και την πραγματικότητα που έχω δει σε όλη την χώρα. Αναλογίζομαι την πραγματικότητα που έχω δει στη Θεσσαλία όπου άνθρωποι έχουν κυριολεκτικά βουλιάξει στις λάσπες και δεν έχουν μια χείρα βοηθείας για να μπορούν να ξεπαγώσουν τον χρόνο τους, να ξαναρχίσει η ζωή τους. Επίσης αναλογίζομαι και τη συνάντηση που είχα χτες με μια νεαρή κοπέλα φιλόλογο, άνθρωπο με αναπηρία, οπτική αναπηρία, που ζει σε μια χώρα που ακόμη δεν της δίνει τη δυνατότητα να ζήσει μια αυτόνομη ζωή. Αυτή είναι η ευθύνη που αισθάνομαι πάνω μου ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα υπόλοιπα θα τα κρίνει η ιστορία.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι υπήρχε κάποιος τρόπος να το αποφύγουμε αυτό.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Ο γέγονε, γέγονε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει αυτό το οποίο έλεγε και ο Αλέξης και η πολιτική γραμματεία, κόμμα των μελών. Πως γίνεται αυτό; Γίνεται με ένα κόμμα το οποίο θα είναι ανοιχτό και αξιοκρατικό. Μόνο έτσι γίνεται. Και αυτό ακριβώς θα εκτελέσω. Δεν είναι θέμα τα όργανα να μην υπάρχουν, το αντίθετο. Τα όργανα θα υπάρχουν, θα παράγουν πολιτική. Αλλά οι οργανώσεις των μελών, τα μέλη τα οποία θέλουν να προσφέρουν θεματικά σε ένα αντικείμενο στο οποίο έχουν εξειδίκευση, πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν σε ένα κόμμα που τα αφουγκράζεται. Άρα αυτό και μόνο αυτό θα είναι ο πυρήνας για την ανανέωση του ΣΥΡΙΖΑ.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Εσείς τώρα που ξέρετε εσωτερικά το τι συμβαίνει στο κόμμα, θεωρείτε ότι οι αποχωρήσεις θα έχουν τελειώσει εδώ; Θα έχουμε κι άλλες αποχωρήσεις στην πορεία; Ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος; Τι βλέπετε;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Υπάρχουν αποχωρήσεις και υπάρχουν και εισροές. Το θέμα είναι ποιος θέλει να προσφέρει στον τόπο του. Ο τόπος έχει ανάγκη από μία μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ο τόπος έχει ανάγκη από ένα κόμμα το οποίο είναι και θα παραμείνει ανεξάρτητο από οικονομικά συμφέροντα, ανεξάρτητο από δάνεια στις τράπεζες. Το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να εκπληρώσει αυτή την προσδοκία στον κόσμο, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Έχετε και εισροές, λέτε. Από την άλλη, άλλο είναι να φεύγει ένας βουλευτής ή ένα κομματικό στέλεχος με πολλά χρόνια εμπειρία και άλλο να εισέρχεται στο κόμμα ένας άνθρωπος ο οποίος απλά θέλει να πάρει μυρωδιά το τι συμβαίνει σε ένα κόμμα. Θέλω να πω, ισοσκελίζονται αυτά τα δύο;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Όπως σας είπα, θα είμαστε προσηλωμένοι στο μέλλον, έχουμε σχέδιο και θα το δείτε στην πράξη.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Ο κ. Χαρίτσης, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας που δημιουργείται από τους αποχωρήσαντες βουλευτές, είπε ότι ήταν μονόδρομος, απαντώντας σε μια ερώτηση περίπου σαν αυτή που σας έκανα, αν δηλαδή μπορούσε να έχει αποφευχθεί όλο αυτό που συνέβη. Είπε ότι ήταν μονόδρομος αυτό που συνέβη, γιατί πάρα πολύ απλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πλέον πολιτικό υπόβαθρο, είχε χάσει την πολιτική του, με εσάς. Πώς το σχολιάζετε αυτό;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Τη συνείδησή μου την έχω καθαρή. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο ενωτικός γίνεται από την πρώτη μέρα. Όπως σας είπα, τα υπόλοιπα θα τα κρίνει η ιστορία και οι ελπίδες και οι αγωνίες του προοδευτικού κόσμου θα βρουν χώρο στον ΣΥΡΙΖΑ να εκφραστούν. Γι' αυτό να είστε σίγουρος.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Είπατε πριν για κόμματα τα οποία δεν οφείλουν χρήματα. Αναλάβατε την αξιωματική αντιπολίτευση και θέλω να ρωτήσω, επειδή υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα και για την οικονομική κατάσταση του κόμματος και για το οργανόγραμμα το οποίο βρήκατε και για τους υπαλλήλους που βρήκατε, ποια είναι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα; Τι παραλάβατε δηλαδή;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, αλλά έχουμε σχέδιο, θα φτιάξουμε ένα νέο μοντέλο κόμματος. Το κόμμα θα το νοικοκυρέψουμε όπως χρειάζεται και θα προχωρήσουμε. Γιατί αυτό το κόμμα είναι στην καρδιά του ένα λαϊκό κόμμα. Αν είναι ένα ειλικρινές, αυθεντικό, λαϊκό, ανεξάρτητο κόμμα, θα πετύχει. Γι' αυτό να είστε σίγουροι.