Fed: Άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια

Αμετάβλητα άφησε τα επιτόκια στις ΗΠΑ η Fed, κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη.

Τα επιτόκια στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν στο εύρος του 5,25%-5,50% από το περασμένο καλοκαίρι, ενώ ανακοίνωσε και την επιβράδυνση στη μείωση του ισολογισμού της.

Οι αγορές είχαν προεξοφλήσει την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, ωστόσο οι επενδυτές ανέμεναν και την επισημοποίησή της.

Όσον αφορά σε μία πιθανή μείωση των επιτοκίων, προς το παρόν έχει «παγώσει», καθώς εξαρτώνται απόλυτα από την πορεία του πληθωρισμού.

