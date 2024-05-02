Λογαριασμός
Survivor 2024: Απαρηγόρητη η Ασημίνα, χτύπησε ξανά το χέρι της: «Θέλω να παίξω!» - Δείτε βίντεο

Η παίκτρια εδώ και κάποιους μήνες ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο χέρι 

Survivor

Καθόλου καλά δεν εξελίσσεται το φετινό παιχνίδι για την Ασημίνα Χατζηανδρέου. Η παίκτρια εδώ και κάποιους μήνες ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο χέρι. Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει να αγωνίζεται ξανά κανονικά. Όμως στον τελευταίο αγώνα ασυλίας μία άτσαλη προσγείωσή της , ξανάφερε στο προσκήνιο τον μεγάλο της εφιάλτη. 

Η παίκτρια αμέσως κατάλαβε τι συνέβη και ξέσπασε σε κλάματα στην αγκαλιά της Κατερίνας Δαλάκα λέγοντας σε εκείνη και στον γιατρό πως θέλει να αγωνιστεί.

Τελικά τα χειρότερα αποφεύχθησαν, και η ίδια μετά τον αγώνα παραδέχθηκε ότι ίσως φοβήθηκε παραπάνω απ' όσο έπρεπε. 


 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Survivor 2024 ΣΚΑΪ τηλεόραση