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Οικονομικά πως είναι το κόμμα, Πρόεδρε; Και δεν είναι ιδιωτικό σας θέμα αυτό, θέλω να πω, τα κόμματα πρέπει να είναι καθρέφτης στον λαό, το είπατε κι εσείς πριν. Τα οικονομικά του κόμματος;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Είναι πολύ καλύτερα από της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς δεν έχουμε οφειλή 700 εκατομμύρια ευρώ σε κανέναν.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Αναλάβατε ένα κόμμα το οποίο είχε δυο σημαντικές ήττες στις προηγούμενες εκλογές, τις δίδυμες εκλογές. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε όλο αυτό το οποίο συζητήσαμε και με τις αποχωρήσεις και με τον διχασμό μέσα στο κόμμα και φτάσαμε στη διάσπαση. Όλο αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή σας δείχνουν αρκετά χαμηλότερα από ό,τι ήταν το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών, κάποιες δημοσκοπήσεις σας δείχνουν και τρίτο κόμμα. Θέλω να ρωτήσω αν σας ανησυχεί αυτό.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Κύριε Σρόιτερ, περάσαμε μια διάσπαση. Ας είμαστε ειλικρινείς, περάσαμε μια διάσπαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή στο χαμηλότερο σημείο που έχει υπάρξει εδώ και πολύ καιρό. Θα υπάρξει μια μεγάλη ανανέωση, θα υπάρξει μια ριζική ανασυγκρότηση. Το σχέδιο θα δουλέψει. Θα δουλέψει, διότι αξιοκρατικά αυτό το κόμμα θα πάει μπροστά και θα είναι ανοιχτό. Προφανώς οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυτή την εικόνα, αλλά κάθε μέρα που περνάει, βελτιωνόμαστε. Κάθε μέρα που περνάει, ανανεωνόμαστε. Και χρειάζεται ένα σχέδιο. Το έχουμε το σχέδιο. Θα το δει ο κόσμος.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Προλαβαίνει όμως το σχέδιό σας να λειτουργήσει; Τι εννοώ; Πρόεδρε, έχουμε εκλογές πολύ κοντά, οι ευρωεκλογές είναι σε πέντε-έξι μήνες από σήμερα. Αν είχαν γίνει εκλογές και είχαμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας, θα σας έλεγα, έχετε δίκιο, έχετε πολύ χρόνο μπροστά σας να κάνετε αυτή την αναδιοργάνωση, να επιστρέψει ίσως κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά έχουμε πολύ κοντά εκλογές. Και θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο στόχος σας, ο εκλογικός στόχος γι' αυτές τις εκλογές. Με ποιο ποσοστό θα είστε ικανοποιημένος;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Υπάρχουν δυο ζητήματα και τα δύο πάνε μαζί. Το πρώτο ζήτημα είναι τι εκλογές έχουμε μπροστά μας. Μπροστά μας έχουμε ευρωεκλογές. Καλώς ή κακώς, όπως γνωρίζετε, οι ευρωεκλογές είναι μια χαλαρή ψήφος στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, αν και η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι πάρα πολύ σημαντική για την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Εμείς, στο πρόγραμμα το οποίο θα αναδείξουμε για τις ευρωεκλογές, θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο μια καλή ομάδα με έμπειρα στελέχη και με νέα στελέχη με προοδευτικό πρόσημο θα μπορέσει να προσφέρει στην Ελλάδα το αποτέλεσμα που θέλουμε. Θα το εξηγήσουμε αυτό, θα το κάνουμε πενηνταράκια στον κόσμο. Άρα, μπροστά μας δεν έχουμε βουλευτικές εκλογές, έχουμε ευρωεκλογές.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Στόχο δεν έχετε;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Είμαι ακόμη στο πρώτο από τα δύο ζητήματα. Έχουμε ευρωεκλογές και σε μια Ευρώπη όπου η ακροδεξιά, όπως ξέρετε, καλπάζει, το είδαμε και στην Ολλανδία πρόσφατα. Αυτό με γεμίζει πάλι με αίσθημα ευθύνης ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να σηκώσει ανάστημα και να δείξει την προοδευτική αντιπρόταση στην άνοδο της ακροδεξιάς, την οποία άνοδο της Ακροδεξιάς την έχουμε δει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πρόσφατα. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο συναγωνιζόμαστε με τις άλλες παρατάξεις.

