Μια ομάδα μαμάδων στη Disneyland της Καλιφόρνια καταγράφηκε σε βίντεο να χτυπάει μια άλλη γυναίκα μπροστά στα μάτια δύο μικρών παιδιών.

Βίντεο από την επίθεση που φαίνεται να έλαβε χώρα στις 23 Απριλίου το οποίο δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο δείχνει τουλάχιστον πέντε μαμάδες - συμπεριλαμβανομένης μίας που κρατάει ένα καροτσάκι μωρού - να χτυπούν αλύπητα μια άλλη γυναίκα ενώ αυτή βρίσκεται αβοήθητη στο έδαφος.

Δύο μικρά παιδιά —ένα αγόρι με κόκκινο σορτς και ένα μικρότερο κορίτσι με κίτρινο φόρεμα πριγκίπισσας— κοιτάζουν απορημένα.

«Άνθρωποι του γκέτο @ Περιπέτεια στη Ντίσνεϊ της Καλιφόρνιας», γράφει πάνω στο βίντεο.

Κάποια στιγμή μια γυναίκα επεμβαίνει και οι μαμάδες απομακρύνονται από την γυναίκα που βρίσκεται στο έδαφος.

Δεν ήταν σαφές τι προκάλεσε τον καυγά.

Εκπρόσωποι της Disney δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, αλλά ένας εκπρόσωπος είπε στους Los Angeles Times ότι οι επισκέπτες που ξεκίνησαν τον καβγά εκδιώχθηκαν από το πάρκο.

Ο εκπρόσωπος είπε στην εφημερίδα ότι δεν θα γίνει ανεκτή οποιαδήποτε μορφή βίας στο θεματικό πάρκο.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν γύρω στις 5 το απόγευμα στις 23 Απριλίου για να βοηθήσουν την ασφάλεια της Ντίσνεϋλαντ, αλλά δεν έγιναν συλλήψεις σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις.

Με πληροφορίες από nypost.com

Πηγή: skai.gr

