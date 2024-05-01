Λογαριασμός
Συγκρούσεις διαδηλωτών - αστυνομικών στο Παρίσι κατά τη διάρκεια πορείας για την Εργατική Πρωτομαγιά

Η αστυνομία προχώρησε σε 45 συλλήψεις ενώ 12 αστυνομικοί τραυματίστηκαν

Πορεία Παρίσι

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα, Τετάρτη στο Παρίσι μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών κατά τη διάρκεια πορείας για την εργατική Πρωτομαγιά με τους αστυνομικούς να χρησιμοποιούν δακρυγόνα και ρόπαλα προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος και να κατευνάσουν τα πνεύματα.

πορεια

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων 45 άτομα συνελήφθησαν ενώ τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 12 αστυνομικοί.

Περίπου 18.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στην πορεία σύμφωνα με την αστυνομία αν και το αριστερό συνδικάτο CGT ανέφερε ότι διαδήλωσαν περίπου 50.000.

Παρίσι

Μάλιστα, ορισμένοι βρήκαν ευκαιρία και διαδήλωναν κατά του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