Πάμε στο δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι μας για τις ευρωεκλογές. Ο πρώτος στόχος πρέπει να είναι να σεβαστούμε τη νοημοσύνη -και το λέω καλοπροαίρετα αυτό- του Έλληνα. Να του δείξουμε όχι celebrities στα ψηφοδέλτια, αλλά να του δείξουμε ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν με ανιδιοτέλεια, βάσει ενός προοδευτικού ευρωπαϊκού προγράμματος. Θα το κάνουμε αυτό, θα σεβαστούμε τον ψηφοφόρο.

Και δεύτερον για τους στόχους μας, για τα εκλογικά αποτελέσματα τα οποία θέλουμε. Είχα αναφερθεί σε αυτά πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πιο συμπαγές κόμμα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Είμαι άκρως πεπεισμένος ότι το σχέδιο το οποίο εκτελούμε θα πετύχει και πάμε στις ευρωεκλογές για την απόλυτη ανατροπή. Αυτός είναι ο στόχος μου.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Ανατροπή η οποία πώς εκφράζεται στο εκλογικό αποτέλεσμα, κ. Πρόεδρε;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Εκφράζεται με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Σωστά.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Άρα ο στόχος σας αυτή τη στιγμή είναι να είστε πρώτο κόμμα.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Σωστά. Και είναι εθνική ανάγκη. Και εύχομαι πραγματικά οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να δουν το σχέδιο το οποίο εκτελούμε για ένα ανοιχτό, όπως είπα, αξιοκρατικό, ανεξάρτητο κόμμα. Και επιτέλους να δώσω την απάντηση που αρμόζει και στον κ. Μητσοτάκη: αυτό το άλλοθι του 41% να φύγει από πάνω μας. Δεν πάει άλλο αυτό το άλλοθι.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Βάζετε πολύ ψηλά τον πήχη και ίσως καλά κάνετε από την πλευρά σας...



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Η κοινωνία η ίδια τον βάζει, κ. Σρόιτερ. Πηγαίνετε στη Θεσσαλία, πηγαίνετε στη Ρόδο, πηγαίνετε στον Έβρο, η κοινωνία η ίδια βάζει τον πήχη ψηλά.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Όταν κάποιος βάζει ψηλά τον πήχη, υπάρχουν δυο ενδεχόμενα: Το πρώτο ενδεχόμενο είναι να περάσει πάνω από τον πήχη και να πετύχει μια πολύ σημαντική νίκη σαν αυτή που περιγράφετε. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να περάσει κάτω από τον πήχη και να μην πετύχει τον στόχο αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, τι γίνεται; Τι θα πράξετε εσείς; Και το λέω αυτό, γιατί έχετε πολύ καλή γνώση της αμερικανικής πραγματικότητας. για παράδειγμα, όπου υπάρχει το λεγόμενο one shot, ο υποψήφιος έχει μια ευκαιρία.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει one or two shots, υπάρχει η λαϊκή ετυμηγορία και υπάρχει η λαϊκή βούληση.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Όχι, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Να σας το εξηγήσω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. για παράδειγμα, ο υποψήφιος ο οποίος χάνει, πηγαίνει σπίτι του. Το ξέρετε πολύ καλά, είτε είναι Δημοκρατικός, είτε είναι Ρεπουμπλικάνος.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Ο Τζον Μακέιν έχασε και ήταν και πάλι υποψήφιος, δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Η Χίλαρι Κλίντον έχασε και έγινε πάλι υποψήφια.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Δεν υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα σας δώσει εσάς το μήνυμα...



