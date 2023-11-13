Κούλογλου: Δεν παραδίδω την έδρα – Ο κ. Κασσελάκης θέλει να κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα

Δεν παραδίδει την έδρα του ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης θέλει να δημιουργήσει ένα κόμμα προσωποπαγές, χωρίς ενδιάμεσα όργανα και καταστατικά.

«Ψηφίστηκα από 200.000 ανθρώπους. Νομίζω ότι τήρησα απολύτως τη δέσμευση που είχα πάρει. Έμεινα σταθερός στις θέσεις. Επομένως το θέμα έχει λήξει εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι ο κ. Κασσελάκης το επανέφερε τώρα διότι είναι λίγο θυμωμένος με μία ανάλυση που έκανα στο tvxs γράφοντας, μετά την προχθεσινή συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και την εμφάνισή του, ότι είναι καλός στην αριθμητική γιατί πρόσθεσε αντιπάλους και προβλήματα, αφαίρεσε οπαδούς, πολλαπλασίασε τους εχθρούς και διαίρεσε ακόμα και το δικό του στρατόπεδο και ανέλυα στοιχεία της προσωπικότητας και του τρόπου που λειτουργεί, τα οποία βάθυναν την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε.

«Δεν έχω κάτι με τον κ. Κασσελάκη. Μακάρι να τα καταφέρει. Προσωρινά όλα τα δείγματα αρνητικά. Εδώ δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τέσσερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και προκάλεσε πολύ μεγάλη κρίση, θα αντιμετωπίσει τον κύριο Μητσοτάκη; Χρειάζεται μια πραγματική απάντηση γιατί η ΝΔ έχει αφεθεί χωρίς αντίπαλο. Κάνει ότι θέλει και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία. Πρέπει κάποιος να τα αντιμετωπίσει και νομίζω ότι ο κ. Κασσελάκης αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση «ποιος είναι ο στόχος του κ. Κασσελάκη» απάντησε: «Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Καταρχήν είναι προφανές ότι θέλει να πάρει το κόμμα και από την αριστερά να το πάει κάπου στο κέντρο προς την κεντροδεξιά. Αυτές είναι οι θέσεις, οι οποίες εξέφρασε και στην συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Όλα αυτά που είδα δεν είχανε καμία σχέση όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, με την αριστερά ή τους σοσιαλιστές, ούτε το κέντρο στην Ευρώπη δεν λέει αυτά τα πράγματα. Θέλει να κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα που να είναι αυτός και η μάζα, χωρίς ενδιάμεσα όργανα, χωρίς καταστατικά και χωρίς σεβασμό στις διαδικασίες. Αυτό έκανε τώρα θέτοντας, από την Αμερική, εκτός κόμματος κάποια στελέχη, που δεν είχε δικαίωμα να το κάνει και προκηρύσσοντας δημοψήφισμα το οποίος είναι αντικαταστατικό».

«Έχει το δικαίωμα να κάνει πολιτική αντιπαράθεση αλλά το ερώτημα είναι εάν αυτή η πολιτική αντιπαράθεση βοηθάει τον ΣΥΡΙΖΑ ή τον βάζει σε ακόμα μεγαλύτερη κρίση. Ο κ. Κασσελάκης δεν ξεκίνησε ένα δικό του κόμμα. Παρέλαβε ένα κόμμα με κάποιες διαδικασίες και αυτές τις διαδικασίες και το καταστατικό θέλει να τα παραβιάσει γιατί δεν του κάνει» δήλωσε ο κ. Κούλογλου.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον κ. Κασσελάκη ότι δεν ακολουθεί τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. «Δημιούργησε μία κρίση χωρίς να υπάρχει λόγος. Τα τέσσερα στελέχη ήταν με το ένα πόδι έξω, θα φεύγανε το Σαββατοκύριακο κι αυτός προκήρυξε ένα δημοψήφισμα. Μόνος του αποφάσισε, μόνος του το προκήρυξε, μόνος του προκάλεσε και τις αντιδράσεις ακόμα και των δικών του ανθρώπων. Θέλει να δείξει ότι είναι ο μοναδικός άρχων του κόμματος. Δεν μπορεί να ανεχτεί διαφορετική άποψη. Στην αρχή μπορεί να φαίνεται ευγενικός αλλά μετά γίνεται επιθετικός… Δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπος ούτε με την πολιτική, ούτε με την πολιτική τακτική. Στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ μετά από χρόνια διαμάχης έγινε για πρώτη φορά μία συνάντηση Κασσελάκη – Ανδρουλάκη και βγήκε την επόμενη μέρα και έβρισε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και δυναμίτισε όλες τις γέφυρες. Γιατί δεν ξέρει ο άνθρωπος από πολιτική, ούτε την ιστορία ξέρει. Επομένως δεν μπορεί να διοικήσει».

Τόνισε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα πραγματικό αριστερό κόμμα στην Ελλάδα και σημείωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σε δύσκολη θέση. «Ακόμα και να επενέβαινε τα πράγματα έχουνε πάρει μία πορεία προς την αποσύνθεση που δεν θα μπορούσε να την ανακόψει. Ενδεχομένως θα έπρεπε να είχε κάνει μία παρέμβαση πριν από τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ για να πει ότι ούτε κανείς τον υπονόμευε, ούτε ότι του έστειλε sms η Αχτσιόγλου που τον εκβίαζε για να παραιτηθεί. Ο Τσίπρας είναι υπεύθυνος και για τους θριάμβους του ΣΥΡΙΖΑ και για τις πανωλεθρίες».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.