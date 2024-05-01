Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα, Τετάρτη στο Παρίσι μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών κατά τη διάρκεια πορείας για την εργατική Πρωτομαγιά με τους αστυνομικούς να χρησιμοποιούν δακρυγόνα και ρόπαλα προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος και να κατευνάσουν τα πνεύματα.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων 45 άτομα συνελήφθησαν ενώ τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 12 αστυνομικοί.

Violente interpellation d’un street medic, place de la Nation à Paris.#1erMai pic.twitter.com/Ka1egqoOoH — Laawnik (@Laawnik) May 1, 2024

Περίπου 18.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στην πορεία σύμφωνα με την αστυνομία αν και το αριστερό συνδικάτο CGT ανέφερε ότι διαδήλωσαν περίπου 50.000.

Μάλιστα, ορισμένοι βρήκαν ευκαιρία και διαδήλωναν κατά του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

🇫🇷 FLASH - Les anneaux des JO sont brûlés à Paris en marge de la manifestation du 1er mai. (via @xztim_) pic.twitter.com/dMLySITHCC — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 1, 2024