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, με τον οποίο πολλοί του πρώην ΣΥΡΙΖΑ με παρομοίασαν τελείως άδικα κατά τη γνώμη μου, πάλι είναι υποψήφιος. Αλλά είναι σε μια χώρα με ένα κράτος Δικαίου και έχει και 88 κατηγορίες εναντίον του. Εδώ δεν βλέπουμε κατηγορίες εναντίον οποιουδήποτε πολιτικού για το σκάνδαλο του Predator.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Άρα, κ. Πρόεδρε, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, εσείς δεν θεωρείτε ότι έχετε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να σας δώσει το μήνυμα ότι «δεν πρέπει να είμαι εγώ αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ». Αυτό θέλω να πω, για να το πούμε ξεκάθαρα.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Πρώτον, καταλαβαίνω την ερώτηση, αλλά ας μη βάζουμε λόγια στο στόμα μου. Δεύτερον, όπως σας είπα και στην αρχή, έχω την συνείδησή μου καθαρή. Είμαι στην πατρίδα μου, στην Ελλάδα, επειδή την αγαπάω. Δεν έχω πειράξει κανένα σε αυτή τη χώρα, δεν έχω πάρει ένα ευρώ από κρατική ανάθεση. Είμαι εδώ για να προσφέρω. Είμαι εδώ για να εκπροσωπήσω τα λαϊκά στρώματα, τα οποία με εξέλεξαν στη θέση του Προέδρου στα εσωκομματικά και στην περιφέρεια και σε όλη την κοινωνία. Αλλά πιο πολύ εκείνους που δεν έχουν φωνή. Αυτό θα κάνω. Και πιστέψτε με δεν θα έχω τύψεις ό,τι και να συμβεί. Αλλά είμαι σίγουρος ότι η ελληνική κοινωνία θα δει την αυθεντικότητα σε αυτό το οποίο κάνουμε. Και όταν δει και την τεχνογνωσία που έχει η ομάδα μας σε θέματα οικονομικής πολιτικής, φορολογικής πολιτικής, επιχειρείν, θα δείτε ξαφνικά ένα κύμα να αλλάζει. Θα δείτε ξαφνικά ότι ο κόσμος θα σκεφτεί ότι κάτι πάει να γίνει σε αυτή τη χώρα.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Το κρατάω αυτό. Αναμένετε και εκτιμάτε ότι θα έχουμε μια σημαντική ανατροπή το επόμενο διάστημα. Είπατε ότι οι δικοί σας υποψήφιοι ευρωβουλευτές δεν θα είναι celebrities. Και θέλω να ρωτήσω ποιοι θα είναι, αν έχετε καταλήξει. Ή αν δεν έχετε καταλήξει, πώς θα τους επιλέξετε;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Στον ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιούμε αυτή τη στιγμή δυο τομές. Η πρώτη τομή είναι για τα think tanks τα οποία έχω ανακοινώσει. Αντί να αντλήσουμε κόσμο, έμπειρο κόσμο, καλό κόσμο από το δίκτυό μας, το οποίο προφανώς είναι και αμιγώς κομματικό στη βάση του, αντλούμε λαμπρά μυαλά από την κοινωνία την ίδια. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική πραγματικότητα. Το οποίο πάει να πει ότι ο κομματικός σωλήνας θα δουλέψει για τη βάση, για την κοινωνία. Πάει να πει ότι θα υπάρξει αξιοκρατία. Και πιστέψτε με, έχουμε ήδη τεράστιο ενδιαφέρον από πάρα πολύ λαμπρά μυαλά για να συνεισφέρουν στους στόχους μας.

