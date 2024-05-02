Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν στη χώρα συνολικά 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Από αυτές, οι 24 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπιζαν μέχρι και τις απογευματινές ώρες χθες ακόμη τρεις (3).

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

H πυροσβεστική κάνει έκκληση στους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

