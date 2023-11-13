Κασσελάκης: Σήμερα είναι μια καινούργια μέρα για την παράταξή μας

«Σήμερα είναι μια καινούργια μέρα για την παράταξή μας που ενωμένη και με φρέσκες ιδέες και φρέσκο λόγο και με βαθιά ανθρωπιστικό και οικολογικό πρόσημο θα πάμε μπροστά και θα ανοίξουμε το κόμμα στην κοινωνία», επεσήμανε ο Στέφανος Κασσελάκης, μια ημέρα μετά το τέλος της κρίσιμης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής.

Μιλώντας «στο Κόκκινο», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημείωσε ότι τα όργανα του κόμματος δουλεύουν και ότι «θα πάμε συντεταγμένα σε ένα μεγάλο συνέδριο».

Παράλληλα, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε ότι οι διαφορές μέσα στο κόμμα σε επίπεδο πολιτικής είναι μικρές, σημειώνοντας ότι «δεν είμαι υπέρ της υπερφορολόγησης και δεν πιστεύω ότι η δική μας Αριστερά πρέπει να ντρέπεται με την έπαρση της σημαίας».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «προχωράμε σε μια σύγχρονη πατριωτική Αριστερά».

Πηγή: skai.gr