Το ίδιο ισχύει και για τις ευρωεκλογές. Στο ψηφοδέλτιό μας θα υπάρξουν προφανώς οι δυο ευρωβουλευτές, η Έλενα Κουντουρά και ο Κώστας Αρβανίτης. Είναι πάρα πολύ έμπειρα στελέχη, θα βοηθήσουν όλο το υπόλοιπο ψηφοδέλτιο στο να είναι μια ομάδα, μια γροθιά με το μήνυμά μας για τις ευρωεκλογές.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Τους υπόλοιπους πώς θα τους επιλέξετε;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν μια διαδικασία ανάδειξης από προκριματικά ψηφοδέλτια. Θα μπορέσουν να κάνουν αίτηση στο κόμμα για να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία και μετά θα πρέπει να περάσουν από την κοινωνία να δείξουν όχι μόνο τις ικανότητές τους, αλλά και την ενσυναίσθησή τους, τη διάδραση με την κοινωνία.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Αν το καταλαβαίνω καλά, θα ακολουθήσετε μια διαδικασία εσωτερικού δημοψηφίσματος ανάλογη με εκείνη της εκλογής αρχηγού; Θα υπάρχουν κάποια πρόσωπα από μια προεπιλογή, φαντάζομαι, τα οποία θα πάνε στη βάση, στα μέλη του κόμματος, και τα μέλη του κόμματος θα ψηφίσουν για το ποιοι θα είναι υποψήφιοι;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Ακριβώς. Και να σας υπενθυμίσω, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι αυτό είναι και βάσει του καταστατικού του κόμματος, είναι βάσει του καταστατικού μας. Άρα τηρούμε το καταστατικό μας με αυτό τον τρόπο. Η δική μου ευθύνη, επειδή προφανώς είναι μεγάλο το εγχείρημα για ένα νέο άτομο να πάει σε όλη τη χώρα, και ειδικά άμα εργάζεται, -μην ξεχνάτε ότι είμαι πολύ επικεντρωμένος στο να βρούμε ανθρώπους, να έχουμε ανθρώπους με ένσημα από την εργασία, από την επιστήμη, από την κοινωνία- η δική μου ευθύνη λοιπόν είναι να τους δώσω την πλατφόρμα ώστε να μπορέσουν να έχουν μία ισότιμη ευκαιρία στο να εξηγήσουν στον κόσμο για ποιο λόγο εκείνοι και όχι άλλοι, πρέπει να είναι υποψήφιοι στο τελικό ψηφοδέλτιο. Αλλά κυρίως να εξηγήσουν όλοι μαζί για ποιο λόγο αυτή η ομάδα είναι η ομάδα του μέλλοντος για τον ΣΥΡΙΖΑ.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Άρα θα γίνει μια ψηφοφορία εσωτερική, θα αποφασίσουν τα μέλη, θα υπάρξει μια κατάταξη αυτών με βάση το πώς ψηφίστηκαν και θα είναι τέλος αυτοί οι υποψήφιοι ή θα μπορείτε να παρέμβετε εσείς και να αλλάξετε κάποιους, αν χρειαστεί;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Όλα αυτά πρέπει να περάσουν από το Συνέδριο του κόμματος. Θα αποφασιστούν από τα συλλογικά μας όργανα. Θα σεβαστώ την απόφαση των συλλογικών οργάνων. Αλλά πάνω απ' όλα θα σεβαστώ τη βάση του κόμματος, τα μέλη του κόμματος. Είπα το βράδυ της εκλογής μου ότι δεν θα τους προδώσω ποτέ. Αυτό ισχύει σήμερα, όσο τότε και όσο οποιαδήποτε άλλη στιγμή.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Κύριε Πρόεδρε, στη συνεδρίαση την πρόσφατη της κοινοβουλευτικής ομάδας παρευρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν εκεί. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι αυτό ήταν κι ένα μήνυμα στήριξης για εσάς.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Δεν είμαι στη θέση να κρίνω για το τι κάποιος θεωρεί ότι μπορεί να είναι, αυτό είναι δική σας εργασία, το να σχολιάζετε, το να έχετε πηγές. Με τον Αλέξη έχω μια εξαιρετική σχέση και για μένα ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκεί που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Επικοινωνείτε όλο αυτό το διάστημα; Έχετε μια επαφή, σας δίνει συμβουλές για τη διαχείριση ενός κόμματος που προφανώς είναι κάτι νέο για σας; Έχετε μια επαφή;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Ναι.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Πολλοί θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας έπρεπε να έχει παρέμβει πολύ πιο αποφασιστικά σε όλο αυτό που συνέβη, ίσως να επιχειρήσει να αποτρέψει τη διάσπαση του κόμματος, όταν έγινε η διάσπαση του κόμματος, ίσως και να σταθεί απέναντι με μια δήλωσή του σ’ εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει συμβεί αυτό και θέλω να ρωτήσω αν εκτιμάτε κι εσείς ότι θα μπορούσε να έχει παρέμβει πιο αποφασιστικά.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Δεν πρόκειται να απαντήσω για τον πρώην πρωθυπουργό. Μπορείτε να ρωτήσετε τον ίδιο. Αλλά όπως σας είπα, ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκεί που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χωρά αμφιβολία αυτό που σας λέω.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Κάνατε πρόσφατα μια δήλωση η οποία συζητήθηκε αρκετά. Μιλήσατε για τα στερεότυπα τα οποία έχουν φορτώσει κάποιοι στην Αριστερά. Είπατε ότι “μας έχουν εμφανίσει ότι είμαστε εναντίον της αριστείας, ότι είμαστε με τους μπαχαλάκηδες, ότι θέλουμε πολλούς φόρους και δεν θέλουμε μείωση των φόρων, ότι είμαστε εθνομηδενιστές”, και πάει λέγοντας. Αν το δει ανάποδα κανείς αυτό, εγώ εισπράττω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης είναι υπέρ της αριστείας, εναντίον όσων κάνουν επεισόδια ή πορείες και δημιουργούν φασαρίες στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο. Καμία σχέση μ’ αυτό που λέμε «εθνομηδενισμός» και δεν είναι και υπέρ της αύξησης των φόρων. Τα λέω σωστά;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Συνεχίστε την ερώτησή σας.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Η ερώτηση τελειώνει κάπου εδώ. Κάποιος ο οποίος λέει ότι μας παρουσίασαν για παράδειγμα ότι είμαστε εναντίον της αριστείας, σημαίνει ότι εσείς δεν είστε εναντίον της αριστείας, είστε υπέρ της.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Από την πρώτη συνέντευξή μου, ως υποψήφιος βουλευτής επικρατείας στην 9η θέση του ψηφοδελτίου στις αρχές του Μαΐου, με ρώτησαν γι' αυτό το θέμα, «πώς εσείς είστε με τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι εναντίον της αριστείας»;. Προφανώς είναι μια προκατάληψη. Δεν ίσχυε; Δεν ίσχυε.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Καλά, είχε πει κάτι πράγματα ο κ. Μπαλτάς στη Βουλή, από εκεί είχε ξεκινήσει αυτό. «Η αριστεία είναι ρετσινιά» είχε πει τότε.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Είναι πολύ λυπηρό ότι άτομα σαν κι εμένα και τη Διάνα Βουτυράκου έπρεπε να απολογηθούμε προεκλογικά για ένα τέτοιο σχόλιο, πραγματικά. Αλλά η πραγματικότητα ποια είναι; Η αριστεία δεν είναι τα πτυχία. Άμα ήταν τα πτυχία, ο κ. Μητσοτάκης θα ήταν άριστος. Αλλά αντ’ αυτού, βλέπουμε μια χώρα στην οποία δεν μπορεί να πάρει καν την ευθύνη για το ατύχημα στα Τέμπη. Βγάζει πόρισμα, δεν μπορεί να πει μια συγγνώμη; Δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη για τις τεράστιες πυρκαγιές και την Πολιτική Προστασία, η οποία καθυστέρησε; Για την ακρίβεια; Δεν παίρνει καμία ευθύνη. Να μιλήσουμε για το Predator;

