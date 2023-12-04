Με σύνθημα το «πολιτική αλλιώς» και στοίχημα μία Νέα Αριστερά που θα κυβερνά για να αλλάξει την κοινωνία με βάση το δίκαιο και τη ελπίδα, η ομάδα των 11 βουλευτών που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε το όνομα και το αποτύπωμα της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας.

Με επικεφαλής τον Αλέξη Χαρίτση, οι «11» ανακοίνωσαν τη δημιουργία του νέου φορέα, τον οποίο χαρακτήρισαν «πρώτο βήμα», πριν από τα πολλά που θα ακολουθήσουν.

Τόσο ο κ. Χαρίτσης, όσο και οι Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Ευκλείδης Τσακαλώτος που μίλησαν στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, έδωσαν το στίγμα του νέου «εγχειρήματος», όπως το χαρακτήρισε ο επικεφαλής του, κάνοντας λόγο για ένα διαφορετικό δείγμα πολιτικής, για μία Αριστερά που θα κυβερνά και για έναν κόσμο πιο δίκαιο και ελπιδοφόρο.

Ο κ. Χαρίτσης άφησε αιχμές κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε βολές εναντίον της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και υποσχέθηκε ότι η Νέα Αριστερά θα δώσει το «παρών» στις ευρωεκλογές.

Δείτε το μότο της νέας ΚΟ:

Επικεφαλής της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, ενώ ρόλους έχουν αναλάβει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Νάσος Ηλιόπουλος (κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι), καθώς και η Πέτη Πέρκα (γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας).

Οι 11 που συνθέτουν τη νέα ΚΟ είναι οι εξής: Έφη Αχτσιόγλου, Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Σία Αναγνωστοπούλου, Μερόπη Τζούφη, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Πέτη Πέρκα, Χουσεΐν Ζειμπέκ και Φερχάτ Οζγκιούρ.

Στην παρέμβασή της, η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε ότι «κάνουμε μία νέα αρχή για την αξιοπρέπειά μας και τις ζωές μας».

«Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή για τη συνείδησή μας, για τον κόσμο της εργασίας, για να υπάρχει μία οικολογική πρόταση την επόμενη μέρα Δεν ήταν εύκολο για κανέναν μας. Πρώτο βήμα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα».

Ο Νάσος Ηλιόπουλος είπε: «Το πρώτο βήμα για την ανατροπή είναι να μη δεχτούμε τη στασιμότητα και τον εκφυλισμό. Από την αρχή σημαίνει ότι δεν κοιτάμε πίσω, ούτε νοσταλγούμε παλιές καλές ημέρες. Όχι όμως από το μηδέν. Πρέπει να δημιουργήσουμε μία πολιτική δύναμη που δεν φοβάται την αλλαγή. Να βάλουμε ξανά το περιεχόμενο στο κέντρο της πολιτικής. Δεν συμβιβαζόμαστε με τον πολιτικό χάρτη, γιατί έχει αποδειχθεί πολύ στενός για τον κόσμο. Να δείξουμε στην πράξη ότι η πολιτική μπορεί να γίνει αλλιώς. Για όσους και όσες δεν βλέπουν τα όνειρά τους να χωράνε στις σημερινές συνθήκες. Καλή αρχή Αλέξη».

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφέρθηκε σε «καινούρια αρχή, αλλά δεν είναι παρθενογένεση. Έχουμε επίγνωση του τι κάναμε. Είμαστε εδώ για να παράγουμε πολτική. Δεν επιδιώκουμε καν να είμαστε στρατηγοί. Καλούμε τον κόσμο να πάρει πρωτοβουλίες, να απαξιώσει την απαξίωση για την πολιτική».

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε στην τοποθέτησή του: «Όλο αυτό που μας συμβαίνει τις τελευταίες μέρες μας έχει συγκινήσει. Μας γεμίζει χαρά, αλλά και με μεγάλη ευθύνη. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα. Κανένα ταξίδι δεν ξεκινά από το μηδέν. Γνωριζόμαστε. Η νέα ΚΟ απαρτίζεται από άνδρες και γυναίκες που έχει ο καθένας τη διαδρομή του. Συναντηθήκαμε από διαφορετικές αφετηρίες, στη διακυβέρνηση της χώρας. Είμαστε περήφανοι που πετύχαμε την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, με την κοινωνία όρθια. Θα είμαστε περήφανοι για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης και θα είμαστε περήφανοι για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Το εγχείρημα που ξεκινάμε δεν αφορά την επιστροφή στο παρελθόν. Θέλουμε κάτι νέο. Μία Αριστερά ευρύχωρη και ανοιχτόμυαλη, που δεν κρύβει τις προθέσεις της. Πιστεύουμε σε μία κοινωνία ισότητας. Γιατί μας εμπνέει το όραμα του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα.

