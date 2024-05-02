Καθόλου καλά δεν εξελίσσεται το φετινό παιχνίδι για την Ασημίνα Χατζηανδρέου. Η παίκτρια εδώ και κάποιους μήνες ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο χέρι. Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει να αγωνίζεται ξανά κανονικά. Όμως στον τελευταίο αγώνα ασυλίας μία άτσαλη προσγείωσή της , ξανάφερε στο προσκήνιο τον μεγάλο της εφιάλτη.
Η παίκτρια αμέσως κατάλαβε τι συνέβη και ξέσπασε σε κλάματα στην αγκαλιά της Κατερίνας Δαλάκα λέγοντας σε εκείνη και στον γιατρό πως θέλει να αγωνιστεί.
Τελικά τα χειρότερα αποφεύχθησαν, και η ίδια μετά τον αγώνα παραδέχθηκε ότι ίσως φοβήθηκε παραπάνω απ' όσο έπρεπε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.