Ο άριστος είναι αυτός ο οποίος είναι ένας καλός πολίτης που με αυταπάρνηση προσφέρει στον τόπο του. Αυτός είναι ο άριστος. Για μένα οι άριστοι της κοινωνίας είναι οι νοσηλευτές, είναι οι πυροσβέστες, είναι οι άνθρωποι στους οποίους η κοινωνία βασίζεται στις δύσκολες στιγμές, όπως είδαμε μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Και όχι μόνο δεν έχουν τις απολαβές που τους αρμόζουν, αλλά δεν ακούν κι ένα «ευχαριστώ».



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Αισθάνεστε γενικά ότι η Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να απαλλαγεί από κάποια στερεότυπα; Διότι ο κόσμος προχωρά και ίσως πολλές φορές κουβαλούν τα κόμματα κάποια βάρη από το παρελθόν; Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σας είδα στην πορεία στο Πολυτεχνείο και σκεφτόμουν: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει στην Αμερική, έχει ζήσει στην Αμερική, έχει επιτύχει στην Αμερική, πώς μπορεί να είναι σε μια πορεία η οποία καταλήγει στην Αμερικάνικη Πρεσβεία για να φωνάξει «φονιάδες των λαών Αμερικάνοι»;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Στην Αμερική δεν έχουμε λογοκρισία, κ. Σρόιτερ. Στις ΗΠΑ έχεις το δικαίωμα να πεις αυτό το οποίο πιστεύεις. Φτάνει να το νιώθεις. Οι ΗΠΑ έχουν κάνει τεράστια λάθη στην εξωτερική τους πολιτική. Τεράστια. Το γνωρίζουν και οι ίδιοι οι Αμερικανοί αυτό. Αυτά ανήκουν στην Ιστορία. Η Ιστορία αυτή προφανώς επηρεάζει και την καθημερινότητά μας σήμερα, 50 χρόνια μετά. Εγώ ο ίδιος λέω ότι το Κυπριακό πρέπει να είναι στο επίκεντρο των ευρωτουρκικών σχέσεων και των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Άρα, το τι έχει γίνει στην Ιστορία και το πώς γιορτάζουμε την ηρωική αντίσταση των ανθρώπων του Πολυτεχνείου, είναι κάτι το οποίο πρέπει σήμερα να το βάλουμε στο πλαίσιο, τι θέλουμε να γίνουμε αύριο. Να είμαστε θετικοί. Να εμπνευστούμε αλλά να προχωρήσουμε.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Μια και μιλήσατε για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, έρχεται ο κ. Ερντογάν στην Αθήνα σε λίγες ημέρες. Σας άκουσα να λέτε ότι πρέπει να μην ακουμπήσουμε θέματα εθνικής κυριαρχίας, κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Ανησυχείτε ότι θα μπουν τέτοια θέματα στο τραπέζι;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, δεν πρόκειται για μια επίσημη επίσκεψη αρχηγού κράτους, αλλά για μια επίσκεψη εργασίας, μια σύντομη επίσκεψη εργασίας, ως μέρος του θετικού διαλόγου, τον οποίο σας υπενθυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τον άρχισε το 2016. Είναι μια ευπρόσδεκτη επίσκεψη. Εμείς θα υποστηρίξουμε τα θετικά αποτελέσματα και στον τομέα της οικονομίας και στον τομέα του πολιτισμού και προφανώς είμαστε υπέρ των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Οι κόκκινες γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστές. Πέρα απ’ αυτό είμαστε, όπως σας είπα, υπέρ της θετικής ατζέντας.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Πριν από λίγες μέρες, την Παρασκευή νομίζω, είχαμε ακόμη μια αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Ακόμη ένας οίκος ανέβασε την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα. Θέλω να ρωτήσω αν εκτιμάτε κι εσείς ότι διεθνώς η εικόνα της οικονομίας της χώρας μας βελτιώνεται ή αν υπάρχουν πράγματα που ίσως οι ξένοι οίκοι δεν βλέπουν, που συμβαίνουν στην Ελλάδα και αναβαθμίζουν την οικονομία χωρίς να έχουν αίσθηση του τι συμβαίνει.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Οι ξένοι οίκοι γνωρίζουν τις παθογένειες της Ελλάδας, πολύ απλά διότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Eurostat τις παρουσιάζουν. Η δημοσιονομική αναβάθμιση της χώρας έχει γίνει εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Έχει φτωχοποιηθεί ο Έλληνας πολίτης. Το βλέπετε απλά και μόνο από τις δαπάνες στην Υγεία, όπου 40% της δαπάνης στην Υγεία είναι από την τσέπη του Έλληνα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ουσιαστική δημόσια Υγεία.