Η αριστερά βιώνει στρατηγική κρίση. Χρειαζόμαστε φιλόδοξο σχέδιο που θα απαντά στα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας. Αυτή είναι η συζήτηση που λείπει. Αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη. Αυτό αποτυπώθηκε με εμφατικότητα από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Με μία ηγεσία που εκφράζει συντηρητικές και αντιφατικές θέσεις.

Το σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη θέτει τους όρους στη σημερινή συζήτηση και αυτό έχει επιπτώσεις. Η πολιτική της ΝΔ υπονομεύει το μέλλον των παιδιών μας. Η Δεξιά επενδύει στην εξουσία του παλιού.

Οι κοινωνίες της ισότητας είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αυτές και μόνο εγγυώνται την ειρήνη και την ευημερία.

Θέλουμε και μία Αριστερά που δεν θα αναλώνεται σε τοξικές μάχες στο διαδίκτυο και θα προτείνει πραγματικές λύσεις, με ξεκάθαρη λογική και ξεκάθαρα μηνύματα.

Για μία Ελλάδα που θα πρωταγωνιστεί στην ειρήνη και στην προάσπιση τιυ δικαίου. Αυτό σημαίνει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και το δικαίωμα στην ελευθερία των Παλαιστινίων.

Θέλουμε μία Αριστερά που να κυβερνά και να θέλει να αλλάξει τώρα τη χώρα.

Δεν ανακοινώνουμε νέο πολιτικό κόμμα. Σήμερα ξεκινάμε ένα εγχείρημα. Θέλουμε να κάνουμε πολιτική αλλιώς. Είναι μικρός ο χώρας για να χωρέσει όσους ήθελαν να βρεθούν εδώ σήμερα.

Βλέπω ότι κάτι νέο γεννιέται. Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, αλλά και συναίσθηση των δυνατοτήτων. Μέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως έξω από τη Βουλή. Μία Αριστερά του 21ου Αιώνα. Προχωράμε μπροστά με την αριστερά της ευθύνης και της ελπίδας. Προχωράμε όλοι και όλες με τη Νέα Αριστερά».

Πιο αναλυτικά η ομιλία του Αλέξη Χαρίτση:

«Αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε μπροστά σε κάτι καινούριο και ελπιδοφόρο. Και αυτό μας γεμίζει χαρά, αλλά και μεγάλη ευθύνη: να σταθούμε αντάξιοι της προσδοκίας χιλιάδων πολιτών που ήδη αγκαλιάζουν το εγχείρημά μας για μια αριστερά της εποχής μας», είπε ξεκινώντας την ομιλία του, ενώ τόνισε πως «δεν ξεκινάει κανείς από το μηδέν», αφού καθένας από τα μέλη της νέας ΚΟ «δοκιμάστηκε» στο «μεγάλο σταθμό της ιστορίας: την αριστερά στην κυβέρνηση της χώρας».

Εξέφρασε μάλιστα την «περηφάνια» τους για τα όσα πέτυχε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, από την έξοδο από τα μνημόνια «με την κοινωνία όρθια και τα δημόσια οικονομικά σε τάξη», μέχρι τη Συμφωνία των Πρεσπών, δηλώνοντας ωστόσο και ότι στέκονται «αυτοκριτικά» απέναντι σε αυτά που υποτιμήσαν, σε αυτά που δεν πετύχαν.

«Θέλουμε κάτι νέο. Μια νέα, σύγχρονη, ευρωπαϊκή αριστερά. Μια αριστερά αξιόπιστη, μαχητική, οραματική. Μια αριστερά ευρύχωρη και ανοιχτόμυαλη που μιλά με ειλικρίνεια και σαφήνεια», υπογράμμισε.

