Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το βασικό στήριγμα στην προσπάθεια για επίτευξη ειρήνης στην Κύπρο, δήλωσε το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε εκδήλωση εορτασμού της επετείου για τα 20 χρόνια από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διεξήχθη στο Προεδρικό Μέγαρο στην παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν η οποία ανέφερε ότι η Κύπρος έχει καταστεί κόμβος αλληλεγγύης, όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για τον κόσμο.

Μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι σε αυτό το πετυχημένο εγχείρημα ειρήνης «επενδύουμε και εμείς για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας. Και ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το βασικό μας στήριγμα στην προσπάθεια για επίτευξη ειρήνης στο τόπο μας μέσα από αμοιβαία επωφελή κατάσταση πραγμάτων που θα επιφέρει εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας και συνεργασίας στην ταραγμένη περιοχή στην οποία βρισκόμαστε».

«Μια τέτοια μέρα, και με την παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποτελεί για τη χώρα μας και τον κυπριακό λαό μέγιστη τιμή, εορτάζοντας και τιμώντας μια τόσο σημαντική επέτειο, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερους συνομιλητές από όλους εσάς, τους εκπροσώπους της νέας γενιάς, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απευθυνόμενος στους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων που ήταν παρόντες.

Απευθυνόμενος προς την Πρόεδρο της Επιτροπής ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η παρουσία της είναι ένδειξη της μεγάλης σημασίας που προσδίδει στη νέα γενιά των Ευρωπαίων πολιτών ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας» είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Επεσήμανε ότι είναι το επιστέγασμα μιας κοινής, πολυετούς και επίπονης στρατηγικής επιδίωξης και διπλωματικής προσπάθειας με θετικότατες επιδράσεις στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας.

Πρόσθεσε ότι ήταν πριν ακριβώς 20 χρόνια, τέτοια μέρα, την 1η Μαΐου 2004, που η Κύπρος κατέστη ισότιμο, πλήρες και αναπόσπαστο μέλος μιας ισχυρής και ομονοούσας ομάδας κρατών, μιας ομάδας κρατών με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αξίες και αρχές, προασπιζόμενοι τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον πλουραλισμό.

Απευθυνόμενος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες ο Πρόεδρος είπε ότι «νιώθουμε αισθήματα χρέους και ευθύνης προς όλους εσάς, διότι γνωρίζουμε πως πρέπει να σας παραδώσουμε ένα αξιόπιστο και ενεργό Κράτος–Μέλος, επανενωμένο, που θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πυρήνα των κέντρων λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες με ουσιαστικό λόγο και ρόλο».

Ένα κράτος, συνέχισε, που να συνεχίζει να έχει εποικοδομητική συμβολή στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών με απώτερο στόχο την περαιτέρω ολοκλήρωση, για μια Ένωση ασφάλειας, με ξεκάθαρο γεωπολιτικό προσανατολισμό, με στρατηγικές επιδιώξεις και στρατηγική αυτονομία, ώστε να είναι ικανή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις όποιες προκλήσεις.

Επεσήμανε ότι στα πιο σημαντικά γνωρίσματα που συνεπάγεται η ιδιότητά της Κύπρου ως κράτος – μέλος, είναι η ελευθερία και η δυνατότητα που παρέχεται σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και ειδικά στους σημερινούς μαθητές και αυριανούς σπουδαστές και εργαζόμενους, να διακινηθούν ελεύθερα εντός της Ένωσης, να εγκατασταθούν, να σπουδάσουν και να εργαστούν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα επιθυμείτε. «Όλα αυτά αγαπητά μου παιδιά, δεν ήταν δεδομένα πριν την ένταξή μας στην ΕΕ», είπε.

Σημείωσε ότι το μεγαλύτερο κέρδος αφορά τα ίδια τα κράτη της Ένωσης, αφού η ενίσχυση της μαθησιακής κινητικότητας και η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των νέων αποτελούν τη βάση για περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη αλληλοκατανόηση, σύσφιγξη των σχέσεων ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες και, κατ’ επέκταση, ισχυρότερη Ευρώπη.

Όπως εξήγησε, ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και το πρόγραμμα «Σχολείο – Πρεσβευτής», ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετέχουν πενήντα-πέντε σχολεία της Κύπρου, «τα οποία εκπροσωπείτε όλοι εσείς σήμερα εδώ».

Απευθυνόμενος στους μαθητές και τις μαθήτριες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε «έχουμε υποχρέωση, και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να κληροδοτήσουμε στη νέα γενιά, μια Ευρώπη πιο ευημερούσα, πιο δίκαιη, πιο συμπεριληπτική, πιο ανταγωνιστική, με υψηλά πρότυπα ποιότητας ζωής».

Μια πραγματική Ένωση πολιτών, συνέχισε, που να εδράζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην πράσινη οικονομία, στην ψηφιοποίηση, στην καινοτομία, που να προωθεί στην πράξη τη νεανική επιχειρηματικότητα και να θέτει ως επίκεντρο της κάθε πολιτικής της τα συμφέροντα των πολιτών της.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με αφορμή και το γεγονός ότι το 2024 έχει αποφασιστεί να είναι Έτος Νεολαίας, αλλά πολύ περισσότερο λόγω της φετινής εικοστής επετείου από την ένταξή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν μαζικά στη μεγάλη γιορτή της Δημοκρατίας στις 9 Ιουνίου για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Πραγματικά πιστεύω ότι η μαζική σας συμμετοχή, η μαζική συμμετοχή του κυπριακού λαού, θα είναι και ο καλύτερος εορτασμός των εικοσάχρονων της ένταξής μας», σημείωσε.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε χαιρετισμό της διηγήθηκε την ιστορία της αρπαγής της Ευρώπης και ανέφερε ότι «είναι πολύ συγκινητικό για μένα να βρίσκομαι εδώ στην Κύπρο αυτή την ημέρα. Είναι ένα από τα μέρη όπου γεννήθηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός μας. Αλλά και εκεί όπου, πριν από είκοσι χρόνια, η Ευρώπη γεννήθηκε εκ νέου».

Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι η ιδιότητα του κράτους-μέλους της Ένωσης έχει μεταμορφώσει την Κύπρο προς το καλύτερο, λέγοντας ότι ορισμένες από αυτές τις αλλαγές είναι προφανείς.

«Σκέφτομαι, για παράδειγμα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας σας -που δημιουργήθηκε με ευρωπαϊκή στήριξη – Και τώρα τα δύο τρίτα όλων των δημόσιων νοσοκομείων στην Κύπρο επεκτείνονται χάρη στα κονδύλια της ΕΕ, με νέες κλινικές μονάδες για παιδιά ή για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας», είπε. Σε αυτό το πλαίσιο ευχαρίστησε και την Επίτροπο Στέλλα Κυριακίδου για «την εξαιρετική της δουλειά» σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, δήλωσε ότι σε αυτά τα είκοσι χρόνια, η φυσική κληρονομιά της Κύπρου έχει προστατευτεί όσο ποτέ άλλοτε, ενώ η οικονομία έχει αναπτυχθεί κατά 4% κάθε χρόνο, με το εμπόριο να έχει εξαπλασιαστεί.

Σημείωσε ακόμη ότι 8.000 νέοι Κύπριοι έχουν σπουδάσει σε όλη την Ευρώπη χάρη στο πρόγραμμα Erasmus, ενώ 16.000 φοιτητές από την υπόλοιπη Ευρώπη έχουν έρθει και σπουδάσει στην Κύπρο.

«Όλοι αυτοί οι αριθμοί σημαίνουν κάτι πολύ απλό. Η ευρωπαϊκή ένταξη έχει ανοίξει μια ήπειρο δυνατοτήτων για τη δική σας γενιά Κυπρίων. Η Ευρώπη σας έχει κάνει πιο δυνατούς», υπέδειξε η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν.

Ακόμη μίλησε για την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών σε περιόδους κρίσης όπως ήταν η πανδημία και τα εμβόλια που μοιράστηκαν στα κράτη-μέλη ή το Next Generation EU και το SURE για ενίσχυση της οικονομίας. «Η αλληλεγγύη μας έκανε όλους συλλογικά ισχυρούς», ανέφερε.

Επεσήμανε ότι μέσα στους αιώνες, η Κύπρος ήταν πάντα μια γέφυρα μεταξύ των ηπείρων λέγοντας ότι «και από τότε που ενταχθήκατε, γίνατε μια από τις πύλες της Ένωσής μας προς τον κόσμο, για το εμπόριο, για τις ενεργειακές συνδέσεις, για τη ναυτιλία, αλλά και για την ανθρωπιστική δράση».

Υπενθύμισε ότι μόλις πριν από δύο μήνες, ήταν στην Κύπρο με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, όταν η Κύπρος πρωτοστάτησε στο άνοιγμα ενός ανθρωπιστικού θαλάσσιου διαδρόμου προς τη βόρεια Γάζα.

Δήλωσε ότι η Κύπρος έχει καταστεί κόμβος αλληλεγγύης, όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για τον κόσμο. «Αξιοποιείτε στο έπακρο τη μοναδική γεωγραφία σας. Και με τον τρόπο αυτό, έχετε γίνει ένα νέο κέντρο βάρους για την Ένωσή μας. Χάρη σε εσάς, και στις άλλες χώρες που προσχώρησαν πριν από είκοσι χρόνια, η Ένωσή μας έχει γίνει πραγματικά ηπειρωτική», είπε.

Αυτό που μας κάνει όλους Ευρωπαίους είναι βεβαίως οι κοινές ρίζες, που χρονολογούνται από τους μεγάλους πολιτισμούς του παρελθόντος είπε και πρόσθεσε ότι «το πιο σημαντικό, είναι οι αξίες που μοιραζόμαστε όλοι».

«Αυτό είναι που μας κάνει Ευρωπαίους. Αυτό είναι που μας κάνει ενωμένους στην ποικιλομορφία μας. Όχι μόνο η ιστορία μας, αλλά και η κοινή μας πορεία», ανέφερε.

«Σε αυτή την επέτειο της 1ης Μαΐου η εγκάρδια ευχή μου είναι να δω αυτό το όμορφο νησί επανενωμένο ειδικά για εσάς που είστε το μέλος της Ευρώπης», επεσήμανε.

Απευθυνόμενη προς τους νέους και τις νέες είπε ότι «το μέλλον της Ένωσής μας ανήκει σε εσάς. Εσείς θα καθορίσετε την πορεία της ηπείρου μας για τα επόμενα είκοσι χρόνια, και όχι μόνο. Η Ευρώπη θα είναι αυτό που εσείς θέλετε να είναι».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μαθητές και μαθήτριες από 17 σχολεία της Κύπρου παρουσίασαν δράσεις που πραγματοποιούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Μετά τις παρουσιάσεις των μαθητών ακολούθησε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επίσης, μαθητές και μαθήτριες από το Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας ερμήνευσαν τραγούδια υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μαρίζας Αναστασιάδη.

Στην εκδήλωση παρέστη και η Κύπρια Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στέλλα Κυριακίδου, ενώ παρόντες ήταν Υπουργοί, Υφυπουργοί, αρχηγοί ή εκπρόσωποι κομμάτων, Βουλευτές, Πρέσβεις χωρών-μελών της ΕΕ και άλλοι επίσημοι.

Με πληροφορίες από philenews και ΚΥΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.