Η Standard & Poor’s στην αναβάθμιση που έκανε, ανέφερε δύο παράγοντες: Πρώτον, τη ρύθμιση του χρέους, την οποία έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρόμοια ρύθμιση χρέους δεν υπάρχει σε άλλη χώρα τόσο αποτελεσματική, το έχει παραδεχθεί και ο κ. Στουρνάρας, αυτό να σας υπενθυμίσω. Και δεύτερον, το μαξιλάρι της χώρας, το οποίο είχε αποκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο για το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας. Η ίδια η Standard & Poor’s είχε επίσης αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει έλλειμμα εξωστρέφειας για το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Άρα λοιπόν, γνωρίζουν πολύ καλά τις παθογένειες της Ελλάδας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κι εκείνος προχωρήσει σε αναβαθμίσεις επί κυβέρνησής του. Έχουν γίνει και τα τελευταία τέσσερα χρόνια,. Είναι μια πορεία που ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό, απλά η δική μας πολιτική φιλοσοφία είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένη στα θέματα των κατώτερων οικονομικά στρωμάτων της κοινωνίας, για τα οποία προφανώς εμείς θέλουμε να δώσουμε αρωγή και κοινωνική πρόνοια από το κράτος.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Θέλω να σας πάω σ’ ένα θέμα που έφερε η κυβέρνηση και το έφερε λίγο αιφνιδιαστικά τις προηγούμενες ημέρες, το θέμα της επιστολής ψήφου. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί στη βάση του -έχω την εντύπωση ότι δεν είναι αρνητικό κανένα κόμμα- και θέλω να ρωτήσω αν εσείς εκτιμάτε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η αντιπολίτευση πρέπει να λέει πάντα όχι σε ό,τι λέει η κυβέρνηση ή αν θα μπορούσατε, υπό προϋποθέσεις, θα το ψηφίσετε αυτό το μέτρο στη Βουλή, υπό την έννοια ότι είναι ένα μέτρο με το οποίο όλα τα κόμματα να έχουν μια καλή θέση.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Η αντιπολίτευση πρέπει να ψηφίζει αυτό το οποίο πιστεύει ότι είναι προς όφελος όλων των Ελλήνων.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Στο συγκεκριμένο;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Στο συγκεκριμένο επί της αρχής είμαστε θετικοί. Η διευκόλυνση στη συμμετοχή σε μια μεγάλη δημοκρατική γιορτή είναι προφανώς κάτι το οποίο το επιθυμούμε και προφανώς ταιριάζει και στις αξίες της Αριστεράς. Από ‘κει και πέρα, το βασικό είναι να δούμε μερικά τεχνικά ζητήματα και να μπορούν όλοι οι Έλληνες, και εντός Ελλάδας κι εκτός Ελλάδα να ψηφίσουν με μεγαλύτερη ευκολία. Αναφερόμαστε προφανώς και στους εργαζομένους στον τουριστικό τομέα που δουλεύουν σεζόν και δεν μπορούν να ψηφίσουν, όπως προφανώς και οι κάτοικοι του εξωτερικού θα μπορέσουν από δω και πέρα.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Άρα δεν είστε αρνητικός αν κάποιες επιφυλάξεις τις οποίες θέτετε διευκρινιστούν, να το ψηφίσετε αυτό στη Βουλή.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Όχι, δεν είμαι αρνητικός.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Ας το κρατήσουμε αυτό. Θα είναι και κάτι το οποίο έχει πολλά χρόνια να συμβεί, πρέπει να σας πω, σ’ ένα μεγάλο νομοσχέδιο να υπάρχει συμφωνία κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Μιλάμε για θέματα δημοκρατίας και για εθνικά θέματα, επίσης. Να σας θυμίσω για τα Γλυπτά του Παρθενώνα;



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Κι εκεί πήρατε μια θέση.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Έσπευσα πάρα πολύ γρήγορα να καταδικάσω τη στάση του κ. Σούνακ απέναντι στον κ. Μητσοτάκη.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Αλήθεια είναι αυτό.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Αυτό είναι υπεύθυνη αντιπολίτευση. Και επίσης έχω πάρει και την πρωτοβουλία να συνυπογράψουμε μια επιστολή προς το Κοινοβούλιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να θίξουμε αυτό το θέμα, ως μια ενωμένη πολιτεία από δω, από το Κοινοβούλιο των Ελλήνων.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Για να κλείσουμε τα θέματα τα μεγάλα που είναι στην επικαιρότητα, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τους ελεύθερους επαγγελματίες για το φορολογικό νομοσχέδιο. Εδώ τώρα υπάρχουν δυο λογικές: Η μία λογική είναι ότι λέει προφανώς αδικούνται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτό το εισόδημα. Η άλλη λογική, κ. Πρόεδρε, είναι ότι πραγματικά σ’ αυτή τη χώρα δεν μπορούν 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες να δηλώνουν είτε μηδέν είτε ένα εισόδημα πείνας πιο μικρό κι από εκείνο των υπαλλήλων τους. Αν πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, που πιστεύω πιστεύει, στη φορολογική δικαιοσύνη, τι κάνουμε εδώ; Απορρίπτουμε πλήρως το νομοσχέδιο ή μπορεί να γίνει κάτι άλλο για να πληρώνουν πράγματι αυτοί οι οποίοι εισπράττουν;