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Χαρίτσης παραδέχτηκε πως «ο προοδευτικός χώρος συνολικά, βιώνει μια στρατηγική κρίση», η οποία εκφράστηκε «μέσα από τη διαλυτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», τονίζοντας την ανάγκη να προτάξουν «ένα συνολικό, φιλόδοξο, σχέδιο που θα απαντά στα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας: την κλιματική κρίση, τις κοινωνικές ανισότητες, την ποιότητα της δημοκρατίας στον 21ο αιώνα».

Αναφερόμενος στη νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως « η βαρύτατη ήττα των εκλογών του 2023 δεν οδήγησε σε μια ουσιαστική και σε βάθος ιδεολογική και πολιτική συζήτηση », « αλλά στην επικράτηση ενός νέου προέδρου και μιας νέας ηγετικής ομάδας που επενδύει στην κατασκευή εσωτερικών εχθρών, στην παραγωγή ενός αδιέξοδου σκανδαλολογικού λαϊκισμού, στην υποκατάσταση της πολιτικής από αποσπασματικά συνθήματα με αντιφατικές και συχνά εξαιρετικά συντηρητικές θέσεις ».

Εξάλλου, σχολίασε πως « η ιστορική απαξίωση » από την οποία κινδυνεύει η Αριστερά, οδηγεί σε μια « πρωτοφανή κατάσταση » ότι « η Δεξιά έχει επιτύχει, για πρώτη φορά στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, να επιβάλλει την ατζέντα της, προωθώντας ένα μοντέλο πολιτικής που στηρίζεται στην αλαζονεία και στον ιδεολογικό εκφοβισμό ».

Ο Αλ. Χαρίτσης ανακοίνωσε επίσης πως η « Νέα Αριστερά » θα δώσει τη « μεγάλη μάχη » των ευρωεκλογών τον ερχόμενο Ιούνιο, στοχεύοντας σε μία σύγκρουση με τη « Νέα Δεξιά » και με « προοδευτικές ιδέες » θα μεταφράζονται σε « πράξεις ». « Για ισχυρό κοινωνικό κράτος, για ασφάλεια σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, για τη δυνατότητα η χώρα μας να αντιμετωπίσει με αυτοπεποίθηση τη δημογραφική πρόκληση, την ερήμωση της υπαίθρου, τις προκλήσεις μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας », ανέφερε, θέτοντας στο επίκεντρο της πολιτικής τους πρότασης και την κλιματική κρίση.

« Το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης μας οδηγεί στην καταστροφή. Σε καμένες εκτάσεις, σε πλημμυρισμένες περιοχές, στην υπερθέρμανση του πλανήτη, στην καταστροφή των καλλιεργειών. Αλλά και στην αύξηση των ανισοτήτων. Και είναι δική μας ευθύνη να βάλουμε μπροστά τον μεγάλο στόχο της κλιματικής δικαιοσύνης », είπε χαρακτηριστικά ο Αλ. Χαρίτσης, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι στόχος του νέου αυτού εγχειρήματος θα είναι μια « αριστερά στην κυβέρνηση ». « Δεν είμαστε δύναμη διαμαρτυρίας. Είμαστε δύναμη κοινωνικής διεκδίκησης. Αλλά είμαστε και δύναμη πολιτικής αλλαγής », υπογράμμισε ενώ παράλληλα έκανε λόγο για « ένα νέο υπόδειγμα πολιτικής, μακριά από αρχηγισμούς, ηγεμονισμούς, απόλυτες και μοναδικές αλήθειες ».

Σήμερα δεν ανακοινώνουμε ένα νέο πολιτικό κόμμα . «Σήμερα ξεκινάμε, με επίκεντρο την νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα, να διαμορφώνουμε ένα νέο εγχείρημα συλλογικής συμμετοχής και επιστροφής της πολιτικής στη ζωή των αριστερών και προοδευτικών πολιτών », συμπλήρωσε και εξέφρασε την ικανοποίησή του που « σήμερα κάτι νέο γεννιέται, μέσα από τη συνάντηση των πιο δυναμικών, ανήσυχων και δημιουργικών δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας ». « Προχωράμε λοιπόν μπροστά με τη Νέα Αριστερά », κατέληξε ο Αλ. Χαρίτσης.

Πηγή: skai.gr

