Καθόλου καλά δεν εξελίσσεται το φετινό παιχνίδι για την Ασημίνα Χατζηανδρέου. Η παίκτρια εδώ και κάποιους μήνες ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο χέρι. Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει να αγωνίζεται ξανά κανονικά. Όμως στον τελευταίο αγώνα ασυλίας μία άτσαλη προσγείωσή της , ξανάφερε στο προσκήνιο τον μεγάλο της εφιάλτη.

Η παίκτρια αμέσως κατάλαβε τι συνέβη και ξέσπασε σε κλάματα στην αγκαλιά της Κατερίνας Δαλάκα λέγοντας σε εκείνη και στον γιατρό πως θέλει να αγωνιστεί.

Τελικά τα χειρότερα αποφεύχθησαν, και η ίδια μετά τον αγώνα παραδέχθηκε ότι ίσως φοβήθηκε παραπάνω απ' όσο έπρεπε.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.