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Μια μικρή παρένθεση για κάτι το οποίο αναφέρατε στην ερώτησή σας: Ένας επιχειρηματίας μπορεί να έχει ζημιά μια χρονιά στα αποτελέσματά του και να μη βάλει τίποτα στην τσέπη του καθώς πληρώνει τους μισθούς των εργαζομένων του.

ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Έχει 5 και 10 χρόνια όμως φαντάζομαι.

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Και 5 και 10 χρόνια θα μπορεί εάν συνεχίζει να υποστηρίζει την επιχείρησή του με οποιοδήποτε κεφάλαιο, οποιονδήποτε τρόπο, ιδρώτα, ο ίδιος έχει βρει και μπορεί να προσφέρει. Μη βάζουμε ταμπέλες μεγάλες έτσι. Προφανώς υπάρχει φοροδιαφυγή, προφανώς. Και υπάρχουν και σύγχρονα μέσα που μπορούν να δώσουν κίνητρα και αντικίνητρα.

Αλλά ποιο είναι το επίκεντρο αυτής της συζήτησης; Ποιος έπρεπε να είναι ο πυρήνας; Ο πυρήνας έπρεπε να ήταν ένα απλό, ξεκάθαρο, σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Ένας φορολογικός κώδικας που θα διαρκέσει μια δεκαετία, όχι να αλλάζει κάθε τρίμηνο όπως γίνεται τώρα. Ή άποψή μου σ’ αυτό το θέμα είναι μια μεγάλη απλοποίηση. Αρχίζουμε από τα νομικά πρόσωπα, τις επιχειρήσεις. Πιστεύω -και το επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή ως κόμμα και ως τμήμα- ότι πρέπει να έχουμε έναν προοδευτικό συντελεστή φορολόγησης στις επιχειρήσεις.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Μεγαλύτερο από αυτό που υπάρχει σήμερα ή μικρότερο;



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Για κέρδος κάτω από τα 220.000 ευρώ θα έπρεπε να είχαμε μείωση στον φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων, στο 17%. Για εταιρείες που είναι πάνω από 220.000 ευρώ ως εισόδημα, μια μικρή αύξηση στο 24%. Αυτό, να ξέρετε, δίνει υπεραξία στο Δημόσιο. Έχει και πλεόνασμα 100 εκατομμύρια ευρώ περίπου στο Δημόσιο, δημοσιονομικά, τη χρονιά. 97% των επιχειρήσεων έχουν κέρδος κάτω από 220.000 ευρώ. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια τομή γι' αυτές τις επιχειρήσεις, να μπορούν να ανταγωνιστούν πιο αποτελεσματικά. Και επίσης είναι και πιο δίκαιο.

Πάμε λοιπόν τώρα στα φυσικά πρόσωπα. Και εκεί πέρα πρέπει να απλοποιήσουμε όλη την κατάσταση. Το να έχουμε διαφορετικές κλίμακες βάσει πηγής εισοδήματος κτλ., είναι ένα μπέρδεμα. Να έχουμε μία προοδευτική κλίμακα για όλους. Και να ξέρεις ακριβώς τι πληρώνεις βάσει εκείνης.

Μέσα σε αυτό, πρέπει να αναθεωρήσουμε και τον αυτοτελή φόρο στο μέρισμα. Τα μερίσματα πρέπει να είναι μέρος του εισοδήματος του φυσικού προσώπου. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα πηγής εισοδήματος, να υπάρχει μια απλή ξεκάθαρη, πολύ προοδευτική κλίμακα. Και έτσι να ξέρουν όλοι τι πληρώνουν με δίκαιο τρόπο βάσει του τι εισόδημα έχουν μπορέσει να αποκομίσουν την εκάστοτε χρονιά.

Και επιτέλους, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να σταματήσει η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος των επιχειρηματιών. Δεν είναι δεδομένο η επιτυχία την επόμενη χρονιά. Αλλάζει το περιβάλλον. Γίνονται πράγματα, μπορεί να σου κάτσει μια στραβή, που λένε. Να σεβαστούμε το επιχειρηματικό ρίσκο. Άλλο επιχειρείν, άλλο επιτυχείν. Ας το σεβαστούμε.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Αυτά που λέτε είναι, φαντάζομαι, και προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αν κάποια στιγμή γίνει κυβέρνηση.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Θα είναι η εισήγησή μου προς τα όργανα του κόμματος.



ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.



ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. ​

