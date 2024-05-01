Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν θα δικαστεί εκ νέου στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε την Τετάρτη το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν, μια εβδομάδα αφότου το ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας απέρριψε την καταδίκη του για βιασμό το 2020.

Ο γνωστός παραγωγός έδωσε το «παρών» στην προκαταρκτική ακρόαση στο Μανχάταν, η οποία περιλαμβάνει συζήτηση αποδεικτικών στοιχείων, προγραμματισμό και άλλα θέματα, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Weinstein, Arthur Aidala.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, είπε μέσω του προσωπικού του γραφείου του, ότι η ομάδα του ήταν αποφασισμένη να ξαναδικάσει την υπόθεση εναντίον του γνωστού παραγωγού του κινηματογράφου.

Πηγή: skai.gr

