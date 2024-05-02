Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την Τετάρτη ότι το να βλέπεις αστυνομικούς της Νέας Υόρκης να εκκενώνουν το κτίριο του Πανεπιστημίου Κολούμπια που καταλαμβάνονταν από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές ως «ένα όμορφο πράγμα που πρέπει να παρακολουθήσεις».

«Η αστυνομία μπήκε και σε ακριβώς δύο ώρες, όλα είχαν τελειώσει. Ήταν ένα όμορφο να το βλέπεις, το καλύτερο της Νέας Υόρκης», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης σε περιοχή του Ουισκόνσιν. «Τους είδες να ανεβαίνουν σε σκάλες, να σπάνε τα παράθυρα και να μπαίνουν μέσα και αυτό είναι επικίνδυνο… Ήταν απίστευτοι».

Ο Τραμπ είπε ότι πίστευε ότι η φήμη του Πανεπιστημίου Κολούμπια είχε υποστεί «ζημιά».

Με πληροφορίες του CNN

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.